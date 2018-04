Sony Ericsson CommuniCam MCA-20 – mobilní digitální foťák (recenze)

Že s dnešními mobily můžeme dělat mnohem více, než je jenom telefonování a esemeskování, na to už jsme si všichni zvykli. Ale přesto je pro nás spousta funkcí mobilu stále exotická. Například fotografování mobilem ještě stále není normální. Přitom výrobci považují za samozřejmé, že mobily pro sítě třetí generace, které bychom do pár let měli začít používat i u nás, budou disponovat digitálním foťákem. Možná je nejvyšší čas se začít učit s fotícími mobily zacházet a Sony Ericsson CommuniCam MCA-20 může být dobrým startem.

CommuniCam MCA-20 je druhou verzí CommuniCam MCA-10, určeného pro starší mobily Ericsson (T20e, T29e, T39m, R320s, R520m). MCA-20 si zatím rozumí jenom se Sony Ericsson T68i; bude ho podporovat i T68m s upgradovaným firmwarem (ten zatím ještě není volně k dispozici). Celý foťák vypadá jako malý modul, který se připojí prostřednictvím spodního systémového konektoru k mobilu.

Bez připojeného mobilu foťák nefunguje – nemá vlastní zdroj energie a nedisponuje ani žádným hledáčkem. Po zasunutí konektoru modulu do konektoru mobilu se na displeji zobrazí menu CommuniCam. Vybrat si můžete z možností Snímat obrázky, Zobrazit obrázky a Možnosti. Pokud se vám stane, že z tohoto menu, které se objeví po připojení foťáku, omylem vystoupíte, můžete se do něj zpět vrátit přes Menu/Zábava a Hry/CommuniCam (Menu-4-8) nebo Menu/Připojit/Příslušenství/CommuniCam (Menu-8-7-1)

Foťák si nejdříve nastavte

Při prvním použití foťáku vstupte do menu Možnosti. Zde si nastavte velikost obrázku (velká – 640 x 480, zvětšení je digitální; střední – 320 x 240, maximální optická velikost, toto rozlišení doporučujeme; malý – 160 x 120; MMS – 80 x 60). Doporučujeme používat střední velikost obrázků – velké rozlišení totiž používá digitálního zvětšení obrázku. Stejného efektu, navíc v kvalitnějším provedení, dosáhnete i v editorech na počítači. Doba ukládání velkého obrázku se navíc blíží k jedné minutě; střední se uloží přibližně za 15 – 20 sekund (v závislosti na složitosti obrázku). Všechny snímky mohou 24 bitovou barevnou hloubku (16,8 milionů barev), ovšem u těch nejmenších je to zbytečné (přímo v menu se barevná hloubka nastavit nedá).

Velkých obrázků se do paměti vejde jenom 14; středních již je přibližně 40. Nejmenších obrázků, určených jenom pro posílání v multimediálních zprávách (ty v českých sítích nefungují) nebo jako ikona přiřazená k telefonnímu číslu, uložíte do paměti až 208. V nastavení možností máte ještě možnost zapnout automatické vyvažování bílé. My jste tuto volbu při testování měli zapnutou – ovšem uspokojivé snímky dával foťák i bez vyvažování bílé (především venku v dobrých světelných podmínkách).

Před použitím foťáku si raději nastavte e-mailového klienta v mobilu. Předpokládáme totiž, že budete chtít fotky posílat známým – nebo sobě. Toto nastavení je vhodné provádět v klidu domova nebo kanceláře, kdy máte k dispozici internet a můžete si připojení k e-mailu vyzkoušet. Až se totiž budete pokoušet něco nastavovat v přírodě, jenom za pomocí infolinky, která tento mobil ještě vůbec nezná, ztratíte více času zkoumáním tajů telefonu než focením.

Fotíme

Je nejvyšší čas začít fotit. Tedy použít volbu Snímat obrázky. Na displeji vidí velmi rozmazaně a tmavě to, co snímá objektiv fotoaparátu. Nenechejte se odradit tím, co vidíte na displeji; výsledek vypadá o mnoho lépe. Snímky pořizujete stiskem modrého tlačítka na foťáku. Po stisku tlačítka musíte ještě na mobilu tlačítkem Yes přijmout obrázek do paměti mobilu a teprve poté, pokud nezvolíte žádnou další úpravu, jej můžete uložit.

