Sony Ericsson K300i - přichází nový miláček davů?

Končí jeden významný úsek v historii značky Sony Ericsson. Začal se totiž pomalu vyprodávat její nejúspěšnější model T610. Aby po něm nezůstala na trhu příliš velká mezera, připravil výrobce pro jistotu podobný model s označením K300i. Kromě bezdrátové technologie Bluetooth je jejich výbava podobná a novinka starší model v mnoha jiných parametrech dokonce předčí. Za startovní cenu pod hranicí 5000 Kč tak Sony Ericsson K300i nabízí velmi zajímavou kombinaci atraktivní ceny, slušivého designu a výkonu, který ve své cenové kategorii hledá jen těžko konkurenci.

Co znamená malé "i" v názvu mobilu? Zatímco Nokia označuje malým "i" v názvu telefonu inovovanou verzi staršího modelu, Sony Ericsson označuje tímto písmenem mezinárodní (z angl. international) verzi telefonu určenou mimo jiné i pro Evropu. Kromě mezinárodní verze vyrábí Sony Ericsson také variantu "c" s čínskou znakovou sadou (z angl. China) a s podporou amerického GSM pásma "a" (z angl. America).

Na dvojici podobných modelů K300i a T610 si můžete všimnout, jak se mobilní telefony rychle vyvíjí. První model si před osmnácti měsíci vysloužil titulek Nejlepší mobil současnosti? a druhý dnes přichází na trh jako dobře vybavený low-end. K sehnání budou dvě barevné varianty – tmavomodrá a stříbrná. První barevnou kombinaci jste si mohli prohlédnout v exkluzivním preview tohoto modelu a stříbrnou vám představíme dnes.

Vzhled - vypadá dražší

Přes výrobní označení Silver připomíná barva krytů spíše hliníkově šedou. Rozeznat lze dva různé odstíny. Ten tmavší nahrazuje modrou barvu u první verze, světlejší odstín na bocích a v okolí klávesnice je u obou variant stejný. Nám je sympatičtější stříbrná varianta, protože ta modrá příliš připomíná starší model T610i a telefon tak působí trochu jako levná náhražka.

Základní křivky Sony Ericssonu K300i jsou na tohoto výrobce překvapivě oválné. Většina modelů značky je jinak založená na spíše ostrých liniích. Kvůli mírné baculatosti nevytváří novinka takový high-tech dojem, ale naopak působí uživatelsky příjemně.

Přední strana telefonu nepatrně vystupuje v okolí displeje nad úroveň klávesnice. Nad displejem si můžete všimnout loga výrobce a kovové mřížky chránící reproduktor. Sice se tímto prvkem proslavil jako první Siemens, ale ani tady nevypadá vůbec špatně. Světlejší boky telefonu jsou z těla přístroje jakoby mírně odsazené. Podélně jsou prohnuty dovnitř, což výrobce poprvé použil právě u T610. Tento netradiční designový prvek přispívá k jistému držení telefonu. Velmi se nám líbí, a tak je škoda, že u dalších nových modelů se s ním už nesetkáváme.

Levné telefony většinou postrádají boční klávesy pro regulaci hlasitosti, popř. aktivaci dalších funkcí. K300i se může pochlubit jen šedým tlačítkem pro rychlou aktivaci fotoaparátu, které se dá použít i jako spoušť. Na zadní straně najdete ve světlém rámečku čočku VGA fotoaparátu a malé sklíčko pro pořízení autoportrétu. Větší pozornost ovšem upoutá shluk kulatých otvorů, které mají za úkol odvádět zvuk od externího reproduktoru.



Na oválné horní hraně najdete pruh leskle černého plastu. Pod jeho levou částí se ukrývá infraport a pravou část tvoří tlačítko pro vypínání. Na spodní straně nepřekvapí tradiční datový a nabíjecí konektor.

Celkové rozměry K300i jsou 100 × 46 × 21 mm a společně s baterií váží 85 gramů - patří tedy mezi malé a lehké telefony. Pochvalu zaslouží bytelná konstrukce, která se nikde neprohýbá ani nevrže. Použitá baterie typu Li-Pol nabízí kapacitu 700 mAh. Na jedno nabití slibuje K300i až 12 dnů v pohotovosti nebo 7 hodin hovoru. Během intenzivního testování jsme telefon vybili až za čtyři dny.

