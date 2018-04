Sony Ericsson K500i živě (fotogalerie)

O Sony Ericssonu K500i jsme vás již několikrát informovali, poprvé pod označením F500i. Pod ním se tento model bude prodávat u některých evropských operátorů, zatím se stoprocentní jistotou u Vodafone. Model K500i je určen pro volný prodej. Telefon se začne prodávat již od srpna letošního roku, snad hned od začátku i na našem trhu. Optimismus je na místě, verze F500i se u Vodafone již prodává. Cena telefonu ve volném prodeji bude přibližně 8 000 Kč. To je oproti modelu K700i slušná sleva, ten totiž bude stát 14 000 Kč. Na druhou stranu, silnou konkurenci tomuto modelu budou dělat starší Sony Ericssony T610 a T630, u kterých výrobce aktuálně výrazně snížil cenu.

Špatnou zprávou, kterou jsme se na včerejší prezentaci dozvěděli, je informace, že do konce roku výrobce neplánuje žádný nový low-end. O tom se mluví neoficiálně již delší dobu a je tak stále zřetelnější, že slova výrobce o tom, že se chce soustředit především na přístroje s vyšší přidanou hodnotou, jsou pravdivé. Zákazníci si tak budou muset vystačit s nepříliš atraktivními modely T105 a T230, případně si trochu připlatit za výprodejový model T610.

Sony Ericsson K500i je velmi podobný modelu K700i a to asi i byl záměr výrobce. Telefon se bude dodávat ve dvou barevných variantách: modré a stříbrné (obě si můžete prohlédnout na fotografiích). Design telefonu je odpovídá firemní strategii, především klávesnice má naprosto nezaměnitelné rozvržení a to samé platí i o samotných klávesách. Displej telefonu je solidní, patří mezi to lepší, co dnes lze na našem trhu zakoupit. Klávesnice má jasně oranžové podsvícení a její mechanické vlastnosti se nám zdály velmi dobré. Celkové zpracování telefonu je na jedničku, použité materiály jsou kvalitní. Vzhledem k velikosti přístroje překvapí jeho nízká hmotnost.

O výbavě se nemá cenu rozepisovat, podrobněji jsme ji popisovali již v tomto článku, případně i v některých dalších. Výrobce u tohoto modelu, ale i vlastně i u všech dalších, dává důraz na funkce QuickShare a PlayNow. První je již dlouho dobře známá, jedná se o rychlé odesílání fotografií. Ta druhá zprostředkovává stažení hitparády melodií ze serveru výrobce a případné následné stažení vybrané melodie ve formátu MP3 do telefonu. Tato funkce již funguje v některých státech severní Evropy a za nedlouho bude spuštěna i v Maďarsku. Případní zájemci si ale budou muset připravit za jednu melodii nemalých 60 Kč. Tolik alespoň služba stojí tam, kde již funguje a u nás to pravděpodobně levnější nebude.

Další fotografie: