Sony Ericsson má 3G telefon (první fotografie)

Včera švédský on-line magazín Mobil.se představil úplně první fotografie nového telefonu pro sítě třetí generace z dílen společnosti Sony Ericsson. Výrobce ukázal tento zázrak techniky na veletrhu CeBIT, ale pouze vybraným osobám, na samotném stánku vystaven nebyl. Podle prvních informací se telefon začne nejdříve prodávat v Japonsku, zřejmě u operátora DoCoMo v síty 3G Foma. Evropská verze by měla být dostupná nejdříve na konci letošního roku, se spuštěním prvních komerčních 3G sítí na starém kontinentu.

Zatím nejsou k dispozici žádné podrobné technické údaje a to ani o rozměrech a hmotnosti přístroje a ani třeba o typu použitého displeje, či o jeho rozlišení. Jasné je zatím jen to, že telefon má rozvírací koncepci, v horní části nad displejem je instalována barevná kamera, s kterou lze otáčet o 360 stupňů a ve spodní části přístroje je slot pro paměťovou kartu Memory Stick od Sony. Na závěr dodejme, že anténa není integrovaná, což prý v Japonsku nevadí, alespoň tak to vidí výrobce.

Aktualizováno 19.3.2002 13:45: Podařilo se nás získat další dvě fotografie nového Sony Ericssonu 3G. Po kliknutí na náhled získáte obrázek v rozlišení 800 x 600 bodů. Omluvte zhoršenou kvalitu jedné z fotografií.