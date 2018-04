Sony Ericsson K700 - vyřezali ho japonským mečem (recenze)

Sony Ericsson K700 je označení mobilního telefonu, který se může hrdě zařadit mezi nejočekávanější letošní produkty v oblasti mobilních komunikací. K700 spadá do kategorie high-end, tedy nejlépe vybavených a zároveň nejdražších přístrojů. Čekali jsme na něj dlouho, ale stálo to za to.

Sony Ericsson K700 je skvěle vypadající mobilní telefon se spoustou nadstandardních funkcí, jako každý přístroj má ale také své slabiny a šetřit ho v recenzi rozhodně nebudeme.

Nedočkaví čtenáři možná hledali informace o K700 na zahraničních webech, kde byl telefon k dispozici dříve, protože v některých zemích se již podává. Mohli se tak setkat s informacemi o dalších verzích K700i nebo dokonce K700c a rozhodli se, že počkají až na ně. Máme pro vás dobrou zprávu K700c je stejná verze pouze upravená pro čínský trh a K700i je její ekvivalent pro zbytek světa (odtud pochází malé i – international). Jedná se tedy o stejný přístroj, který máme právě v rukou.

Industriální design

Novinka od Sony Ericsson má industriální design propracovaný do nejmenších detailů. Použité plasty věrně napodobují v několika odstínech broušenou ocel. Telefon tak působí velice luxusně a bytelně. K tomu přispívá i celkové kompaktní provedení přístroje a pevné uchycení obou krytů. Trendy při tvorbě telefonů stlačují jejich velikost na minimum a displeje naopak nabírají na velikosti. Pro klávesnici tím pádem zbývá méně místa. K700 je toho dalším příkladem a jeho displej zabírá větší plochu než všechna tlačítka.

Okolo displeje se leskne chromovaný rámeček. Stejný materiál obklopuje joystick a v horní části telefonu chrání reproduktor. Boky K700 jsou výrazně zkosené a již poměrně malý telefon (99x47x20 mm, 93 g) tak vypadá ještě drobnější. Naspodu je nalepovací plastový štítek s logem QuickShare. V nabídce mobilních operátorů zde pravděpodobně bude barevné logo některého z nich. Celou přední stranu telefonu tvoří přísné geometrické tvary v kovových odstínech.

Zadní strana telefonu má kromě loga výrobce jediný hlavní motiv. Sony Ericsson se rozhodl dát velkou podporu digitálním fotoaparátům a pohled na K700 nenechá nikoho na pochybách. Zajímavě zpracovaný výlisek okolo čočky vystupuje asi dva milimetry nad povrch telefonu a dává tušit, že K700 ukrývá skutečně kvalitní digitální fotoaparát. Jedná se pouze o marketingový tah, ale vlastnosti fotoaparátu rozebereme až později. Sklíčko chránící snímač je zapuštěné na dně asi 5 mm hluboké prohlubně. Nemusíte se tedy obávat o jeho náhodné poškrábání. Za špatné viditelnosti si můžete celou scénu osvítit LED diodou nalevo od snímače. Pod gumovou krytkou se schovává konektor pro připojení externí antény a v tmavé mezeře nad čočkou je umístěn hlasitý reproduktor.

Základní blok telefonu, na kterém jsou napevno nasazené kryty, má matně černou barvu. Na povrch telefonu vystupuje pouze ve 2 milimetrovém proužku po obvodu celého telefonu. Na levém boku do něj zasahuje chromované kolébkové tlačítko. Můžete ho využít pro zjištění stavu telefonu (datum, volná paměť, profil), regulaci hlasitosti, vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru nebo kompenzaci expozice v režimu fotoaparátu. S tím souvisí i další kulaté tlačítko jen několik milimetrů nad ním. Při jeho krátkém stisknutí telefon nereaguje, ale pokud ho chvíli podržíte, aktivuje se fotoaparát. Od toho okamžiku slouží také jako spoušť.

