Sony Ericsson K750i - vytvoří nový kult?

Od okamžiku, kdy se objevily první fotky neznámého Sony Ericssonu s krycím jménem Clara, už uplynul více než půlrok. Datum oficiálního zahájení prodeje se nakonec asi o měsíc opozdilo a několik neoficiálních zdrojů uvádí, že došlo k neplánované výměně fotomodulu. Nakonec jsme se ale dočkali. Sony Ericsson K750i – telefon s 2Mpx fotoaparátem je tady a podle všech dostupných informací bude třetí týden v červenci i oficiálně na pultech obchodů.

Sony Ericsson míří za zábavou. Na nových modelech se stále více projevuje vliv značky Sony a Ericsson se svými síťovými technologiemi, jako by zůstával v pozadí. Zástupci výrobce se netají tím, že se tato značka nyní zaměřila na mladší uživatele. Sony Ericsson K750i nebo Walkman W800i pak symbolizují telefony, které s velkou parádou kombinují snad všechny druhy zábavy, jaké vám dnes může přenosné zařízení nabídnout. Zmiňovaný 2Mpx fotoaparát s autofocusem doplňuje kvalitní MP3 přehrávač, FM rádio nebo 3D Java hry.

Vzhled – telefon rytíře Jedi

Černo-stříbrná kombinace telefonu opravdu sluší. Existuje také stříbrná varianta, ale v rukou jsme jí ještě neměli a není jasné, jestli se někdy objeví v České republice. Kryty výměnné nejsou. Majitelé SIM karet od T-Mobile se mohou těšit na bílé křivky a růžové ikony modelu D750i, což je v základu jen software K750i nahraný do Walkmanu W800i. Výrobce zůstává u nových modelů věrný přísným geometrickým křivkám a nezaměnitelný je také "techno" vzhled, který jeho modely charakterizuje.

Metalizovaný rám po obvodu vzdáleně připomíná kov, ale telefon je celý plastový. Zprvu se zdá být K750i těžký, ale pohled do specifikace vás přesvědčí, že nad průměr v tomto ohledu výrazně nevyniká – 99 g při rozměrech 100 × 46 × 20 mm. Konstrukce je celkově pevná a chválíme ji. Drobnou výtku lze nasměrovat směrem k displeji. Horní polovinu telefonu včetně první řady funkčních kláves totiž pokrývá lesklý plast, na kterém občas naleznete otisky prstů. Sklíčko displeje navíc není vůbec zapuštěné a roste tak i hrozba jeho mechanického poškození. Při silnějším stisku se u testovaného vzorku také ozve kryt baterie.

Boky telefonu jsou doslova posety tlačítky. Pod klávesnicí najdete slot pro paměťové karty Memory Stick Duo. Nemůžeme se ubránit dojmu, že šedá gumová krytka se ke zbytku telefonu příliš nehodí. V základním balení najdete jednu kartu s kapacitou 64 MB s redukcí na standardní Memory Stick. Teoreticky ji lze nahradit až 2GB kartou, ale její cena by mohla vyšplhat až k deseti tisícům (v Anglii 200 liber). Základní uživatelská paměť telefonu má 34 MB.

Pod levým palcem nahmátnete hudební tlačítko, kterým můžete dle nastavení aktivovat nebo pozastavit MP3 přehrávač i rádio. Horní hrana je tradičně vyhrazena tlačítku pro vypínání a sklíčku, které chrání infraport a Bluetooth. V pravém horním rohu najdete netradičně kolébkovou klávesu pro regulaci hlasitosti. Ta je zde proto, aby šla v režimu fotoaparátu použít také jako digitální zoom. Výrobce vás chce trochu přinutit používat K750i jako regulérní fotoaparát a jako spoušť lze tedy použít jen speciální tlačítko níže na pravém boku.

Výrobce s novou řadou také vyměnil datový konektor. S tím je spojená i potřeba obměny příslušenství. S dodávanou baterií by měl telefon vydržet až devět hodin hovoru nebo 16 dní v pohotovostním režimu. My jsme během testování nabíjeli jednou za slušné čtyři dny.

Klávesnice - zvyknete si

Sony Ericsson zůstal věrný joysticku, na který jedni nadávají a jiní nedají dopustit. Ovládání telefonu je opravdu velmi citlivé, ale zvyknete si na něj. Joystick při potvrzování aktuální volby neustřeluje a dá se o něj bez problémů opřít z boku. Ze starších modelů výrobce víme, že se hned tak neochodí. Je ale pravdou, že se kolem něj mohou dostávat do útrob telefonu různé nečistoty.

