Sony Ericsson K600i – tatranka nové generace

Sony Ericsson K600i je designově velmi strohý telefon a snese přirovnání ke kultovní sušence nebo dálkovému ovladači na televizi. Některým uživatelům se ovšem jeho minimalistické křivky velice zamlouvají a vezmeme-li v úvahu, že před námi leží velmi dobře vybavený telefon s podporou 3G, určitě stojí následující řádky za přečtení.

Novinka se tak stává prvním produktem této značky s podporou sítí 3G oficiálně prodávaným v našich končinách. Vzhledem k tomu, že se Eurotel s připravovaným spuštěním třetí generace vůbec netají, je téměř jasné, že se Sony Ericsson K600i v jeho nabídce co nevidět objeví.

Když Sony Ericsson představil v únoru tohoto roku svůj model K600i na 3GSM kongresu v Cannes, mnoho skalních příznivců značky ho označovalo za nejpovedenější a nejhezčí přístroj v koprodukci japonsko-švédského výrobce. Minimalistický vzhled se jakoby navrací ke kořenům a připomíná silnou éru samotného Ericssonu, která je ale bohužel již dávno za námi. Po spojení s japonskou firmou Sony nové telefony okoukaly někdy až kýčovité grafické prostředí a nejrůznější animace od svých asijských konkurentů.



Sony Ericssony K600i, K750i, W800i a S700i

Vzhled - pepřenka s displejem

Industriálním vzhledem ani výbavou se nedá novinka jen tak zaškatulkovat. Kombinace stříbrné a černé dodává telefonu eleganci, lesklý joystick pak celý vzhled oživuje. Telefon vypadá jako vyříznutý tvarovátkem - jeho obdélníkový půdorys se zaoblenými boky je striktně dodržen po celém těle. Ostré hrany přístroje jsou ale při běžné práci s telefonem někdy trochu nepříjemné. Sony Ericsson nemá tradičně příliš hlasité reproduktory a při silnějším zatlačení na ucho je horní hrana telefonu docela cítit.

Naopak mezi neobvyklé drobnosti patří čočka fotoaparátu vedle reproduktoru a klávesy umístěné po stranách displeje. Ty slouží pro rychlé spuštění aplikace videohovoru a vyvolání menu událostí, do kterého si lze navolit zkratky k nejpoužívanějším funkcím.

Levý bok přístroje ukrývá jen dva zámky zadního krytu a záslepku konektoru pro připojení USB kabelu, který je součástí dodávky. Na pravé straně se nachází dvojice kláves, které mění svou funkci dle potřeby. V pohotovostním stavu zobrazí informace o telefonu, při aktivním šetřiči displeje pouze aktivuje podsvícení, při přehrávání hudby slouží k nastavení hlasitosti a při dlouhém stisku k přeskočení na další/předchozí skladbu, při fotografování jako zoom.

K600i pokračuje ve stylu telefonů "dvou tváří", proto zadní strana napodobuje vzhled kompaktních digitálních fotoaparátů. Sony Ericsson svou snahu ale občas přežene a řešení imitace fotoaparátu je na náš vkus až příliš technické, aktivní krytka čočky ve stylu pepřenky by se dala jistě vyřešit střídměji. Zejména u tak minimalistického modelu to trochu bije do očí. Kolem krytky nalezneme gumovou záslepku konektoru pro připojení externí antény, otvory hlasitého reproduktoru a především přisvětlovací diodu, která v případě nouze dokáže vysílat i signál SOS.

Horní strana ukrývá hlavní vypínač, nenápadné okénko infraportu a indikační diodu. Ta dokáže upozornit i na zmeškaný hovor či příchozí zprávu, bohužel je ale její intenzita na velmi nízké úrovni a již na běžném denním světle není téměř vidět. Konstrukce celého telefonu je velmi kvalitní, nikde nic nevrže. Kryty nejsou výměnné, uchycení zadního krytu je důmyslně vyřešeno a zabraňuje mu v jakémkoli pohybu. Jeho váha 105 gramů nepatří mezi nejnižší a rozměry 104 × 45 × 19 milimetrů patří k průměrným hodnotám. Nejedná se ani o velký, ale ani o malý telefon - jednoduše, zlatý střed.

