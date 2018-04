Sony Ericsson: k pádu do propasti chybí už jen krok

Výrobci mobilních telefonů zažívají jedno z nejhorších období v historii. Finanční krize na ně v prvním čtvrtletí dopadla skutečně drtivě. Po dramatickém poklesu zisku Nokie (čtěte: Nokia zažívá propad. Provozní zisk klesl o víc než 96 procent) došlo i na Sony Ericsson. Ten zápasí s problémy už od poloviny loňského roku, finanční krize je ještě zvýraznila.

Prodeje klesají, ztráta se zvyšuje

Japonsko-švédské konsorcium vykázalo propad prakticky ve všech důležitých ukazatelích. Provozní ztráta se prohloubila ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku o více jak třetinu, když dosáhla 369 milionů eur (téměř 10 miliard Kč).

Aby toho nebylo málo, Sony Ericssonu se propadly i prodeje. Zatímco ve 4. čtvrtletí roku 2008 prodal přes 24 milionů přístrojů, za první tři měsíce roku 2009 to bylo o téměř 10 milionů méně (14,5 milionu kusů). Logicky se tak propadly i tržby, které dosáhly 1,7 miliardy eur (47 miliard Kč).

Ztráta je už skutečně varující a dá se očekávat, že firmu čekají dramatické změny. Problémem je, že postupně klesá i průměrná cena prodaného telefonu. Ta se ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížila o 1 euro (26 Kč) na 120 eur (3 240 Kč). Současně s tím se do záporných hodnot dostala i hrubá provozní marže (- 21 %), což je poměrně dramatické číslo.

Úspory a propouštění

Špatné výsledky v minulém čtvrtletí donutily firmu k úsporným opatřením. Do konce prvního pololetí roku 2009 by chtěla snížit provozní náklady o 300 milionů eur (8 miliard Kč). To si mimo jiné vyžádá také snížení počtu zaměstnanců o více než 2 000 lidí. Přitom stejný počet pracovních míst už byl zrušen.

Masivní úspory se už projevují i na redukci portfolia. Jasně patrné to bylo už na letošním Mobile World Congress v Barceloně, kdy firma představila výrazně méně modelů než v minulosti (čtěte: První dvanáctimegapixel je na světě. Sony Ericsson Idou chce konkurovat iPhonu).

Sony Ericsson rozhodně ve svém portfoliu potřeboval udělat pořádek, je ale otázka, jestli jde o šetření na správném místě. Redukce připravovaných modelů by totiž mohla jen protáhnout problémy firmy na delší dobu. Až se znovu zvedne poptávka, nebude mít co nabídnout.

Zůstane poslední

Špatné výsledky v minulém čtvrtletí posunuly Sony Ericsson na poslední místo z velké pětky nejdůležitějších výrobců mobilů. V 1. čtvrtletí se přitom tržní podíl firmy spadl o další dvě procenta na pouhých 6 %. Jediné, co by mohlo Sony Ericssonu pomoci, je tak další prohloubení krize americké Motoroly, u níž se očekávají velmi špatné výsledky.