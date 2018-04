Sony Ericson W800i - první Walkman mezi mobily

Přehrávat empétrojky dnes umí leckterý mobil. Sony Ericsson však představil novinku, která možná zamotá hlavu výrobcům klasických MP3 přehrávačů. Sony Ericsson W800i označený jako Walkman totiž nabízí uživatelský komfort a kvalitu reprodukce srovnatelnou s obyčejným flashovým MP3 přehrávačem.

Zásadní nevýhodou dosavadních hudebních mobilů byla omezená možnost připojení kvalitních sluchátek a nedostatečná kapacita pro uložení hudebních nahrávek. K tomuto problému se výrobce postavil čelem a v základní výbavě tak naleznete speciální redukci, díky níž lze k mobilu připojit jakákoliv sluchátka s 3,5 mm jackem.

Navíc jedny poměrně kvalitní špunty jsou i součástí balení a redukce slouží zároveň jako headset. Ke každému telefonu dostanete také paměťovou kartu Memory Stick Duo s kapacitou 512 MB. Telefon je vybaven i FM tunerem se systémem RDS a přes další přiloženou redukci (s koncovkou 2x cinch) jej lze dokonce propojit se zesilovačem nebo HiFi věží. Tu bude nutní dokoupit.

Testovaný vzorek ještě není finální a prodávaná verze se může mírně lišit.

V průměru osm hodin hudby a pohodlné ovládání

Vnitřní paměť mobilu je necelých 40 MB, což stačí na uložení maximálně čtyřiceti minut hudby v rozumné kvalitě (při datovém toku 128 kbps). Přiložená půlgigová karta však pojme celých osm hodin empétrojek, což pro pobíhání po městě a každodenní dojíždění do práce pohodlně stačí. Kapacitě odpovídá i výdrž akumulátorku, která se pohybuje na hranici osmi hodin. Samozřejmě pokud budete i telefonovat nebo používat hlasitý odposlech, výdrž se výrazně zkrátí. Telefon umožňuje také odpojit rádiovou část a výdrž se tak údajně prodlouží až na 30 hodin. Jde ovšem o extrémní případ, protože telefon si kupujete hlavně kvůli volání.

Mobil má dvě funkční tlačítka určená přímo pro ovládání hudebního přehrávače. Na boku je umístěno Play/Stop, kterým zapnete playback v kterémkoliv okamžiku a to i tehdy pokud je klávesnice zamknuta. Přehrávání pak běží na pozadí a reprodukce je indikována pouze malým zeleným trojúhelníčkem v horní části displeje. Nad joystickem najdete speciální tlačítko s notou, kterým aktivujete menu přehrávače. Joystick pak umožňuje rychlý posuv uvnitř skladeb a přesun na další skladby.

Pohotovostním tlačítkem zobrazíte kompletní přehrávač. Ve třech řádcích se na displeji objeví informace z ID3tagu skladby - jméno interpreta, název skladby a název alba. V dolní liště se zobrazuje odehraný čas, celkový počet skladeb a pořadové číslo aktuálního tracku. V režimu spořič obrazovky a režimu telefonování proběhnou informace z ID3tagu v horním řádku displeje vždy při změně skladby. Displej se přitom automaticky rozsvítí. Plnohodnotný přístup (včetně třídění a tvorby playlistů) do přehrávače je možný pouze přes hlavní menu telefonu.





Nahrávání, přehrávání, zvuk…

Sony Ericson si poradí s formáty MP3, MIDI a AAC, který používají internetové obchody s hudbou. Ostatní rozšířené a běžně používané audio kodeky (WMA, OGG apod.) na něm bohužel nepřehrajete. Vyzkoušeli jsme empétrojky nejrůznější kvality, od nízkého bitrate (48kbps) používaného například pro mluvené slovo, až po datový tok 192 kbps, který se nejčastěji používá pro hudební nahrávky. Telefon si poradil i s proměnným bitrate (tj. VBR).

Pomocí přiloženého programu si svá hudební cédéčka převedete do MP3 nebo AAC. Skladby pak stačí nahrát na paměťovou kartu a tu vložit do slotu telefonu. Nevýhodou tohoto řešení je, že musíte mít neustále po ruce čtečku karet a redukci na Memory Stic Duo. Sony Ericsson totiž nepodporuje Mass Storage, což znamená, že telefon nelze připojit k libovolnému počítači a nahrát do něj písničky prostřednictvím běžného File manageru (Průzkumník ve Windows apod.). Aby mohl mobil s PC komunikovat, je nutné nainstalovat ovládací program PC Suite.

Kvalita reprodukce je plně srovnatelná s většinou klasických MP3 přehrávačů. Přiložená sluchátka nepatří mezi ty, které byste po prvním použitím vyhodili. Velmi dobře drží v uších a díky speciálnímu zpevňujícímu gumovému návleku na kabelu nesjedou z krku. Sluchátka nabízí relativně hluboké basy a bohaté výšky. Přeci jen o poznání lepších výsledků jsme však dosáhli připojením sluchátek Koss Porta Pro. Firemní sluchátka mají bohužel velmi krátký kabel, který neumožňuje jejich využití s jiným přístrojem.

Výsledný zvuk lze upravit pomocí plně uživatelsky nastavitelného, pětipásmového ekvalizeru. K dispozici je navíc pět přednastavených křivek – Normal, Bass a Mega Bass pro posílení hlubokých tónů, Voice pro zvýraznění středů a poslech mluveného slova, Treble Boost pro zvýraznění výšek. Každou z křivek si můžete upravit dle libosti. Pozor si dejte při prvním zapnutí přehrávače, protože defaultně nastavený ekvalizer není právě ideální. Výšky se vám pravděpodobně budou zdát velmi přebuzené a budete muset provést korekci ekvalizační křivky.

Přijmutí hovoru při poslechu hudby

Příchozí hovor automaticky zastaví reprodukci. Zvuk vyzvánění však bohužel není přenášen do sluchátek. Po skončení hovoru pokračuje písnička od místa přerušení. Mikrofon headsetu je umístěn na samém konci redukce pro 3,5 mm jack. Pokud tedy použijete jiná než firemní sluchátka s krátkým kabelem, nezbavíte se pocitu zadrátovanosti.

Orientace v uložených skladbách není nejlepší

Neobratné je třídění skladeb. Po vložení karty do telefonu a aktivování přehrávače, telefon indikuje všechny přehratelné skladby. Nabízí třídění podle jména interpreta (Artist), názvu skladby (Tracks) a výběr z již uložených playlistů. Stromovou strukturu lze zobrazit pouze v integrovaném File manageru. Přehrávač nabízí abecední seznam skladeb seřazených podle jména interpreta, názvu skladby nebo podle data vytvoření (informace jsou brány z ID3tagu).

Všechny písničky tak máte na jedné velké hromadě. Nepomůže, ani když je umístíte do zvláštních adresářů. Přehrávač je najde a založí do seznamu. Řešením je používání integrovaného File manageru (bez nadstandardních funkcí) nebo sestavení playlistu pro každé album zvlášť, což je přeci jen zdlouhavé.

FM tuner s RDS

Zatím žádný MP3 přehrávač na tuzemském trhu není vybaven FM tunerem s funkčním RDS (zobrazení názvu aktuální stanice + další informace). V tomto ohledu je tedy Sony Ericson unikátní. Stanice lze ladit a ukládat do paměti ručně automaticky díky funkci Auto save. K dispozici je 20 volných pozic. Kvalita příjmu je velmi slušná a s MP3 přehrávači vybavenými FM tunerem zcela srovnatelná. Věrně firemnímu heslu Quickshare lze každou skladbu v mobilu snadno odeslat přímo z menu přehrávače.

Srovnání s klasickým MP3 přehrávačem

Ovládání, orientace v menu a podpora audio formátů

V kategorii mobilních telefonů můžeme hovořit téměř o převratu. Dvě funkční tlačítka umožňují přímý přístup a aktivaci hudebního přehrávače. Základní ovládání tedy zvládnete i poslepu s mobilem uloženým v kapse. Ve srovnání s jakýmkoliv, jen trochu lepším MP3 přehrávačem (viz recenze na Technet.cz), však W800i přeci jen trochu zaostává. Na vině je zejména horší orientace v uložených skladbách.

Jednotlivá alba jsou většinou uložena v adresářích, které však dokáže zobrazit jen File manager. Samotný přehrávač hází všechny písničky na jednu velkou hromadu (i když tříditelnou), což při objemu 512 MB hudby není právě nejlepší řešení. Klasický MP3 přehrávač naproti tomu nabízí přehledné zobrazení stromové struktury adresářů. Podpora MP3 formátu je pro většinu uživatelů plně dostačující. Rozšíření audio kodeku AAC lze očekávat teprve s příchodem internetových hudebních obchodů typu iTunes apod. Chybí však podpora ostatních kodeků WMA, OGG, WAV apod.

Kapacita, funkce, výdrž baterie, cena

Sony Ericson W800i se bude prodávat za cenu okolo 14 000 Kč. V této ceně je zahrnuta i paměťová karta o kapacitě 512 MB (cca 8 hodin hudby v přijatelné kvalitě). Pro pohyb po městě to stačí. Vzhledem k výdrži baterie je musíte počítat s nutností neustálého dobíjení, což se však u mobilu předpokládá. Na to, že byste si vzali W800i s sebou na delší cestování, raději zapomeňte nebo si pořiďte náhradní baterie (no nabíječku do lesa). Vybaveností a počtem funkcí však Sony Ericson nad MP3 přehrávači jasně vítězí (videozáznam, fotoaparát, rádio s RDS apod.).

Cena se může zdát vysoká. Samostatný MP3 přehrávač o stejné kapacitě pořídíte za 3000 Kč. Za necelých 6000 Kč již můžete mít 1 GB. Na druhou stranu W800i je především mobilní telefon nejvyšší třídy a přehrávání empétrojek je pouze efektním doplňkem. Z tohoto pohledu tedy není cena zas tak přemrštěná.

Klady

Sony Ericson W800i je především mobilní telefon s integrovaným MP3 přehrávačem a 2Mpix fotoaparátem a dalšími nadstandardními funkcemi: plánovací kalendář, diktafon, videozáznam s ozvučením, FM tuner s RDS a mnoha dalšími.

vše máte v jednom zařízení

Zápory