Klávesnice - chce to cvik

Klávesnice K300i vychází ze starších modelů. Pro ovládání slouží osvědčený joystick, jehož stiskem lze potvrdit aktuální volbu. Pokud nemáte s telefonem Sony Ericsson žádné zkušenosti, může vám připadat zpočátku trochu přecitlivělý. Kolem joysticku se navíc dostává do telefonu nečistota. Čtvrtý den testování se již v mezeře objevují první zrnka prachu, která lze v těchto místech jen těžko likvidovat.

Samotná logika ovládání telefonů Sony Ericsson se od jiných značek docela liší. Kontextové klávesy plní tradičně funkce napsané ve spodní řádce displeje, ale druhá dvojice neslouží pro ovládání hovorů. Jedno tlačítko je napevno vyhrazeno pro návrat v menu a druhé pro mazání. Než se trochu zorientujete, možná si omylem smažete nějaký kontakt nebo fotografii. Toto řešení rozhodně není lepší ani horší než ostatní přístupy. Je jen jiné a musíte si na něj nějaký čas zvykat.

Kontextová tlačítka se tisknou výborně, ale zbytek klávesnice ideální vlastnosti nemá. Při zmáčknutí se ozve výrazné plastové cvaknutí, v prstu ovšem vůbec necítíte, jestli jste už domáčkli. Příliš jemná klávesnice občas způsobuje, že se upíšete, ale podobně jako u joysticku se jedná o záležitost, která vyžaduje jen trochu cviku. Oceňujeme, že tlačítko pro rychlý přístup na mobilní portál leží v levém spodním rohu klávesnice a neplete se někde okolo funkčních tlačítek.

Displej a menu - poznáte Sony Ericsson

Na rozdíl od nedávno recenzovaného modelu T290i je v menu na první pohled jasné, že se jedná o Sony Ericsson. Grafika ikon se nám velmi líbí. Pohyb kurzoru doprovází nafouknutí ikony do jakési bubliny, což je trochu kýčovité. Ocenili bychom možnost animaci vypnout.

Použitý displej je menší a o něco horší než u vyšších modelů. Rozlišení 128 × 128 bodů při rozměrech 28 × 28 milimetrů není žádným zázrakem (stejné například používá celá řada telefonů Nokia Series 40). Pro potřeby levného mobilního telefonu ovšem bohatě stačí a popravdě nás kvalita zobrazení docela překvapila. Až při detailním prozkoumání zjistíte, že při pohybu v menu dochází k menšímu zpoždění a pasivní displej přece jen není tak kontrastní.

Menu má podobu matice 3 × 3 a jeho vzhled lze měnit pomocí různých grafických témat. Použít můžete různé spořiče nebo fotografii jako tapetu. Největší předností K300i je ovšem rychlost. Nemáme sice k dispozici vzorky pro porovnání, ale nemůžeme se zbavit dojmu, že telefon je o chlup rychlejší než předešlé modely. Vzhledem k tomu, že trochu línější menu provázelo Sony Ericsson docela dlouhou dobu, chválíme výrobce za to, že i takový low-end jako K300i už reaguje příjemně svižně.

Telefonování - špatně vás slyším

Není velkým překvapením, že do telefonního seznamu se vejde maximálně 510 jmen, když se s tímto limitem setkáváme i u nejnovějších top modelů výrobce. U mobilu v cenové kategorii do 5000 Kč to tolik nevadí. Pokud ovšem budete chtít použít synchronizaci s Outlookem a používáte strukturovaný seznam, počítejte s tím, že každé další telefonní číslo u kontaktu vám zabere jednu pozici. Ani K300i navíc nedokáže naráz nahlédnout do paměti telefonu a SIM karty, což by trochu pomohlo. Naopak chválíme, že mezi telefonem a SIM se dají kontakty kopírovat a celý seznam můžete odeslat přes infraport.

Zatímco 510 čísel v seznamu není podle našeho názoru novince příliš na škodu, tak s hlasitostí reproduktoru jsme spokojeni nebyli. Po celou dobu testování jsme používali maximální stupeň a na rušnějších místech jsme si doslova museli cpát mobil do ucha, aby byla druhá strana slyšet. Skutečnost, že zvuk je docela čistý bez šumu nebo ozvěn, vám bude v takové situaci docela ukradená.



Telefonní seznam lze filtrovat zadáním několika prvních písmen a celkové je práce s kontakty příjemně rychlá. Výborně má Sony Ericsson zpracovaný výpis volání, kde najdete ne čtyřech záložkách všechny hovory, přijaté, odchozí a zmeškané. Také můžete libovolně definovat skupiny volajících a použít je pro filtrování hovorů v jednotlivých vyzváněcích profilech. Každý kontakt může odlišit samostatné vyzvánění, ale nastavení melodie pro celou skupinu se nám v menu nalézt nepodařilo.