Sony Ericsson použil u tohoto modelu Li-Polymerovou baterii s kapacitou 900mAh, která dokáže udržet přístroj při životě až 370 hodin pohotovosti či 495 minut hovoru. V praxi vydržel telefon při častém přehrávání MP3 a hojném volání přibližně dva až tři dny.

Klávesnice - hezká ale špatná

Klávesnice modelu K600i je velice slušivá, bohužel je to asi jediná chvála, kterou na ni uslyšíte. Jednotlivé klávesy jsou sice od sebe dostatečně odděleny, bohužel je ale výrobce zapustil na úroveň krytu a jsou tak velice těžko hmatatelné. Navíc jejich stisk nepatří mezi nejpříjemnější a odezva není tak jistá, pomoci může snad jen aktivování zvuku kláves. Přiznáváme, že si na klávesnici samozřejmě jde zvyknout a po chvilce cviku nebudete mít sebemenší problémy, její konstrukční řešení se ale Sony Ericssonu jednoduše moc nepovedlo. Je podsvícena sytě modrou barvou, bohužel ale ne zcela optimálně.

Hlavní ovládací klávesu tvoří pětisměrný joystick, který je naopak velmi povedený. Klade dostatečný odpor a má citelnou odezvu ve všech směrech. Po jeho stranách jsou pak umístěny kontextové klávesy a funkční klávesa pro návrat v menu o úroveň výše či po dlouhém stisku až do pohotovostního stavu, chybět samozřejmě nesmí ani korekční tlačítko "c" určené k mazání znaků či jiného obsahu telefonu (kontakty, obrázky...). Již zmiňované klávesy po stranách displeje jsou dobře ovladatelné, při práci s přístrojem se ale často stává, že je omylem stisknete - s tím ale výrobce počítal a k aktivaci jejich funkcí se dostanete až po dlouhém stisku.

Displej a menu - vliv Japonska

Displej této novinky se oproti svému největšímu rivalovi, Sony Ericssonu K750i, pouze malinko zmenšil. Výsledkem je tak při zachovaných vlastnostech jemnější rastr, jednotlivé pixely jsou téměř k nerozeznání. Displej pracuje s rozlišením 176 × 220 bodů na ploše 28 x 35 mm a dokáže zobrazit až 262 000 barevných odstínů. Aktivní technologie TFT zajišťuje při nastaveném nejvyšším jasu i velmi dobrou čitelnost na přímém slunci, překreslování displeje je skutečně rychlé a na fenomén zvaný „duch“ můžete s klidem zapomenout.



Kromě videohovorů je menu stejné jako u modelu K750i, fotografie jsou proto použity ze starší recenze.

Pokud neholdujete pěkným grafickým témátkům či animacím menu na každém kroku, budete s K600i prožívat podobné strasti jako my. Jeho nabídka je tvořena maticí dvanácti ikon, ve kterých oproti jiným modelům značky přibyla funkce videohovorů. Více zanořené nabídky jsou pak jen textové. Pohyb v nabídce je poměrně rychlý, díky nejrůznějším animacím se ale telefon občas trošku zasekne. Sony Ericsson se snažil udělat prostředí co nejvíce "hezké", bohužel ale pozapomněl i na ty uživatele, kteří chtějí s přístrojem především pracovat a na kráse nabídek jim zas tolik nezáleží. Animace jednoduše nevypnete a ať chcete nebo ne, budou vás provázet téměř na každém kroku.

Telefonování - ověřený standard

Telefonní seznam je běžný pro všechny nové Sony Ericssony, pojme až 500 záznamů a zobrazuje vždy jen zvolenou paměť (SIM nebo telefon). Ke každému jménu lze uložit až 20 položek, které obsahují například i možnost uložení data narozenin dané osoby - telefon se v tomto případě dotáže, zda má tuto cennou informaci předat i kalendáři. Přístroj se bez problémů synchronizuje i s obsáhlejším adresářem v Outlooku, kapacita seznamu se nám jeví pro běžného uživatele dostatečná. Vyhledávat lze pomocí řetězce znaků, jednotlivým kontaktům můžete přiřadit fotografii i unikátní vyzvánění. Jako melodie mohou být použity sobory typu MP3, AMR a AAC, případně se lze spolehnout na běžnou dvaasedmdesátihlasou polyfonii.

