Sony Ericsson končí s low-endy. Soustředí se jen na výnosné mobily

V poslední době vsází Sony Ericsson hodně na telefony s operačním systémem Android a do nejlevnějších tříd se vůbec nehrne. Firmě tak sice klesá tržní podíl, ale daří se jí vyrovnávat finanční bilanci.

Vypadá to, že tato strategie je klíčem k budoucímu úspěchu Sony Ericssonu. Šéf švédsko-japonské společnosti Bert Nodrberg při návštěvě Ruska prozradil, že jeho firma se více soustředí na hi-endové modely. Podle všeho se totiž mají těšit delší softwarové podpoře. Firma počítá s tím, že její tržní podíl bude nadále klesat, ale tato strategie ji má přivést zpět k zisku.

Aby Sony Ericsson ušetřil, uzavře například některá svá lokální ředitelství. Jako první bude na řadě to v Maďarsku, které obstarává střední a východní Evropu. Firma bude šetřit i na vývoji, což vyplývá z výše uvedené strategie. V roce 2012 se prý můžeme dočkat asi osmi nebo devíti nových modelů s případnými variacemi.

Oficiální vyjádření Sony Ericssonu Podle společnosti Sony Ericsson je obsah článku, původně publikovaný Eldarem Murtazinem 25. května, nepravdivý a spekulativní. Tento článek byl uveřejněn na řadě webových stránek. Nikdo z vrcholového vedení společnosti Sony Ericsson ani lokálního manažerského týmu nebo tiskových mluvčích se s Eldarem Murtazinem nesetkal ani nemluvil o žádném z témat uvedených v tomto článku. K této záležitosti se nebudeme dále vyjadřovat.

Ostatně, ani dnes vlastně není situace výrazně jiná – Sony Ericsson nabízí špičkové modely Xperia Play a Xperia Arc, pod nimi se nachází dvojice Xperia neo a Xperia pro, za několik měsíců se ještě dočkáme dvojice Xperia mini a Xperia mini pro. To je šest telefonů s velmi podobným hardwarovým základem, mění se prakticky jen úhlopříčka displeje a některé detaily výbavy.

Do konce roku Sony Ericsson ještě nějaké novinky představí, očekává se především dvojice levných dotykových modelů, které nebudou patřit mezi chytré telefony. Na dlouhou dobu by ale mohlo jít o poslední levné Sony Ericssony.

Strategie nám připadá poměrně logická. S minimálními vývojovými náklady bude firma schopna přinést zajímavé portfolio produktů, na kterých může mít relativně slušnou marži. Softwarová podpora a kvalita samotných produktů by měla imponovat náročným zákazníkům. Segment laciných telefonů, kde firma (a ani původní Ericsson) vlastně nikdy nebyla příliš silná, přenechá konkurenci. S podobnou strategií slaví úspěch třeba Apple a HTC, takže proč by to Sony Ericsson nezkusil taky.