Rozložení funkčních kláves zůstává stejné – speciální tlačítko pro návrat v menu je vlevo a na protější straně najdete mazací "c" pro likvidaci nepohodlných znaků, obrázků nebo třeba kontaktů. Hovory se ovládají jen dvojicí kontextových tlačítek. Mezi nimi přibylo nové, kterým otevřete podmenu se třemi záložkami. Najdete zde rychlou aktivaci oblíbených funkcí, nové události jako došlé zprávy nebo nepřijaté hovory a záložky na WAP.

Numerická klávesnice nabízí dostatek komfortu. Trochu jsme se báli ukousnuté dvojky, která vyklidila prostor joysticku, ale obavy se ukázaly jako zbytečné. Tlačítka jsou z tvrdého plastu, jejich zdvih je malý a při stisku výrazně loupnou. Snad by jen mohla být výrazněji oddělena od sebe. Bílé podsvícení je rovnoměrné. Dlouhým stiskem křížku vypnete rychle všechny zvuky. Naopak chválíme, že si můžete u klávesnice vybrat mezi manuálním a automatickým zámkem.

Displej a menu - trocha kýče

Displej Sony Ericssonu K750i vám ostudu dělat nebude. Jeho rozlišení i rozměry zůstávají stejné jako u modelu K700i. Na ploše 29 × 36 mm (176 × 220 bodů) ale dokáže zobrazit až 260 000 barev. Aktivní displej se dá přečíst i na slunci, mezi jednotlivými pixely nejsou vidět výrazné skoky. Zejména v režimu fotoaparátu oceníte, jak se rychle překresluje a nezanechává za sebou sebemenší duchy. Po chvilce nečinnosti se aktivuje spořící režim. Digitální hodiny nebo ikony ztracených volání jsou pak vidět docela dobře.

Prostředí telefonu si můžete přizpůsobit barevnými tapetami. Obzvlášť efektní je 3D animované pozadí v kombinaci s červenou barvou. Do menu se dostanete stiskem pravé kontextové klávesy nebo joysticku. Při vstupu nebo návratu do hlavní nabídky se všechny ikony vynoří a vyrovnají do matice. Pohyb kurzoru doprovází nafukování jednotlivých ikon. V dalších úrovních jednotlivé textové položky přiletí zprava nebo se rozbalí shora dolů. V první minutě vás tyto animace ohromí, ale druhý den už se podíváte, jestli je náhodou nejde vypnout. Nejde.

S tím se i vynořuje otázka, jestli je reakce menu u Sony Ericssonu K750i opravdu rychlejší než u jeho předchůdců. Animace jsou plynulé a vytváří tak dojem velkého výpočetního výkonu. Nějakou dobu ovšem trvá, než všechno najede, kam má a mezitím telefon nereaguje. Přesto řadíme Sony Ericsson K750i mezi svižné telefony a rychlost reakce podle nás uživatelům vadit nebude.

Fotoaparát - žádné kompromisy

Fotoaparát Sony Ericssonu K750i je jednoduše nejlepší, s jakým jste se mohli na našem trhu u mobilu setkat. Fyzické rozlišení 2 Mpx nabídnou u konkurence až Nokie luxusní řady N-Series nebo Samsung D600. Model K750i se na rozdíl od konkurence pochlubí také systémem automatického ostření obvyklého u klasických digitálních fotoaparátů. Při focení namáčknete boční tlačítko a po zaostření domáčknete. Velmi nám vadí, že se vždy ozve poměrně hlasitý zvuk závěrky, který se nedá vypnout.

Čtenář nás v diskusi upozornil, že u jeho vzorku zvuk závěrky vypnout lze. Záleží tedy na verzi firmware.

Režim fotoaparátu se automaticky spustí odsunutím zadní krytky. Obraz se na displej přenáší příjemně rychle a jen při rychlém pohybu je vidět menší zpoždění. Aktivace fotoaparátu zabere necelé tři vteřiny a přibližně stejně dlouho se i ukládá fotografie v plném rozlišení – na fotomobil velmi dobrá čísla. Pořízené fotogradfie a srovnání s Nokií 6230i najdete v tomto článku.

Menu fotoaparátu je uspořádané stejně jako u digitálů Sony Cybershot. Fotomobil K750i už lze ovládat jen horizontálně a jako spoušť pracuje pouze speciální tlačítko na pravém boku. Pořízená fotografie zůstane po vyfocení na displeji a můžete ji rovnou smazat nebo odeslat. Menu nabízí široké možnosti nastavení známé spíše z plnokrevných fotoaparátů. Nechybí vyvážení bílé barvy, makro, série snímků nebo noční režim. Maximální rozlišení fotografie má 1632 × 1224 pixelů. V článku: Co umí král fotomobilů Sony Ericsson K750i? najdete galerii snímků z pražské ZOO.

Hudba - najde konkurenci?

Sony Ericsson připravil vedle K750i také dvojče s logem Walkman W800i. Oba telefony mají stejný hardware a hrají stejně kvalitně. Model K750i ovšem nabízí v základní výbavě horší sluchátka a má trochu odlišné menu. Přehrávač MP3 se neumí přímo podívat do adresářové struktury na kartě, ale můžete si vytvořit seznamy skladeb, do kterých snadno přiřadíte i celé adresáře. Alternativou je zobrazit všechny hudební skladby uložené na kartě. Výsledný seznam lze uspořádat podle abecedy, data nebo interpreta na základě ID3 tagů.

K dispozici je také propracovaný pětipásmový ekvalizér. Několik profilů je přednastavených a můžete je také sami regulovat. Přehrávač lze samozřejmě minimalizovat a poslouchat hudbu při práci s mobilem. Při příchozím hovoru přehrávač ve sluchátkách zmlkne. Vyzváněcí melodie se ozývá z reproduktoru a do sluchátek jde až do přijmutí hovoru jen ticho.

Pro snadné ovládání přehrávače slouží hudební tlačítko v levém horním rohu. Můžete jím rychle spustit a pozastavit rádio nebo MP3 přehrávač. Je praktické, že toto tlačítko se nezamyká s klávesnicí. Na druhou stranu vám nedovolí pustit MP3 do reproduktoru bez připojených sluchátek (W800i to přitom umí). FM rádio hraje velmi dobře. Uložit si můžete dvacet stanic. Novinkou je podpora RDS, kdy vidíte na displeji také název naladěné stanice, popř. další informace.

I s plastovými sluchátky musíme hudební kvality modelu K750i pochválit. Basy jsou výrazné, trochu přebuzené se zpočátku zdály vysoké tóny. V ekvalizéru je ovšem můžete stáhnout, a pak už je vše téměř dokonalé. V redakčním testu vydržel hrát MP3 přehrávač nepřetržitě 8 hodin. Mezi současnými mobily najdete i v hudební oblasti konkurenci jen těžko.

Telefonování - estetické změny

Zbývající část telefonu se příliš nemění. Někdo by mohl říci bohužel, protože dlouho očekávané navýšení kapacity telefonního seznamu se omezilo na to, že namísto 510 čísel se do telefonu nyní vejde 500 kontaktů. Pokud jste používali strukturovaný seznam nebo synchronizovali s Outlookem, pocítíte rozdíl, i když stačit stále nemusí. Běžný uživatel by měl být spokojen.

Příchozí hovory na sebe upozorní i MP3 vyzváněním. Použít lze stejně dobře také až 40hlasé polyfonní melodie nebo formáty AMR a AAC. Reproduktor je o něco hlasitější než u předchůdců, ale venku na ulici jsme měli i tak hlasitost trvale na maximum. Naštěstí můžete použít dodávaná sluchátka. Sony Ericsson K750i standardně pracuje jen s pamětí telefonu nebo jen s pamětí SIM karty. Kontakty ale můžete mezi nimi kopírovat.

Každý záznam je úhledně strukturovaný do několika záložek, kde vyplníte téměř libovolné indície. Snadno přiřadíte kontaktu fotografií nebo unikátní vyzvánění. Nechybí několik čísel, e-mailová adresa, poznámky, hlasové vytáčení nebo narozeniny. Tradičně u Sony Ericssonu chválíme výpis volání, kde najdete na první záložce zmeškaná, volaná i přijatá čísla. Na dalších jsou tyto skupiny oddělené. Definovat můžete libovolné skupiny volajících a v jednotlivých vyzváněcích profilech podle nich příchozí hovory třídit. Jména už lze vyhledávat v seznamu podle více písmen. Je zajímavé, že modely pro čínský trh to zatím neumožňují.

Zprávy - vynikající rychlé psaní

Podobně jako u nových Nokií najdete i u novinky Sony Ericssonu kromě osvědčeného arzenálu SMS, MMS e-mail také zvukové zprávy. Jedním kliknutím se začne okamžitě nahrávat záznam a po ukončení nahrávky jej rychle odešlete. Sony Ericsson se bohužel nenaučil šetřit místem na displeji a maximálně čtyři řádky textu nejsou žádným zázrakem. V doručených zprávách je font drobnější a řádků se vejde na displej šest.

Psaní usnadňuje velmi propracovaný slovník T9. Můžete si tradičně vybrat, jestli používá nebo nepoužívá diakritiku a Sony Ericsson odstranil obrácené čárky. Nově vám T9 může nabízet dokončená slova v seznamu. Pokud se telefon trefí, stačí potvrdit joystickem, nebo psát dál. Jde o překvapivě efektivní způsob psaní.