K dispozici máte sedm vyzváněcích profilů, díky kterým lze filtrovat hovory pomocí předem nastavených skupin kontaktů. Tradičně dobře je vyřešen i výpis volání, kde na první záložce vidíte souhrnný přehled, na dalších jsou pak oddělené skupinky příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů.

Hlavní vlastností však je podpora sítí UMTS a s tím spojená možnost videohovorů. Pro spuštění tohoto způsobu komunikace slouží jedna ze dvou kláves po stranách displeje. Videohovor probíhá tak, že jeden obraz je zmenšený a vidíte ho v dolním levém rohu a druhý zabírá zbytek displeje. Tento typ komunikace přináší ale i nepřirozený způsob držení telefonu - soustředění se na hovor a zároveň na to, aby byl váš obličej v malém rámečku na displeji, je skutečně obtížné. Během hovoru je možné se plynule přepínat mezi záběry z kamery na čele přístroje (v tomto případě držíte telefon svisle) a hlavního fotoaparátu na straně zadní. V současné době tuto službu ale nevyužijete, ale brzy bude k dispozici v síti Eurotelu.

Zprávy - škoda té klávesnice

Ani u zpráv nenajdeme žádnou novinku, model K600i si poradí s SMS, EMS, MMS, emailem a umí posílat i hlasové zprávy. U všech typů se stále jedná o naprosto shodné editory jako u jiných přístrojů této značky. Napsané znaky v textovce se začnou viditelně odpočítávat až u posledních dvaceti symbolů, podporovány jsou i dlouhé zprávy. O jejich počtu jste informováni jen během psaní, před odesláním se žádané magické číslo již nedozvíte.

Nabídnut je i velmi povedený slovník T9, který mne jako zarytého odpůrce prediktivního psaní téměř přesvědčil o svých výhodách. V jeho databázi jsou například i smajlíci, což nebývá zvykem, nezkracuje zprávy a používá propracovanou nabídku slov během samotného psaní. Při tvorbě zpráv se na displej vejdou pouhé čtyři řádky textu, při čtení pak šest díky drobnějšímu fontu. Je velká škoda nepovedené klávesnice, která psaní zpráv znepříjemňuje a ani editor nepatří k nejrychlejším. Do telefonu uložíte až 200 textových zpráv, maximální velikost MMS je omezena na 100 kb.

Sony Ericsson by si samozřejmě zkazil reputaci, kdyby nenabídl propracovaný e-mailový klient. Na příchozí zprávy můžete být stejně jako u SMS upozorněni pomocí MP3, zprávy se do telefonu dostanou pomocí protokolu POP3 i IMAP. Telefon umí stahovat zprávy s libovolnou přílohou, ačkoli si s ní povětšinou nebude vědět rady. Odesílat lze i více příloh najednou a dovolí vám poslat i fotografie v plném rozlišení. Nastavit můžete kontrolní interval a automatický podpis. Na telefon bez otevřeného operačního systému jsou takové možnosti velmi slušné.

Organizace a data - chceme EDGE

Podobnost výbavy přístroje s topmodelem K750i je více než nápadná, bohužel ale od svého sourozence přebírá i největší neduhy. Tím je bezpochyby chybějící podpora datové technologie EDGE, budete se tak muset smířit s GPRS třídy 10 (4+2), do budoucna se ale můžete těšit na již zmiňované možnosti sítí UMTS. Při aktivním datovém přenosu se ale testovaný vzorek pravidelně po cca patnácti minutách zasekával a bylo třeba spojení obnovit odpojením a následným připojením. Berme ale ohled na věk přístroje, jeho firmware je ještě v plenkách a je pravděpodobné, že takovéto mouchy se s novější verzí odstraní.