Na horní straně K700 se leskne tmavé sklíčko chránící infraport a Bluetooth, jeho pravý okraj tvoří vypínač telefonu. Na pravém boku najdete drobnou klávesu, která vás zavede na Wap. Standardní Sony Ericsson datový konektor zakrývá gumový štítek. Jeho odklopení vyžaduje jemnou ruční práci a navíc se vyklání nahoru. Se zapojeným headsetem nevypadá příliš pěkně. Jedná se samozřejmě o detail, který nemůže pokazit výborný dojem z celého telefonu. Pokoušeli jsme se krytku sundat, ale pravděpodobně by to šlo jen jednou.

Pokud zhodnotíme vzhled Sony Ericssonu K700 s ohledem na jeho předchůdce, vyzdvihneme hlavně materiál, který není vůbec náchylný na ohmatání (samozřejmě kromě displeje). Daktyloskopické kryty T610 nechává K700 daleko za sebou a v krabici žádný hadřík pro jejich neustálé leštění nenajdete. Rysy telefonu ostře řezané japonským stylem, připomínají smartphone Sony Ericsson P900.

Klávesnice ustupuje displeji

Klávesnice Sony Ericssonu K700 má rozložení, na které jsme od tohoto výrobce zvyklí. Pro pohyb v menu a potvrzení voleb slouží joystick. Zpočátku se zdá přecitlivělý a při pohybu téměř necítíte, jestli jste se již pohnuli z místa. Dá se na něj ovšem zvyknout a ostatní telefony nám pak připadaly příliš tuhé. Důležité je, že při potvrzení volby nedochází k neúmyslnému zmáčknutí některého směru. Joystick obklopuje drobný chromovaný kroužek a na ten již přímo dosedají čtyři funkční klávesy.

Stejně jako u předešlých modelů zde nenajdete zelené a červené sluchátko, hovory se obsluhují pouze tlačítky ve spodních rozích displeje. Chybět vám nebudou. V druhé řadě jsou usazeny klávesy pro návrat v menu o úroveň výš a mazání znaků.

Tvar číselných kláves je přísně účelový a je to dobře. Poměrně velká tlačítka jsou sešikovaná do třech sloupců a horizontálně na sebe přímo doléhají. Jako materiál posloužil tvrdý průhledný plast. Číselné klávesy jsou ovšem dost vysoké a viklají se minimálně o půl milimetru nahoru i dolu. Na psaní to má minimální vliv, ale vzhledem k preciznímu zpracování zbytku telefonu by novince slušela chromovaná klávesnice z modelu P900 mnohem víc. Mezi dobré vlastnosti klávesnice patří velké číslice a díky průsvitnosti plastu i špičkové podsvícení.

Lahůdkový displej

Nadpis není vůbec nadsazený a aktivní displej Sony Ericssonu K700 je opravdovou lahůdkou. Na první pohled nás překvapil skvělým kontrastem barev (zobrazí jich 65 000) a velice jemnou matricí. Na ikonkách v menu nejsou jednotlivé pixely téměř rozeznatelné. Jestli dokázal T630 nabídnout rozlišení 128x160 obrazových bodů, tak K700 se pyšní rozlišením 176x220. Pro úsporu energie může telefon po chvíli zhasnout podsvícení, displej zcela vypnout nebo zobrazit digitální hodiny. U příchozí zprávy nebo zmeškaného hovoru se pak nad nimi zobrazí velká ikonka, která je na rozdíl od jiných telefonů dobře viditelná.

Toto nastavení zároveň u K700 zásadně ovlivní spotřebu energie. Oficiální údaje uvádějí, že na jedno nabití vydrží K700 až 300 hodin v pohotovosti nebo 5 hodin hovoru. Li-ion baterie o kapacitě 700 mAh nám během testu vydržela dva dny.

