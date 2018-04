Sony Ericsson J300i - MP3 i do školních lavic

Září se nezadržitelně blíží a nic nedokáže zmírnit trauma prvního školního dne tak jako nový mobilní telefon. Závistivé pohledy spolužáků tak mohou spočinout právě na dnes recenzovaném modelu Sony Ericsson J300i.

Novinka je pro nejmladší uživatele jako stvořená. Malý telefon nabízí velmi netradiční design ideální pro menší ruce. V nabídce funkcí přitom najdeme podporu MP3 skladeb, MMS, e-mailový klient i WAP. V kategorii mobilů do čtyř tisíc tak půjde o velmi žhavé želízko, i když na něj čeká konkurence ze strany Nokie 6030. Ta se ovšem zaměřuje na starší uživatele, kteří jen nepotřebují mobil nadupaný funkcemi až po střechu.



Novinka Sony Ericssonu a Nokie v kategorii do 4000 Kč.

Sony Ericsson J300i má jednu velkou výhodu. Neokoukaný design, který zaujme, je v mobilním světě stále cennější – tím spíš v kategorii těch nejlevnějších. Novinka Sony Ericssonu se přitom může pochlubit velmi svěžím vzhledem, který by se při použití kvalitnějších materiálů mohl uplatnit i ve vyšší cenové kategorii.

Vzhled – klame tělem

Nejvýraznější prvkem na celém telefonu je masivní metalizovaný rám, který vede po obvodu, v okolí displeje se prohýbá a vystupuje z těla přístroje. Vytváří tak robustní poutko jako stvořené pro machršňůrku o tloušťce minimálně tři centimetry. Poutko slouží zároveň jako externí anténa a trochu hanlivé přirovnání k otvíráku na lahve je v tomto případě docela trefné.

Testovaná verze telefonu měla velmi slušivou modro-stříbrnou kombinaci, ale z premiéry přístroje víme, že výrobce má v zásobě připraveno i několik dalších včetně růžové. Na přední straně přístroje zaujme výrazná mřížka chránící reproduktor. Design klávesnice velmi elegantně doplňuje základní linie telefonu.

Pro ovládání slouží již tradiční joystick. Co by pokročilí uživatelé telefonů Sony Ericsson nám nevadí, ale začátečníkům se může přeci jen zdát příliš zapuštěný. Při snaze opřít se do něj ze strany občas palec nepatrně proklouzne. Potvrzení aktuální volby je však jisté a k náhodným ústřelům do strany nedochází.

Rozložení funkčních tlačítek jinak odpovídá standardům Sony Ericsson. Speciální tlačítka pro ovládání hovorů nehledejte, vše nahradí kontextové klávesy. Jedna dvojice je pak vyhrazena pro návrat v menu a mazání znaků. Pro psaní SMS nám J300i příliš nevyhovoval. Drobná klávesnice na jistotě příliš nepřidá. Vkládání mezer do textu je navíc pod křížkem v pravém spodním rohu a při snaze o jeho stisknutí ztrácí telefon v ruce stabilitu.

Použité plasty nejsou nejkvalitnější, ale v kategorii do 4000 Kč to nikdo ani neočekává. Při promnutí v ruce telefon lehce povrzává, ale nezdá se, že by mělo něco co nevidět upadnout. Originálním způsobem je řešena také západka zadního krytu, který díky ní drží velmi pevně. Celkové rozměry přístroje jsou 99 × 42 × 18 mm a váží 78 gramů. Opticky se ovšem telefon zdá drobnější. Výrobce udává na jedno nabití až 7 hodin hovoru nebo 12 dnů v pohotovosti. Baterie typu Li-ion má kapacitu 750 mAh.

Displej a menu - známé prostředí

Displej je pasivní a má trochu menší kontrast. Ve své kategorii se za něj ovšem telefon stydět nemusí. Nabízí rozlišení 128 × 128 bodů při rozměrech 27 × 27 milimetrů a zobrazit dokáže až 65 000 barev. Při rychlejším pohybu v menu můžete vidět nepatrné duchy, ale rychlost reakce je pro pohodlné ovládání dostačující.

Displej po chvilce nečinnosti vypíná podsvícení a přijaté zprávy nebo zmeškané hovory jsou v takovém případě poměrně špatně viditelné. Menu telefonu lze měnit pomocí různých barevných schémat a samozřejmostí je i libovolná tapeta na pozadí.

