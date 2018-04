Sony Ericsson A1101S – blikající véčko

Pokud škatulkujete výrobce mobilních telefonů podle zažitých schémat a Sony Ericsson je podle vás konzervativní, potom si prohlédněte model A1101S. Ten vás vyvede z omylu, že Sony Ericsson dokáže dělat nudné a suché mobily plné funkcí. Jde o čistokrevné multimediální véčko, určené pro sítě CDMA 2000 1x. V listopadu se začalo prodávat v síti japonského operátora KDDI a místní trh chce zaujmout mimo jiné i výměnnými kryty se světelnými efekty.

V A1101S najdete některé funkce, o kterých si majitelé evropských Sony Ericssonů zatím mohou nechat jenom zdát. Začít můžeme drobnostmi. Pomineme fakt, že jde o véčko – kdo chce prodávat mobily v Asii a zejména Japonsku, musí zkrátka véčka umět. Pokud ale nadáváte na pasivní displej s 256 barvami u T68i nebo T300, potom budete jenom zírat na aktivní displej s 65 tisíci barvami u A1101S.

Na seznamu multimediálních funkcí jsou vedle 2 MB RAM použitelných pro javové aplikace hodné zaznamenání i 40hlasé polyfonní melodie. Nejzajímavější je asi přední a střední výměnný kryt, který bliká. Zdroj světla je integrovaný přímo do telefonu; k dispozici je 25 barev. Výměnný kryt jenom určuje, jak bude vypadat výsledný světelný vzor. Blikání je samozřejmě provázáno s vyzváněcími melodiemi a také s profily telefonu. V případě personalizace nejste navíc odkázáni jenom na blikající kryt, ale změnit můžete celou strukturu menu (již tak dost grafickou).

Sony Ericsson A1101S je standardní japonský telefon pro mladé. U nás by sice vzbudil poprask, ale v Japonsku přináší jako novinku prakticky jenom blikající kryty. Další funkce, jako je paměť adresáře v telefonu na 500 záznamů a e-mailový klient, jsou v Japonsku samozřejmé (e-mail v mobilu je pro Sony Ericsson samozřejmý i v Evropě). Standardem na tamním trhu naopak ještě není Bluetooth. Sony Ericsson jej proto zatím nabízí jen prostřednictvím baterie. Podle dostupných informací by součástí balení měly být obě baterie – s Bluetooth i bez něj. Zákazník se tak může rozhodnout, jestli chce Bluetooth (a tím i menší kapacitu baterie), nebo tuto technologii nepotřebuje.

O A1101S bychom ani kvůli multimediálním efektům asi nepsali, kdyby internetem neprobleskovaly neoficiální zprávy, že se Sony Ericsson chystá prodávat i podobnou verzi telefonu pro GSM (trhy se sítěmi GSM jsou přece jenom, pokud jde o design, konzervativnější). Je tak docela možné, že se podobný telefon objeví v nabídce Sony Ericsson pro jaro a léto 2003. Když jsme se před časem ptali zástupce Sony Ericsson na připravované modely, odpověděl nám poněkud cimrmanovsky: „My nesmíme ani naznačovat, ale bude to velmi zajímavé.“ Zřejmě se tedy máme na co těšit. Samozřejmě pokud se Sony Ericssonu povede zahájit prodej nových modelů dříve než po více než půl roce od oficiálního představení, nejlépe pár týdnů poté, co konkurence bez velkého předchozího mediálního humbuku představí levnější konkurenceschopný model.