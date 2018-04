Sony Ericsson chce dohnat Nokii - levnými mobily

Švédsko-japonský výrobce prozatím svoji produkci směřoval mezi lépe vybavené a drahé mobily, které jsou zaměřené na hudbu nebo na fotografování. To by se mohlo změnit. Sony Ericsson má v plánu zabodovat i na trhu levných mobilů, které na rozvojových trzích tvoří až 80 procent prodejů. Pomoci mu v tom má partnerství se Sagemem, které uzavřel v březnu letošního roku.

Sagem bude pro Sony Ericsson vyrábět jednoduché mobily, jejichž cena by se měla pohybovat okolo 60 dolarů. Přesto Sony Ericsson neusiluje o nejlevnější mobil. Některé Nokie se na rozvojových trzích prodávají za 20 až 30 dolarů. Nové jednoduché Sony Ericssony však nabídnou lepší výbavu. Husni El Assi, generální manažer Sony Ericssonu pro Střední Východ a Severní Afriku, k tomu dodává: "Když vstoupíme na trh levných mobilů, chceme si zachovat náš styl a úroveň."

Partnerství se Sagemem je pouze začátek cesty, ze které vzejde prozatím nespecifikovaný počet low-endových mobilů. Dalším krokem je otevření zastoupení v Severní Africe a Egyptě. Tato strategie by měla Sony Ericssonu zaručit nárůst prodejů. El Assi říká: "Chceme být trojkou na trhu a to v co nejkratším čase."