Pokud si v menu nastavíte spořič obrazovky, zobrazí se na několik vteřin před aktivací některého úsporného režimu. Časové odstupy jednotlivých fází se v telefonu nastavit nedají. Pokud budete potřebovat telefon aktivovat, na joystick reagovat nebude. Musí se stisknout některá klávesa. Zámek se může starat o klávesnici automaticky. Pokud se raději spoléháte na zamykání manuální, stačí stisknout hvězdičku a pravé funkční tlačítko.

Vylepšené menu

Do ikonového menu vstoupíte stiskem joysticku. Grafické zpracování základní nabídky skvěle využívá možnosti displeje. Když se menu otevře, kurzor se automaticky nachází nad ikonou zprávy. Škoda, že když joystick podržíte, nevezme to telefon jako opakovanou volbou a neprolistuje až na novou SMS. Při posunu v menu poznáte aktuální volbu pohybem tenkého bílého rámečku. Každá ikonka se nejdříve zvětší, a pak se pomalu stáhne zpět. Kurzor navíc pronásleduje bílé kolečko, které se vždy schová pod ikonu. Celá animace je velmi rychlá a působí až trochu agresivně. Nám se zamlouvá, ale někdo by jistě uvítal možnost jí deaktivovat. Tu ovšem K700 nenabízí.

Většina nových telefonů používá stisk jednotlivých směrů v základní obrazovce k aktivaci důležitých funkcí. K700 mezi ně patří a navíc nabízí možnost si tyto funkce navolit. Telefon vám nabídne jejich omezený seznam. Další významné změny k lepšímu prodělala organizace menu.

Pokud se někde nachází velké množství voleb, K700 je rovná do jednotlivých karet podobných těm z MS Windows. Mezi nimi se pak vybírá pohybem joysticku do strany. Toto řešení přidává menu na přehlednosti. Prostředí K700 jde upravovat různými tématy, která lze i stáhnout, ale nejsou kompatibilní se staršími modely.

Neomluvitelně malý seznam

Sony Ericsson dokáže pracovat s kontakty na SIM kartě nebo pamětí telefonu. Kdo by očekával, že podobný high-endový telefon nabídne neomezené množství míst nebo jejich limit nebude ležet pod hranicí 1000, bude zklamán. My jsme do té skupiny patřili a Sony Ericsson má za to veliké mínus. V paměti telefonu je pro záznamy vyhrazeno pouze 510 položek stejně jako u T630.

Pokud byste měli zájem využít strukturovaný seznam a ke každému kontaktu si napsali jen mobilní a pevné číslo, jejich maximalní počet bude hned poloviční. Mezi pamětí telefonu a SIM je možné kontakty kopírovat, ale telefon neumí nahlížet do obou zároveň. Informace ke každému kontaktu jsou úhledně uspořádány do pěti karet. Na první najdete jméno a telefonní čísla (maximálně 5), další obsahuje e-mail a internetové stránky, následuje fotka, vyzvánění a hlasový příkaz, předposlední karta shromažduje adresní informace a na poslední je prostor pro poznámky.

Záznamy se dají třídit do volajících skupin a hovory podle nich lze filtrovat. Do seznamu akceptovaných čísel se dá zařadit skupina i samotná čísla. Volající skupiny lze využít také pro hromadné rozesílání zpráv.

Celý seznam jde z telefonu odeslat přes infraport nebo Bluetooth - důležitá funkce, která velmi usnadňuje výměnu telefonu by měla být povinou u každého modelu. Pokud potřebujete číslo vytočit, můžete použít výpis volání. Sony Ericsson standardně slučuje příchozí i odchozí hovory do jednoho seznamu a odlišuje je pouze barevným symbolem. V dalších třech kartách najdete výpisy také oddělené a často používaná čísla odtud vytočíte rychleji než v telefonním seznamu. Proč? Protože Sony Ericsson K700 dokáže prohledávat kontakty jen podle prvního písmenka. Vzhledem k mnoha dalším nadstandardním funkcím a ceně přístroje se tento základní nedostatek nedá omluvit.

