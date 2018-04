Sony Ericsson GC85 - PCMCIA karta s EDGE dorazí brzy i k nám (minirecenze)

Před nedávnem spustil T-Mobile s velkou slávou EDGE (EGPRS), které zvyšuje rychlost GPRS. I náš nejmladší operátor Oskar se již přiznal, že s touto technologií také počítá. Výhoda EDGE spočívá v tom, že jej nemusíte nikde hledat. GPRS má pokrytí téměř všude a tam, kde je EDGE v dosahu, se na něj telefon může sám naladit. Jedinou podmínkou je mít aktivní data u operátora a vlastnit telefon s podporou této technologie.

Právě druhá jmenovaná podmínka se stala trnem v oku všem odpůrcům značky Nokia. Nabídka EDGE telefonů finského výrobce je skutečně široká, o čemž se můžete přesvědčit v našem přehledu. Z celosvětového hlediska patří tomuto výrobci přes padesát procent EDGE modelů a v České republice mobil s EDGE od jiného výrobce koupíte jen těžko.

Karta je zabalena v elegantním kovovém pouzdru.

Sony Ericsson má ve své nabídce několik PCMCIA karet s EDGE. Jedna z nich – model GC 85 se dostane začátkem příštího roku i na náš trh. GC 85 podporuje GSM na frekvencích 900, 1800 a 1900 MHz, k tomu zvládá také GPRS a zmiňované EDGE. Nedávno Sony Ericsson představil také kartu GC 89, která navíc zvládá i Wi-Fi. Na tu si ovšem budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Obdélníček velikosti kreditní karty je vyroben z kovu. SIM karta se zasunuje do plug-inu na spodní straně. Z boku se ke kartě připojuje malá anténa z měkkého plastu s logem výrobce. Na kartě lze pochválit, že po zasunutí celá zmizí v notebooku a při cestování se tak nemusíte bát o její poškození. Jediné, co v provozu vyčnívá je anténka, kterou lze sklopit nebo v případě nutnosti odejmout.

Nejprve je nutné nainstalovat do počítače software z přibaleného CD. Instalace je jednoduchá a trvá jen několik minut. Po té stačí kartu se SIMkou zasunout do notebooku. GC 85 se ovládá pomocí aplikace Wireless Manager. U testovaného vzorku nebyla aplikace ještě lokalizována do Češtiny, ale od okamžiku, kdy najdete ikonu Connection Wizard, je i tak ovládání zcela bez problémů.

Z počítače lze rovnou odesílat a přijímat SMS. GC 85 ovšem nemá konektor pro připojení sluchátek, a tak si z ní nezavoláte. Pokud navíc někdo na dané číslo volá, karta jakoby vyzvání, ale v aplikaci Wireless Manager se o zmeškaném hovoru vůbec nedozvíte. Telefonní seznam na SIM kartě ovšem spravovat jde a program vám zpřístupní i aplikace SIM (například bankovnictví).

Samotná data jsme testovali v okolí stanice metra Anděl. GC 85 podporuje GPRS i EDGE třídy 10 (4+2), a tak jsme očekávali hodně. Průměrná rychlost se ovšem pohybovala jen okolo 40 kbps, a tak je evidentní, že EDGE se nám v této lokalitě ulovit nepodařilo. Rychlost připojení značně kolísala, což nemusí způsobovat karta, ale vytížení sítě.

Na první PCMCIA kartu s EDGE si budeme muset počkat do začátku roku. Oficiální cena pro českou distribuci zatím nebyla stanovena. Pokud se rozhodne pro její distribuci některý operátor, růžový přebal nebude velkým překvapením.

Podařilo se vám ulovit EDGE? Napište do diskuse kde a jakou rychlost jste dosáhli.