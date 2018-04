Sony Ericsson K500 - co se vejde na displej (fotogalerie)

Displej Sony Ericssonu K500 má trochu horší rozlišení než u modelu K700. Namísto 176x220 bodů se novinka může pochlubit pouze rozlišením 128x160 bodů. Displej o něco narostl, měří 31x39 mm a dokáže zobrazit až 65 000 barev. Sony Ericsson K500 nabízí příjemně syté barvy. Vzhledem k menšímu rozlišení ovšem nejsou jednotlivé ikony příliš ostré a poměrně výrazná je i mřížka samotných pixelů. Pochválit lze rychlé překreslování, které se vyvaruje různých duchů. Pro úsporu energie může telefon po deseti vteřinách nečinnosti vypnout podsvícení a po dalších třiceti vteřinách zcela zhasnout. V případě, že dorazí textová zpráva nebo máte nepřijatý hovor, displej se zcela nevypne a upozornění je dobře vidět.

Menu telefonu zůstává stejné. Od starších modelů se liší jen zpracováním jednotlivých ikon a dalších detailů. Již na úvodní obrazovce vás překvapí trojrozměrné animované pozadí, které vytváří futuristický dojem. Vzhled menu lze měnit pomocí různých grafických témat. Do hlavní nabídky se vstupuje stiskem joysticku. Menu se skládá z dvanácti ikonek, které jsou uspořádané do matice 3x4. Aktuální volba je zvýrazněna plynulým zvětšením ikony a jakousi bublinou. Zvětšený obrázek částečně překrývá ty okolní. Konzervativnější uživatelé by jistě ocenili, kdyby šlo výrazné zvětšování ikon vypnout, ale na ty se konec konců nový model nezaměřuje.