K ovládání telefonu žádné výtky nemáme. Snad jen netradiční rozložení funkčních tlačítek může nováčkovi u Sony Ericssonu způsobit nechtěné smazání důležité zprávy nebo kontaktu v kalendáři. Stačí omylem stisknout korekční "c", a pak jednou potvrdit.

Telefonování

Sony Ericsson J300i nabídne na svou třídu vynikající paměť na 510 kontaktů. U každého přitom může být až pětice telefonních čísel i unikátní vyzvánění nebo foto volajícího a celá řada dalších údajů. Menším překvapením je v této kategorii hlasitý odposlech a vytáčení hlasem. Nejvíce nás ovšem překvapila podpora skladeb ve formátu MP3, které doplňují 40hlasé polyfonní melodie. Externí reproduktor na zadní straně je navíc poměrně kvalitní a hraje nahlas. Také hlasitost klasického reproduktoru nám během hovoru přišla o něco vyšší než je u této značky obvyklé.

Chválíme skupiny volajících, které můžete libovolně definovat, a příchozí hovory lze podle nich filtrovat. V nabídce je iněkolik vyzváněcích profilů a dlouhým podržením křížku se všechny zvuky rychle vypnou. Také dlouho kritizované prohledávání seznamu jen podle prvního písmena je snad už definitivně minulostí a i J300i vás nechá při výběru zadat celou řadu znaků.

Zprávy - nepíše se nejlépe

Již jsme se zmínili, že zprávy se nepíší nejlépe. Jednotlivá tlačítka mají docela dobré parametry, ale klávesnice je celkově drobná a namáčknutá ve spodní části telefonu. Pro menší ruku může být ideální, ale my jsme měli tendence přidržovat při psaní mobil druhou rukou. Do paměti telefonu se vejde hned 220 textovek a kromě nich si novinka poradí také s MMS a elektronickou poštou včetně příloh.

Font písma je velmi drobný a uživatelé se špatným zrakem mohou mít s jeho čtením problémy. Telefon neumožňuje jeho změnu. Slovník T9 může na vaše přání používat diakritiku nebo ji před odesláním ze zprávy ořezat. Líbí se nám, že máte možnost hned odeslat zprávu na poslední telefonní čísla nebo se podívat do seznamu popř. zadat číslo ručně. Editor zpráv neodečítá počet napsaných znaků, ale při přechodu na další zprávu vás upozorní.

Organizace a data

Standardy nastavené u vyšších modelů drží low-endový J300i i v oblasti organizace dat. Kalendář se sice vtěsnává na displej s menšími problémy a číslice značící jednotlivé dny jsou opravdu malé, ale funkčně mu téměř není co vytknout. Dává k dispozici i týdenní a denní pohled, chybí jen opakované události.

Vstávat můžete za rytmu MP3 a lze si i vybrat, které dny se má budík ozývat. Aplikace úkoly nebo poznámky není třeba představovat. Telefon si pouze zaslouží pochvalu, že je nepostrádá. Probíhající hovory nebo vlastní poznámky si můžete do telefonu nahrát a jejich délka je limitována jen sdílenou 12MB pamětí.

Z datových funkcí se J300i pochlubí WAPem ve verzi 2.0. Telefon lze propojit s počítačem pomocí datového USB kabelu (není v balení) a synchronizovat pak údaje s počítačem. Pro připojení na internet poslouží integrovaný modem a GPRS třídy 8 (4+1).

Zábava

Proč ho koupit? solidní výbava

originální design Proč ho nekoupit? drobná klávesnice

chybí fotoaparát Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 3990 Kč včetně DPH

Sečteno a podtrženo

Integrovaný fotoaparát chybí. Jako přehrávač MP3 vám s 12 MB paměti J300i také neposlouží, a tak zbývají jen Java hry. V testovaném vzorku byla nahrána solidní mlátička Fighters, která se ale nepochopitelně neovládá joystickem. 3D šipky už známe ze starších modelů výrobce.

Sony Ericsson J300i na nás udělal výbavou docela dobrý dojem. Jeho design se ovšem zdá vhodnější pro japonské trhy než Evropu, která je přeci jen při výběru telefonů trochu konzervativnější. Největší příležitost tohoto modelu tak spatřujeme v možnosti oslovit právě zmíněné nejmladší uživatele, kteří se zanedlouho rozeběhnou do základních a středních škol. Pro ně by bylo ovšem potřeba telefon ještě o něco zlevnit.