Externí reproduktor je docela kvalitní a použít ho můžete i pro hlasitý odposlech. Polyfonní melodie mohou mít až 40 hlasů. Pokud hudbě fandíte, oceníte vyzvánění ve formátu MP3. Velmi přehledně je zpracován také skladatel MusicDJ pro tvorbu vlastních melodií. Jako hudební přehrávač vám ale K300i neposlouží, protože nabízí jen 11 MB paměti.

Zprávy - MMS i kvalitní e-mail

Sony Ericsson K300i zvládá SMS, MMS a je vybaven i kvalitním e-mailovým klientem. Do paměti se vtěsná 100 textových zpráv. K dispozici máte pro psaní čtyři řádky, font je docela drobný a každému se tak nemusí číst dobře. Vynikající je možnost odeslat textovku na poslední čísla, kde většinou adresáta najdete rychleji než v seznamu. S rychlým psaním pomáhá slovník T9, u kterého si nastavíte, jestli má používat diakritiku nebo ne. Oceníte také možnost odpovědět a rovnou zprávu smazat. Nemusíte potom tak často promazávat zaplněnou paměť.

E-mailový klient dokáže obsluhovat hned několik e-mailoých schránek. Jejich obsah může pravidelně kontrolovat a bez problémů stáhne i přílohy, které nedokáže otevřít. Použít ho můžete jako levnější náhradu MMS, protože přílohy (fotografie) dokáže i odeslat a může jich být u každého e-mailu hned několik.

Zábava - VGA a hry ve 3D

VGA fotoaparát patří dnes skoro do základní výbavy a těžko se jím může telefon chlubit, podobně jako se nemůže chlubit podporou SMS. K dispozici je navíc možnost snímek softwarově zvětšit na megapixelové rozlišení, ale kvalita tím neuvěřitelně trpí.

Pokud budete mít zájem, telefon vám nabídne noční režim a celou paletu dalších efektů a různých rámečků. Zkusit můžete i video s rozlišením 176 × 144 bodů. Celková kvalita fotografií je spíš průměrná, posuďte sami:

Sony Ericsson integruje do svých mobilů podporu Java Micro3D Edition, což jim dává možnost spouštět i trojrozměrné hry. V telefonu jsou standardně nahrané hry dvě. První jsou docela zajímavě zpracované šipky Darts a druhá FiveStones patří mezi klasické deskové. Ani jedna nás ovšem moc dlouho nebavila, naštěstí si můžete stáhnout další.

Organizace a data

Organizační funkce nabízí K300i stejně kvalitní jako ostatní vyšší modely. K dipozici je přehledný kalendář, jehož jedinou slabinou jsou záznamy, které nemohou být opakované. Chválíme možnost nastavit, jestli se mají upomínky ozývat jen se zapnutým telefonem nebo vždy. Další jednoduché aplikace jako Úkolovník, Poznámky, Kalkulačka nebo Stopky doplňuje zaheslovaná paměť na nejrůznější kódy a PINy. Sony Ericsson K300i lze v nouzi použít také jako diktafon. Záznamník bez časového limitu omezuje pouze sdílená paměť telefonu a poslouží i pro nahrávání právě probíhajícího hovoru nebo vyzvánění.

Proč ho koupit? Sony Ericsson K300i nabízí dobrou výbavu a navíc dobře vypadá. Podporuje MP3, WAP, MMS, má i e-mailový klient s podporou příloh a infraport. Proč ho nekoupit? Hlasitost reproduktoru by mohla být vyšší a font zpráv čitelnější. Také tlačítka nejsou pro psaní úplně ideální. Kdy? květen Za kolik? 5000 Kč

Z datových funkcí přináší Sony Ericsson K300i podporu GPRS třídy 8 (4+1). Použít jej můžete také jako modem, pro spojení s počítačem poslouží infraport nebo datový kabel. Přímo z mobilu si můžete přečíst například čerstvé zprávy na našem serveru díky podpoře WAPu ve verzi 2.0.

Sečteno a podtrženo

Sony Ericsson K300i se nám líbí. Za necelých 5000 Kč získáte všechno, co může průměrný uživatel od telefonu chtít, a je-li to pěkně zabalené, má zaděláno na úspěch. Novinka navíc vypadá o něco dražší, než ve skutečnosti je, což je podle nás důležitý základ pro oblíbený model. Vzhledem k cenové kategorii není kromě maličkostí telefonu co vytknout. Zejména u operátorů v předplacených sadách nebo za dotovanou cenu o něj bude nepochybně velký zájem.