Telefon samozřejmě zvládá rychlou volbu a pokud podržíte některou číslicovou klávesu, přenese vás rovnou do telefonního seznamu na pozici, kde začínají kontakty daným písmenem. Sedm vyzváněcích profilů dokáže pokrýt všechny běžné denní situace.

Vyzvánění si můžete sami nazpívat, použít polyfonní melodii nebo originální MP3. Pokud žádný skladatel ještě vaší vysněnou melodii nesložil, nemusíte na ní čekat. Aplikace MusicDJ nabízí čtyři nástroje (bubny, kytara, klávesy, trumpeta), které můžete dirigovat a udělat si melodii vlastní. Zvuk z reproduktoru je čistý i při maximální hlasitosti.

Napiš raději všem

Stejně jako předchůdci tohoto modelu ani K700 nevyužívá při psaní maximálně plochu, kterou displej nabízí. Informace o úrovni signálu nebo stavu baterie bychom během psaní SMS klidně za dva řádky navíc vyměnili. Standardním fontem se na displej vejde řádků 5. Telefon nenabízí možnost zvětšit velikost písma v menu ani při psaní zpráv. Již jsme se zmínili, že zprávy lze odeslat celé skupině najednou.

Dalším vylepšením je nabídka seznamu čísel, na která bylo z telefonu psáno naposledy. Celý proces se zjednodušil, po vybrání adresáta zvolíte odeslat a zpráva už letí. MMS nemá smysl představovat, s K700 můžete obsluhovat až 10 e-mailových účtů a stáhne i přílohu, kterou nezobrazí. Neznámý soubor pak zůstane uložený v telefonu a můžete ho třeba přenést do jiného počítače. E-mail je limitovaný 1000 znaků. Není to mnoho, ale delší text bychom na telefonu stejně nepsali.

Pro rychlejší psaní lze použít boční kolíbkové tlačítko nebo automatický režim T9. Při stisknutém plus píše telefon druhý znak, pokud držíte mínus tak až třetí. Tento postup obouručního psaní se dá velice dobře naučit a někteří členové naší redakce s ním dokáží předstihnout i T9. U té si můžete vybrat, jestli odešle znaky s diakritikou nebo bez. Během zadávání textu vás K700 neinformuje o počtu znaků, dokud jich nezbývá méně než 20. Když se první zpráva vyčerpá, telefon vás pípnutím a textem upozorní, že začínáte psát další.

Klávesnice poskytuje při psaní slušný komfort. Tlačítka se sice vyklají, ale mají nízký zdvih a díky jejich vyboulení se dobře odliší hmatem. Pouze spodní řada se tísní až k samému okrají telefonu. Palec se proto musí hodně ohýbat nebo je potřeba držet telefon pouze ve spodní třetině.

Hudbo hrajte, ale jenom chvilku

Víme, že Sony Ericsson K700 dokáže velmi kvalitně přehrát hudební formát MP3. Skvělá vlastnost, díky které ohrozí v budoucnu telefony částečně i trh s přenosnými hudebními přístroji. Bohužel K700 nepodporuje pameťové karty, a tak bude v tomto boji poněkud bezzubý.

Úctyhodná 40 MB paměť se sice zdá bezedná, když na ní ukládáme fotografie, v okamžiku kdy dojde řeč na MP3 se ovšem zaplní během chvíle. Do 40 MB se vejde průměrně 5 písniček a to je zoufale málo. Na druhou stranu je bez MP3 taková kapacita paměti téměř k ničemu.

O využití stereo sluchátek, které naleznete v základním balení se ale bát nemusíte. Jedna z ikonek menu se totiž jmenuje Radio. Pokud ho chcete poslouchat, musíte mít sluchátka připojená, protože slouží jako anténa. Rádio pak můžete pustit také do hlasitého reproduktoru na zadní straně telefonu. Hraje čistě a sluchátka, která slouží i jako headset, zvládají dobře basy.