Pro připojení k počítači máte na výběr mezi klasickým infraportem, technologií Bluetooth či datovým kabelem, který je součástí dodávky. Software na přibaleném CD dokáže donutit telefon k připojení na internet, synchronizaci či zpřístupnění paměti telefonu.

Všechny organizační prvky jsou naprosto shodné s jinými stávajícími modely Sony Ericsson, proto jen stručně. Přístroj si rozumí s hlasovými poznámkami, které jsou omezeny pouze dostupnou pamětí. Kalendář nabízí všechny známé pohledy, nerozlišuje typ událostí a velmi jednoduše se dokáže synchronizovat s počítačem. Krom kalendáře zde naleznete i úkoly a poznámky, praktickou funkcí je i paměť kódů. K dispozici je jednoduchý i opakovaný budík s možností volby jednotlivých dnů, k buzení si můžete zvolit mezi klasickými melodiemi, MP3 skladbou nebo rádiem.

Fotoaparát – mega chybí, jedno VGA navíc

Jak už bylo zmíněno, K600i dostal do vínku hned fotoaparáty dva. První z nich se nachází na čelní straně a chlubí se rozlišením VGA, tady 640 x 480 obrazových bodů. Slouží především, jak jinak, pro videohovory. Budete-li ale chtít pořizovat kvalitní momentky, naleznete na zadní straně druhý snímač – ten už se může pochlubit rozlišením 1,3 Mpix.

S tímto fotoaparátem lze pořídit snímky s rozlišením až 1280 x 1024 obrazových bodů, což se s přimhouřením oka již dá použít i k tisku pořízených fotek v některém z kvalitních fotolabů. Ve srovnání s tabulkově stejným fotoaparátem modelu S700i nám ovšem připadá mnohem horší. Obsáhlá je i nabídka fotografických funkcí. Chybí ale makro a fotografie z menší vzdálenosti (do půl metru) jsou téměř nepoužitelné.

Zábava – MP3 umí, ale…

V balení naleznete i celkem kvalitní stereofonní sluchátka, která napovídají o hudebních vlastnostech telefonu. I když si přístroj se skladbami ve formátu MP3 skutečně rozumí, za plnohodnotnou náhradu MP3 přehrávače ho ale považovat nemůžeme. Ovládání hudebního přehrávače a jeho možnosti jsou skutečně propracované, přístroj ale shazuje především velikost paměti. Tu tvoří rovných 32 MB, což sice stačí na nahrání jednoho alba s nižším bitrate, stále je to ale málo. Slot pro paměťovou kartu chybí. Pro hudby chtivé uživatele je ale nabídnuto i vestavěné rádio s podporou RDS.

Proč ho koupit? kvalitn MP3

UMTS

dobrý výbava

minimalistický design Proč ho nekoupit? chybí EDGE

vysoká cena

kýčovité menu Kdy? Říjen 2005 Za kolik? 11 490 Kč včetně DPH

Pro chvíle nudy jsou připraveny dvě Java hry, telefon si rozumí s podporou Javy 2.0 a pro maximální hratelnost 3D her je připravena technologie Mascot Micro3D. Zahrát si tak můžete povedený prostorový golf, případně se zabavit jednoduchou a notoricky známou hrou zvanou piškvorky.

Verdikt – hlas pro UMTS

Sony Ericsson K600i je až na horší fotoaparát a chybějící podporu paměťových karet naprosto shodný přístroj jako nynější špička v produktové řadě výrobce, tudíž se jedná skutečně o výborný produkt. Své nedostatky kompenzuje podporou sítí třetí generace, což je zásadní vlastnost tohoto přístroje. Máme-li mu něco vytknout, bude to především chybějící EDGE a až přespříliš animovaná nabídka. Jeho startovní cena byla distributorem GSMobile stanovena na 13 490 korun.

Podle našich aktuálních informací by se ale konečná cena měla dostat až o dva tisíce níže na přibližně 11 490 Kč. Kolik uživatelů dá před K750i přednost dražšímu modelu s horším fotoaparátem a bez paměťové karty jen kvůli UMTS, je ovšem zatím ve hvězdách.