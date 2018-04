Sony Ericsson K300 - krasavec levnější, než byste čekali

Sony Ericsson připravuje na letošní rok jeden velmi zajímavý model K300, který bude cenou a výbavou spadat někam na rozhraní nižší a střední třídy. Na první pohled je jasné, že zpracování telefonu vychází z veleúspěšného Sony Ericssonu T610. Snahu navázat na design, který jednou sklidil úspěch, můžeme vidět také u nové produktové řady Motoroly. Zatímco Motorola se ovšem snaží vytvořit kult podobný legendárnímu StarTacu, pravý účel modelu K300 vidíme ve snaze vytlačit T610 z trhu. Tento model totiž nabízí v podstatě vše, co může i náročný uživatel potřebovat a Sony Ericssonu tak blokuje prodej nových modelů.

Oficiální název tohoto modelu zní K300i. Malé "i" ovšem symbolizuje international, variantu telefonu určenou pro většinu světa a tedy i pro nás. Na internetu nebo v zahraničí se tak můžete setkat ještě se Sony Ericssony s písmenkem "c" (China) s podporou čínské znakové sady a také malým písmenkem "a" (America) určeným pro zemi nekonečných možností. Z pohledu uživatele jsou všechny varianty stejné.

Sony Ericsson K300 je, stejně jako model T610, rozdělen na spodní světlou a horní tmavou část. Novinka má ovšem mnohem oválnější křivky. Pro horní polovinu přístroje zvolil výrobce tmavomodrou barvu, spodní část je leskle šedá. Kvalita použitých plastů zaslouží pochvalu, telefon má kompaktní design a nikde nevrže. V prvních okamžicích možná ani nepoznáte, že se jedná o relativně levný kousek a ne telefon, který začínal v nejvyšší kategorii jako T610.

Displej nového modelu nabízí rozlišení jen 128 × 128 pixelů a navíc se jedná o pasivní CSTN typ. Zobrazit dokáže maximálně 65 000 barev, což by odpovídalo cenové kategorii. Barvy ale nejsou příliš kontrastní a na přímém slunci se obraz ztrácí do tmy. Někde se jednoduše šetřit musí a ačkoliv jsme si u Sony Ericssonů zvykli na špičkové displeje, musíme si uvědomit, že tohle bude druhý nejlevnější model v řadě. Co novým telefonům Sony Ericsson ovšem nikdo neodpáře, je skutečnost, že s plochou displeje jejich menu nehorázně plýtvá. U takového K700 nebo dokonce S700 nad tím můžeme mávnout rukou, ale u K300 se zdá těch 128 pixelů na výšku docela málo.

Nad displejem nelze přehlédnout jemnou mřížku chránící reproduktor. Tento designový prvek máme spojený s telefony značky Siemens. Výrobce tím možná zdůrazňuje, že K300 bude cílený právě na zákazníky, kteří nyní právě Siemensům holdují. Model C65 tak čeká silná konkurence.

Pod displejem čeká obligátní joystick, jehož vlastnosti jsou stejné jako u předešlých modelů. Tam, kde bude mít začátečník trochu problémy s jeho přecitlivělostí, ostřílený fanoušek Sony Ericssonu ani nemrkne okem. Zvyknout si lze na tento ovládací prvek docela rychle a jedinou objektivní vadou tak zůstává, že kolem joysticku se do telefonu zanáší poměrně velké množství nečistot. Horní kontextové klávesy mají tmavý podklad a nebýt chromovaných linek, možná byste je ani nenašli.

Tlačítka Zpět a C jsou úplně plochá a na rozdíl od zbytku kláves vůbec nevystupují nad povrch přístroje. Jejich rychlé nahmátnutí tak dělá při psaní trochu problémy. Zbytek klávesnice se zdá totožný s modelem T610, jen v levém spodní rohu přebývá rychlá aktivace WAPu. Tlačítka mají minimální zdvih a při stisku vydávají výrazné plastové cvakání. Reakce menu na stisk tlačítka nepatří k nejrychlejším, pokud se řadíte k vášnivým pisatelům SMS, dokážete textový editor předehnat třeba o tři nebo čtyři písmenka. Rychlost menu se ale dost možná zlepší s finální verzí firmware, a tak nebudeme zbytečně dělat předčasné závěry.

Sony Ericsson K300 vedle levnějšího modelu T290.

Boky telefonu také připomínají starší produktovou řadu. Jejich nepatrné podélné prohnutí dovnitř přispívá k jistému držení přístroje a je trochu škoda, že Sony Ericsson od tohoto prvku pomalu upouští. Na rozdíl od dražších modelů najdeme na levé straně pouze jedno tlačítko. Jedná se o rychlou aktivaci fotoaparátu, jehož čočka se nachází na zadní straně. Těsně pod snímačem s VGA rozlišením se nachází maličké chromované sklíčko pro pořízení autoportrétu. Čočku obklopuje tenký rámeček, který o nějaký milimetr vystupuje z těla přístroje. V horní části si můžete všimnout několika otvorů vedoucích k externímu reproduktoru.

Na horní hraně najdete sklíčko chránící infraport a také tlačítko pro vypnutí telefonu. Spodní hrana tradičně hostí dvojici konektorů: nabíjecí a datový. Po zapnutí se objeví pěkně zpracované menu, jaké u telefonů Sony Ericsson již zdomácnělo. Ikonky vypadají stejně, na displej se jich vešlo devět. výbava telefonu je jinak totožná například s modelem K500. Uživatel má k dispozici 10 MB základní paměti, 2 MB zabírají předinstalované aplikace, které můžete odstranit. Překvapivá je u tak levného modelu podpora MP3, ačkoliv do paměti se vejde jen něco okolo deseti minut hudby. Na vyzvánění to ovšem rozhodně stačí a také potěší, protože z externího reproduktoru se line překvapivě kvalitní hudba. Nechybí samozřejmě podpora Javy.

Do telefonního seznamu se vejde, u Sony Ericssonu klasických, 510 záznamů. U telefonu této cenové kategorie to ovšem nepovažujeme za vadu. Nejdůležitější je, že seznam lze prohledávat podle více písmen, což starší modely nedovolovaly. Pokud vás zajímají další informace, doporučujeme prostudovat recenzi Sony Ericssonu K500. Kromě displeje a designu, jsme během krátkého testování nenašli mezi oběma modely žádný rozdíl. Novinka by měla být ovšem zhruba o tisíc korun levnější.



FOTOGALERIE

Na závěr si neodpustíme dodat, jak zajímavá je skutečnost, že Sony Ericsson nabízí tři nové modely K500, K700 a S700, které se svým designem značně liší od řady T600. Dva roky po představení T610 najednou přijde na trh model, jehož zpracování se mu nápadně podobá. Někdo by si možná mohl pomyslet, že zájem o novou produktovou řadu výrobce dvakrát neohromil, a tak se pokouší navázat na úspěch svého šampióna. Ať byl ovšem důvod pro výrobu K300 jakýkoli, určitě se jedná o velmi zajímavý model, který si své zájemce najde.