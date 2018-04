Sony Ericsson K850i titul krále fotomobilů nedobyl. Zatím (Test fotoaparátu)

Sony Ericsson K850i přišel do naší redakce na recenzi v testovací verzi. Telefon tedy funguje korektně, ale stále nemá finální verzi firmwaru, se kterou půjde do prodeje. Proto se dá očekávat, že finální verze se dočká ještě nějakých vylepšení.

Proč to říkáme? Hlavně proto, že v současnosti nejlepší prodávaný fotomobil, Nokia N95, je na trhu již hezkou řádku měsíců. Za tu dobu stihla hodně vyzrát a tak má trochu výhodu. Ostatně, potvrzují to i snímky, pořízené oběma telefony. K850i prostě v současné verzi na N95 nemá, ovšem na druhou stranu za měsíc tomu může být jinak.

Dle našeho mínění je právě softwarová část fotoaparátu tou, na které budou v Sony Ericssonu do uvedení K850i pracovat nejvíce. Telefon jsme totiž měli možnost krátce vyzkoušet již při jeho uvedení před více než čtyřmi měsíci. Tehdy pořízené fotografie jsme se rozhodli nevydat, jejich kvalita neplnila papírová očekávání. Jenže včera pořízené snímky jsou prakticky na stejné úrovni.

Na konečný verdikt – který je nejlepší fotomobil – si budeme muset tedy ještě nějakou chvíli počkat. Přinejmenším do doby, než Sony Ericsson uvede K850i do prodeje. Tou dobou se nám však do souboje přimíchá i nový bojovník od Samsungu – model G800, případně model G600. Jakmile to bude možné, všechny fotomobily samozřejmě postavíme proti sobě.

Kvalitu fotografií ze současné verze K850i posuďte sami. V první řadě naleznete snímky z něj, ve druhé pak z Nokie N95. Snímky jsou v původním rozlišení a nejsou nikterak upravovány. Proto může jejich načtení v internetovém prohlížeči chvíli trvat.