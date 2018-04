Sony Ericsson J210i – v jednoduchosti je krása

Sony Ericsson J210i je třetí novinkou značky představenou minulý týden u příležitosti veletrhu CommunicAsia 2005. Na první pohled je to novinka nejméně zajímavá, je to totiž telefon nejnižší třídy, nepřináší nic revolučního, přesto se může jednat o novinku velmi důležitou. Telefon patří do segmentu nejlevnějších mobilů s barevným displejem a o ty je zájem stále i na rozvinutých trzích, nemluvě o zájmu o tento segment mobilů v Asii a Jižní Americe.

S rodokmenem

Low-endová novinka Sony Ericssonu je nástupcem modelu J200i, který byl představen loni na podzim a našemu trhu se vyhnul. Novinka je lepší, ale ne zas tak dobrá, jako model K300i, s kterým má jinak hodně společného. Oproti modelu K300i chybí novince fotoaparát, naopak má lepší displej než Sony Ericsson J200i a podporuje MMS, čímž se model J200i pochlubit nemůže.

Sony Ericsson J210i je obyčejný mobil klasického designu, který na první pohled nezapře svůj rodokmen. To je však dobře, v segmentu low-endových mobilů se výstřelky nenosí. Telefon vypadá skoro stejně jako jeho předchůdce – model J200i a je i velmi podobný modelu K300i.

Pěkný low-end

Diky prolisům na boku a lehce vyboulené přední straně vypadá telefon jako prohnutý, ale ve skutečnosti je jeho zadní strana rovná. Telefon má integrovanou anténu a jeho rozměry jsou 101 x 43 x 19 mm. Telefon je velmi lehký, jeho hmotnost je jen 74 gramů. Zpracování je na dobré úrovni a na daný segment nelze mít výhrady ani ke kvalitě použitých materiálů. Líbila se nám klávesnice, tlačítka jsou dostatečně velká a mají přesný stisk. Přesný je i joystick, který obklopuje čtveřice funkčních kláves v původním rozložení, nikoliv jako u dalších nových modelů.

Vylepšený displej

Displej telefonu odpovídá segmentu, do kterého tato novinka Sony Ericssonu patří. Má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, je pasivní a umí zobrazit 65 000 barev. To je změna oproti modelu J200i, jehož displej dokázal zobrazit jen 4 096 barev. Displej je v rámci své třídy lehce nadprůměrný. Jeho limitem je slunečné počasí, pak na něm mnoho vidět není, jinak má ale dobrý jas i kontrast a také sytost barev. Hlavní menu je maticové – 3 x 3 ikony.

To co má umět, to umí

Výbava telefonu je průměrná, zde ale asi nic jiného očekávat nelze. Telefon má GPRS třídy 6, ale jen pro Wap a MMS. Ty telefon umí, což je rozdíl oproti modelu J200i. Dále se novinka může pochlubit pamětí na 200 jednopoložkových kontaktů, 40 SMS a 100 záznamů do kalendáře. Na další položky je v telefonu vyhrazeno místo o velikosti 600 KB. Není to příliš, ale ono vlastně není co ukládat, jen obsah z příchozích zpráv MMS.

Nechybí ani budík, kalendář, vyzváněcí profily, skladatel melodií, podpora polyfonních melodií a překvapivě také e-mailový klient a infraport. Víc toho Sony Ericsson J210i nenabízí a ani není potřeba aby nabízel.

O úspěchu rozhodne cena

O úspěchu telefonu rozhodne výrobce a to podle toho, jakou mu přisoudí cenu. Minulý týden na tiskové konferenci padla suma 3 300 Kč včetně daně. To je podle nás moc, máme pocit, že výrobce má velké oči a cenu všech novinek nasadil příliš vysoko.

Ale důležitější bude, jakou cenu bude mít telefon, až se začne koncem léta prodávat. Podle nás to jistě bude maximálně okolo 3 000 Kč, to je totiž suma, za kterou lze dnes koupit celou plejádu telefonů s barevným displejem. Naopak ty nejlevnější již dnes atakují sumu okolo 2 000 Kč. Z toho je patrné, že se nový Sony Ericsson J210i bude mít co otáčet, aby na trhu uspěl. Design se výrobci povedl, výbava je obstojná, nic výrazného nás na této novince nezklamalo.