Stanice si můžete uložit a listovat mezi nimi pohybem joysticku nahoru a dolů. Diktafon vám oblíbenou písničku z rádia nahrát nedokáže, ale vlastní záznam není omezen žádným limitem (pouze pamětí telefonu).

Organizace práce

High-endový telefon se o organizaci času, která jde navíc synchronizovat s PC, postarat musí. Klíčovou aplikací je samozřejmě kalendář. Ten nabízí měsíční pohled s barevně odlišenými týdny nebo skutečně detailní pohled týdenní. Záznamy mají pouze jeden formát (datum, hodina, trvání, předmět, místo, upomínka) a jsou zvýrazněny tučným písmem. Můžete si vybrat, jestli se mají upomínky hlásit i při vypnutém telefonu. Zajímavou funkcí kalendáře je také pořadové číslo aktuálního týdne. Celkově je kalendář přehledný, ale stejně jako editor zpráv nevyužívá zcela kapacitu displeje.

Další standardní funkce v podobě úkolů, poznámek, stopek, odpočítávání a kalkulačky v K700 samozřejmě nechybí. Budíky jsou v telefonu dva, jeden normální a druhý časovatelný na určité dny v týdnu. Za zmínku stojí aplikace Paměť kódů, prostor chráněný 4 místným PINem slouží k ukládání přístupových hesel. V případě, že se PIN zadá špatně, program hesla pozmění.

Všechny důležité datové funkce

Záznamy v aplikacích lze i s kontakty synchronizovat s MS Outlook. Nejdříve je ale potřeba telefon s počítačem propojit. K tomu nabízí K700 USB kabel, infraport nebo Bluetooth. Pro připojení k internetu poslouží oblíbené GPRS třídy 10 nebo HSCSD. Wapový prohlížeč je rozšířený o podporu obrázků a telefon zobrazí i některé internetové stránky. Využitelnost klasického internetu je na tak malém displeji ovšem minimální.

Fotoaparát zvládne (jen) VGA

Trochu monstrózní zpracování digitálního fotoaparátu je možná zajímavým marketingovým tahem, ale K700 žádnou revoluci mezi fotomobily nerozpoutá. Sklíčko chrání snímač s rozlišením VGA a maximální velikost fotek je tedy 640x480 pixelů. Ve možnostech fotoaparátu je také interpolace fotografií na rozlišení větší, ale na kvalitě fotografií se to projeví. Její použití proto nedoporučujeme a připadnou úpravu fotek raději svěřte specializovanému software.

Nadstandardních funkcí není ani u fotoaparátu málo a najdeme mezi nimi panorama, negativ, černobílé, sépiové nebo solarizované fotografie. Do snímku lze uložit různé rámečky. Fotoaparát K700 nabízí také autoportrét, noční snímek a možnost přisvítit scénu LED diodou (funguje pouze na krátkou vzdálenost). Škoda, že diodu nelze rozsvítit některým pohotovostním tlačítkem, protože pak by byla v noci nápomocná například i při hledání klíčů.

Nový Sony Ericsson zvládá natáčet i videa s maximálním rozlišením 176x144 a podporuje i video messaging. Video může trvat neomezené dlouho nebo je v možnostech limitovaný mód pro videa do multimediálních zpráv.

Sečteno a podtrženo

Sony Ericsson K700 je nepochybně velmi vydařený mobilní telefon. Malý seznam ovšem kontrastuje s množstvím nadstandardních funkcí a pro někoho to může být důvod si ho nepořídit. Cena navíc nebude vůbe malá, podle oficiálních informací se bude pohybovat okolo 15 000 Kč a telefon bude u nás dostupný až v srpnu. Největší konkurenti na něj čekají v podobě Nokie 6230 a také Motoroly E398.

Kdo z nich zvítězí?