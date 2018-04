Chystaný nástupce Sony Ericssonu T630, model K700, by se měl dostat do prodeje již v červnu. Alespoň Vodafone to slibuje na svých stránkách. U nás by se tento model měl začít prodávat také ještě před létem, ale definitivní termín ještě nebyl stanoven a neznáme ani cenu tohoto modelu. Zájemci o Sony Ericsson K700 by se ale měli dočkat již velmi brzy.