Propracovaný e-mailový klient chybět nesmí. Stejně jako u SMS může na příchozí zprávu upozornit i MP3. Klient podporuje protokoly POP3 i IMAP. Stahovat můžete celé zprávy nebo jen hlavičky. Nechybí zde možnost připojit automatický podpis nebo kontrolovat obsah schránky v pravidelných intervalech. Chválíme, že lze do mobilu stáhnout libovolnou přílohu, i když ji telefon nedokáže otevřít. Správně se zobrazuje diakritika a naráz můžete odeslat jako přílohu i více souborů. Odesílat se dají fotografie i v plném rozlišení.

Organizace a data - starý standard

Tady se od minula změny neudály. Budík se může opakovat v libovolné dny. Jako vyzvánění lze použít libovolnou skladbu nebo rádio. Kalendář nabízí všechny standardní pohledy. Jeden typ poznámek je podle nás lepší, protože vám ušetří jedno zbytečné kliknutí. Opakované události se do telefonu stále dostanou jen při synchronizaci, ale většině uživatelů to určitě vadit nebude. Úkoly, poznámky, stopky nebo světový čas nechybí. Diktafon nebo záznam hovoru je limitován jen pamětí přístroje.

Novinkou je v této složce ikonka Světlo. Ta aktivuje diodu na zadní straně fotoaparátu. Můžete si vybrat, jestli bude blikat do rytmu SOS, svítit minutu nebo trvale. Na baterku lze pro rychlejší aktivaci nastavit také zkratku, ale dlouhý stisk některého tlačítka bychom ocenili. Zaheslovaná paměť kódů vám pomůže zapamatovat si všechna hesla a PINy.

Všechny organizační údaje i kontakty lze bez problémů synchronizovat s počítačem. Pro spojení se nabízí datový kabel (v základním balení), infraport i Bluetooth. Modrý zub vás potěší úsporným režimem, ve kterém si telefon udrží kontakt se spárovaným zařízením, ale není možné přidávat další – většinu času tak budete šetřit baterii. Mezi dalšími nadstandardními vlastnostmi Bluetooth je možnost ovládat vzdáleně prezentaci v PowerPointu, MediaPlayer nebo poslat prezentaci vlastních fotografií na vzdálené zařízení.

EDGE chybí. Nepochybujeme, že si mnoho uživatelů telefon kvůli tomu nekoupí, nebo si u toho alespoň zanadává. Pravda je, že se SIM kartou T-Mobile jsme odesílali jednu fotografii v plném rozlišení okolo minuty. Při prohlížení WAPu zřejmě rozdíl nepoznáte, ale jako modem raději sáhněte po PCMCIA kartě nebo speciálním modulu. K dispozici je jen GPRS třídy 10 (4+2). Sony Ericsson K750i zato podporuje standardní USB Mass Storage. Mezi mobily to zatím obvyklé není, největší rival Nokia 6230i to však zvládá také.

Zábava a to ostatní

Java s trojrozměrnou grafikou vás ohromí. Her, které by ji využili, ovšem zatím moc není. Ve všech novějších telefonech tak najdete Super Real Tenis. Velmi efektní je také simulátor letadel, ale malý displej a rychlí nepřátelé mu na hratelnosti moc nepřidá. Zajímavá hra Puzzle rozkouskuje vybraný obrázek a vy jej pak skládáte dohromady.

Volný čas můžete trávit skládáním vlastních melodií, aplikace MusicDJ je opravdu povedená. Úpravu fotografií nebo dokonce videa doporučujeme přenechat počítači, ale nadšenci se mohou vyřádit.



V aplikaci PlayNow si nově můžete zdarma stáhnout několik melodií.

Verdikt – budete jej milovat

Proč ho koupit? 2Mpx fotoaparát

kvalitní MP3 přehrávač

skvělý displej

rádio s RDS Proč ho nekoupit? chybí EDGE

kýčovité menu

displej se zapatlává Kdy? červenec 2005 Za kolik? 11 000 Kč

Sony Ericsson K750i je vynikající telefon. Fotoaparát ani MP3 přehrávač zatím nemá u jiných výrobců konkurenci. Hudební fandové se mohou poohlédnout po Motorole E398 nebo se těšit na Walkman W800i a obří Nokii N91 s harddiskem. Na telefonu vám může vadit absence EDGE, často zapatlaný displej a vyjíždějící ikony, které podle nás mohou ocenit snad jen mladší uživatelé. Pokud se ovšem poohlížíte po telefonu, který vám nabídne uspokojivý příležitostný fotoaparát a kvalitní poslech MP3, těžko si dnes můžete vybrat lépe.

Oficiální cena Sony Ericssonu K750i už se navíc vešla do jedenácti tisíc (D750 u T-Mobile je k sehnání dokonce pod deset tisíc). Na takto vybavený telefon to není příliš, zejména pokud si uvědomíme, jak rychle ceny mobilů padají. Za stejnou cenu můžete nyní pořídit i jeho největšího konkurenta - Nokii 6230i, která osloví zejména konzervativnější část uživatelů a zájemce o rychlá data.