Při focení mějte na paměti několik věcí:

Objektiv má pevnou ohniskovou vzdálenost. Nemáte k dispozici žádný zoom. Pokud chcete focený objekt přiblížit, musíte jít k němu blíž. A naopak – pokud se vám do snímku celý nevejde, musíte poodstoupit.

Algoritmy ve foťáku si samy nastavují barevnou korekci celého snímku. Snažte se fotit tak, aby fotografovaný objekt nebyl před výrazně světlejším pozadím (tedy nefoťte nikoho v místnosti před oknem).

Nemáte k dispozic blesk. Foťte tam, kde je dobré světlo (venku, svítící zářivky ani žárovky rozhodně nejsou dobrým zdrojem světla).

I když je snímající CCD čip poměrně rychlý, zapomeňte na focení pohybujících se objektů. Soustřeďte se spíše na klasické turistické fotky, jako je tchýně na Karlově mostu nebo zajímavé budovy – zkrátka vše venku a nepohybující se.

Hlavně neváhejte zkoušet a zkoušet a poznávat, co ještě MCA-20 dokáže vyfotit, a co už ne. Pokud si budete obrázky posílat e-mailem, máte prakticky neomezenou paměť (po odeslání obrázek smažete). Ostatně uchovávat si obrázky v paměti mobilu je nesmysl. Jenom zabírají místo a stejně si je nemůžete pořádně prohlédnout.

Nevěřte barvám barevného displeje

Nafocené obrázky si můžete prohlédnout v menu Zobrazit obráz. Obrázky jsou číslovány (od nejstaršího po nejmladší). Po stisku klávesy Yes se obrázek zobrazí. V menu, které vyvoláte po stisku klávesy kontextové menu se můžete rozhodnout, jestli chcete obrázek odeslat (jako MMS nebo e-mail), zkopírovat či přesunout do paměti telefonu (do té doby zůstává obrázek v paměti foťáku), kde jej můžete dále upravovat, nebo jestli tento obrázek či všechny v paměti mobilu navždy smažete.

Při prohlížení obrázků na barevném displeji se nezhrozte – obrázky skutečně vypadají v počítači mnohem lépe než na displeji. Nemá také smysl v mobilu dále obrázky upravovat, protože v počítači máte mnohem lepší nástroje.

Levý obrázek je zvětšená fotografie displeje, pravý je skutečná fotografie:

rozlišení obrázku je 160 x 120 bodů

rozlišení obrázku je 320 x 240 bodů

Koupit či nekoupit

Možná si při pohledu na kvalitu fotografií řeknete, že váš domácí kompakt fotí mnohem lépe, nebo že v práci máte o dost lepší digiťák. To je nepochybně pravda. Jenom si uvědomte, že MCA-20 není určený k tomu, aby nahradil jeden z těchto typů fotoaparátů, případně aby konkuroval kvalitou snímků zrcadlovkám. Je to zkrátka foťák k mobilu, který dělá přesně takové fotky, které v mobilu využijete. A nedělá si ani větší ambice než pořizovat turistické fotografie a ihned je rozesílat dál. Jinými slovy, je to nástroj pro multimediální zprávy (a můžeme mezi ně řadit i e-maily s obrázky) a ne pro pořizování kvalitních fotografií.

Jenže je třeba i říci, že i s tímto digiťákem se dají udělat kvalitní fotky – samozřejmě v podmínkách, které mu vyhovují, což ovšem platí pro každý fotoaparát. Při rozhodování se zabývejte především tím, jestli s MCA-20 budete fotit. Cenu (6000 korun s DPH) můžete pustit za hlavu, protože pokud máte20 tisíc na T68i, potom máte i na MCA-20. Takže ještě jednou – pokud od MCA-20 čekáte, že to bude zajímavá hračka, která vás nezrujnuje (i přenosy e-mailů přes GPRS něco stojí), potom si tento doplněk k mobilu pořiďte. Pokud čekáte něco jiného, potom na MCA-20 raději zapomeňte, jinak budete zklamaní.