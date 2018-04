Sony Ericsson J300i – základní model s nezvyklou anténou

Sony Ericsson se k low-endovým modelům dlouho choval macešsky. Nejjednodušší model T105 se prodává již velmi dlouho a vypadalo to, že se ani nástupce nedočká. Nyní výrobce představil model J300i, který by tím nástupcem mohl být, i když úplně levný mobil nejnižší třídy to asi určitě nebude. Ještě levnější by měl být model T290, který se u nás začal minulý týden prodávat.

Nový základní model Sony Ericssonu má svěží vzhled, kterému dominuje nezvykle koncipovaná anténa. Ta může sloužit i jako poutko pro přivázání šňůrky při nošení telefonu na krku. Nový Sony Ericsson má displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 536 barev.

Rozměry telefonu jsou 99,1 x 42,6 x 18,2 milimetru. Hmotnost výrobce neuvádí. Telefon je dvoupásmový (900/1800 MHz). Nový Sony Ericsson nabízí datové přenosy GPRS nespecifikované třídy. Telefon má integrovaný modem a Wap 2.0. Novinka od Sony Ericssonu nemá infračervený port. K počítači je tedy telefon možné připojit pomocí sériového a USB datového kabelu.

Telefon nemá integrovaný fotoaparát. Ve výbavě telefonu se nachází Java, hlasový záznamník, e-mailový klient, klient pro Instant Messaging, multimediální zprávy MMS, kalendář, budík, kalkulačka, vizitky, úkolovník, stopky, časovač a předinstalované hry s 3D grafikou. Telefon také dokáže přehrávat video a nechybí hlasitý odposlech. Paměť telefonu má hodnotu 12 MB. Na příchozí hovory upozorní čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění.

Sony Ericsson J300i má výměnné kryty Style-up. Telefon bude nabízen ve třech základních barevných provedeních: černé, bílé a růžové. Nový základní Sony Ericsson se začne prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku. Cenu zatím výrobce nezveřejnil. Další informace o této novince vám přineseme v nejbližších dnech.

Technická specifikace: