Sony Ericson K500 - dostane váš hlas? (recenze)

Sony Ericsson se nesnaží zavalit trh hromadou podobných telefonů, ale naopak si dává záležet na těch několika modelech, které uvádí do prodeje. O to jsou nové Sony Ericssony očekávanější a mezi našimi čtenáři budí tradičně velký zájem. Další strategií této značky je omezení low-end segmentu, který má velký vliv na marketingový podíl, ale nevytváří výrazný zisk. Telefony Sony Ericsson střední a high-end kategorie se ovšem těší takovému zájmu, že továrny společnosti opustilo během třetího čtvrtletí 10,7 milionu telefonů, což představuje nárůst 51 % oproti stejnému období minulého roku. Dva modely nižší kategorie představil Sony Ericsson nedávno, ale zatím není jisté, kdy přijdou i do České republiky.

Nejúspěšnějším modelem této značky pro sítě GSM je model T610, kterým si firma nasadila laťku opravdu vysoko. Jeho následovník T630 žádnou významnou inovaci nepřinesl, a tak i dnes dává většina uživatelů přednost staršímu a levnějšímu T610. Čím se pokusí Sony Ericsson přesvědčit zákazníky nyní? Již několik měsíců je v prodeji Sony Ericsson K700, který zdatně soupeří o přízeň zákazníků s Nokií 6230. Nedávno jsme recenzovali skvěle vybavený, ale také superdrahý model S700 a nyní přichází jejich nejmladší sourozenec Sony Ericsson K500.

Vzhled - klame tělem, ale na bratry nestačí

Na první pohled vypadá Sony Ericsson K500 na dražší cenovou kategorii, než do které ve skutečnosti patří. Plasty telefonu jsou spíše šedé, než by se snažily napodobovat kov jako modely K700 a S700. Telefon má netradiční vyvýšení okolo displeje a boky zdobí elegantní vlnovky. Pokud vezmete K500 do ruky, tak zjistíte, že je velmi lehký. Nebude vás tížit na krku ani v kapse u košile, ale do zapnutí si možná nebudete jistí, jestli se náhodou nejedná o maketu. Oproti předešlým modelům má model K500 o něco kulatější tvary a celkově vypadá, že se zaměřuje na mladší zákazníky než například K700 nebo T610 a T630. Konstrukce telefonu je pevná a kryty nevydávají žádné zvuky ani při silném stisku.

Boky telefonu jsou zpracovány velmi elegantně. K500 je v okolí displeje vyšší než u klávesnice. Tento přechod navíc zvýrazňuje tmavá vlnovka. Na levém boku se v horní části nachází pryžové kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, které v režimu fotoaparátu slouží k nastavení jasu. Okraje klávesy jsou zvýrazněné a snadno jí tak lze nahmátnout i poslepu během hovoru. Těsně vedle kolébkové klávesy leží ještě kulaté chromované tlačítko pro rychlou aktivaci fotoaparátu sloužící i jako spoušť.

Na horní hraně našly své místo infraport a klávesa pro vypínání. Bluetooth nehledejte, protože ten výrobce do výbavy nižšího modelu nezařadil. Na pravém boku nahmátnete v horní části klávesu pro rychlý přístup na mobilní portál. Na spodní hraně se nachází tradiční datový a nabíjecí konektor.

Zadní straně telefonu dominuje snímač digitálního fotoaparátu. Výrobce se opět pokusil aplikovat koncept dvou stran, kdy zadní strana mobilu připomíná digitální fotoaparát. Tento designový přístup je doveden k dokonalosti u modelu S700 a ani K700 nestojí příliš v pozadí. Řešení zvolené u K500 již tak elegantní není. Rámeček fotoaparátu je relativně velký a čočka je umístěná při jeho okraji. Snímač je možné ochránit jednoduchou otáčecí krytkou, jakou používají některé kořenky. Pod obloukem posetým malými otvory se ukrývá druhý reproduktor. Ten používá K500 pro hlasitý odposlech nebo vyzvánění.

Celkově lze kompaktní konstrukci Sony Ericssonu K500 pochválit. Telefon patří do kategorie středně velkých telefonů, jeho rozměry jsou 102x46x20 mm. Hmotností 80 gramů se K500 řadí mezi ty nejlehčí telefony vůbec. Pod kapotou ukrývá novinka Li-ion baterii o kapacitě 700 mAh. Podle údajů výrobce by s ní měl K500 vydržet až 12 dnů v pohotovosti nebo velmi slušných 7 hodin hovoru. Během testování nebyl problém nabíjet telefon v průměru jednou za čtyři dny.

Klávesnice - tlačítka jsou malá

Klávesnice K500 má stejné rozložení jako u starších modelů. Přímo pod displejem se nachází dvojice funkčních tlačítek, která plní různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte. Pro ovládání menu slouží pětisměrný joystick charakteristický pro téměř všechny telefony značky Sony Ericsson. Joystick reaguje na každé pohlazení a někomu by se mohl zdát až přecitlivělý. Jeho stiskem lze potvrdit aktuální volbu. Ocenili bychom větší odezvu při vyklopení do stran.

Další dvojice funkčních kláves slouží pro návrat v menu o úroveň výš a mazání znaků. Kdo nikdy telefon tohoto výrobce v ruce neměl, toho rozdělení kláves trochu zaskočí, protože tyto funkce obvykle plní jediné tlačítko. Omylem můžete vymazat položku v seznamu nebo zprávu. Po krátké době ovšem zjistíte, že rozdělení těchto funkcí na dvě různé klávesy není od výrobce špatná volba.

Číselné klávesy jsou na rozdíl od funkčních vyrobeny z průhledného plastu, kterým se dobře šíří oranžové podsvícení. Tlačítka jsou seřazená do čtyřech tenkých proužků. Po hmatu lze odlišit jednotlivé řady, ale drobná tlačítka již těžko. Ve srovnání s jinými telefony se zdají být klávesy i o něco tužší. Zdvih tlačítek je téměř neznatelný, ale naštěstí doprovází jejich stisk výrazné cvaknutí.

Displej - hodně barev, horší rozlišení

Displej Sony Ericssonu K500 má trochu horší rozlišení než u modelu K700. Místo 176x220 bodů se novinka může pochlubit pouze rozlišením 128x160 bodů. Displej o něco narostl, měří 31x39 mm a dokáže zobrazit až 65 000 barev. Sony Ericsson K500 nabízí příjemně syté barvy. Vzhledem k menšímu rozlišení ovšem nejsou jednotlivé ikony příliš ostré a poměrně výrazná je i mřížka samotných pixelů. Pochválit lze rychlé překreslování, které se vyvaruje různých duchů. Pro úsporu energie může telefon po deseti vteřinách nečinnosti vypnout podsvícení a po dalších třiceti vteřinách zcela zhasnout. V případě, že dorazí textová zpráva nebo máte nepřijatý hovor, displej se zcela nevypne a upozornění je dobře vidět.

Menu telefonu zůstává stejné. Od starších modelů se liší jen zpracováním jednotlivých ikon a dalších detailů. Již na úvodní obrazovce vás překvapí trojrozměrné animované pozadí, které vytváří futuristický dojem. Vzhled menu lze měnit pomocí různých grafických témat. Do hlavní nabídky se vstupuje stiskem joysticku. Menu se skládá z dvanácti ikonek, které jsou uspořádané do matice 3x4. Aktuální volba je zvýrazněna plynulým zvětšením ikony a jakousi bublinou. Zvětšený obrázek částečně překrývá ty okolní. Konzervativnější uživatelé by jistě ocenili, kdyby šlo výrazné zvětšování ikon vypnout, ale na ty se konec konců nový model nezaměřuje.

V místech, kde je velké množství voleb, telefon rovná jednotlivé položky do přehledných záložek. Chválíme také rychlost menu, která učinila oproti modelům T610 a T630 znatelný pokrok. V základní obrazovce lze přiřadit různé funkce pohybům navigační klávesy do všech směrů. Důležitá telefonní čísla se dají vytáčet dlouhým stiskem číselných kláves nebo hlasem.

Telefonování - vyzvání MP3

Zvuk z reproduktoru je poměrně čistý. Při telefonování na rušných místech vám ale nemusí stačit ani maximální hlasitost. K500 naštěstí zvládá hlasitý odposlech, a tak vám se zvýšením hlasitosti pomůže v extrémních případech zadní reproduktor. Během hovoru vstoupíte stiskem joysticku do menu, odkud můžete začít probíhající konverzaci nahrávat. Pro nahrávku není stanoven žádný časový limit a je tedy omezená jen kapacitou sdílené 12MB paměti.

Sony Ericsson se stále domnívá, že 510 položek v telefonním seznamu mu zákazníky neodradí, a tak ani třetí model z nové řady nemá seznam větší. I tentokrát se jedná o položky a nikoliv záznamy. Pokud tedy využíváte strukturovaný seznam a u každého jména máte více čísel, maximální počet záznamů ještě klesne. Obvykle na tomto místě následovala kletba na telefonní seznam, který nešel plynule prohledávat podle delších řetězců písmen. Sony Ericsson ale přece jen své zákazníky poslouchá, a tak nové firmwarové verze již mají tuto mušku vychytanou (modely K700, S700 a K500).

Telefon dokáže pracovat s kontakty v telefonu i na SIM kartě a mezi oběma pamětmi lze záznamy kopírovat. Dostupnost kontaktů na SIM kartě je ovšem trochu složitější, protože v seznamu je třeba vybrat "Možnosti" a poté "Čísla SIM". Při přechodu ze staršího telefonu Sony Ericsson vás potěší možnost odeslat všechny kontakty přes infraport. Samozřejmostí jsou pro moderní telefon vyzváněcí profily.

K500 vás nechá také nadefinovat libovolné množství skupin volajících. Na internetu se objevily informace, že skupiny nelze použít pro filtrování hovorů. Není to pravda. Ve chvíli, kdy máte skupiny vytvořené a v menu „Povolené hovory“ vyberete "Jen ze seznamu", po potvrzení "Nová položka" se stiskem pravého tlačítka přiřadí k seznamu kontaktů i libovolná skupina. Není to nic jednoduchého, ale nejedná se o nastavení, které by uživatel měnil často. Při příchozím hovoru se telefon rozehraje až 40hlasou polyfonií nebo oblíbenou MP3. S MP3 zvoněním souvisí také ikona PlayNow v hlavní nabídce. Touto službou hodlá Sony Ericsson distribuovat krátké MP3 vyzvánění pro mobilní telefony. Pro chod PlayNow je ovšem nutná podpora operátora, které se jí u nás nedostává - a v blízké době se tato situace ani nezmění.

Kdo se nespokojí s reprodukčním uměním, ten může v přehledné aplikaci MusicDJ skládat hudbu vlastní nebo použít zvukový záznam nahraný telefonem. Při vyzvánění používá K500 zadní reproduktor a příchozí hovor je tak výborně slyšet. Přes podporu libovolně dlouhých skladeb MP3 rozhodně nelze označit model K500 jako hudební mobil, protože paměť 12 MB lze využít maximálně na jednu nebo dvě skladby, které by se asi rychle oposlouchaly.

Zprávy - nové prostředí a dobrý e-mail

Není velkým překvapením, že Sony Ericsson K500 zvládá SMS, MMS a má i e-mailový klient. Podobně jako u starších modelů najdete v menu také položku „Moji přátelé“ pro rychlou internetovou komunikaci. Na textovém editoru si zaslouží pochvalu možnost vypnout diakritiku u T9. Jako méně zdařilé hodnotíme využití plochy displeje, ze kterého zbyly pro zprávu jen čtyři řádky drobného písma. Prostředí editoru prodělalo navíc změnu, kterou bychom nezařadili do kategorie „k lepšímu“. Prostor pro zadávání textu je ohraničen oválným obdélníkem, který ze všeho nejvíce připomíná obrazovku staré televize.

Náruživý pisatel může při zadávání textu postřehnout nepatrné zpoždění, ale drtivá většina uživatelů bude s rychlostí editoru spokojena. Po dopsání zprávy telefon automaticky nabídne čísla, na která bylo psáno naposledy. Tento systém je vynikající, protože ve většině případů zde adresáta rychle najdete. V opačném případě můžete zvolit „Zadat číslo“ nebo „Hledat kontakt“. Zprávy je možné rozesílat celým skupinám naráz. V telefonu není pevně stanovený limit na přijaté SMS, ale podle dostupných informací by jich měl Sony Ericsson K500 pojmout okolo stovky.



E-mailový prohlížeč nabízí celou řadu zajímavých funkcí. Za zmínku stojí automatický podpis nebo možnost kontroly došlých zpráv v intervalu od pěti minut do dvanácti hodin. Stejně jako u Sony Ericssonu K700 lze do telefonu i z telefonu posílat nejrůznější přílohy i v případě, že telefon je nedokáže otevřít. Jedním e-mailem můžete odeslat naráz až deset fotografií.

Organizace a data

V menu Organizér najdete tradiční kalendář, úkolovník, budíky, stopky, kalkulačku a chráněnou paměť na nejrůznější hesla a PINy. Kalendář je přehledný a ukázkově využívá možnosti displeje. Úkolovník rozeznává dva různé záznamy - volání a úkol. Podle toho se nepatrně liší i jejich formát. Úkoly se mohou samy připomenout a v případě jejich splnění je můžete ukázkově odfajfkovat. Stejně jako předešlé modely i K500 používá dva budíky. Jeden je obyčejný a u druhého lze navolit dny, kdy se má opakovat. Sony Ericson K500 poslouží svému majiteli také jako záznamník, hlasové poznámky jsou opět limitovány jen sdílenou pamětí telefonu.

Organizační údaje se dají samozřejmě synchronizovat s počítačem přes infraport nebo datový kabel. Kabel jsme k dispozici neměli, ale infraport funguje bez problémů. Pokud se budete chtít připojit k internetu, Sony Ericsson K500 vám nabídne GPRS třídy 10 nebo HSCSD. Telefon má vlastní prohlížeč, který kromě klasického Wapu 2.0 dokáže zobrazit také HTML a xHTML stránky. Zobrazení HTML ovšem není zcela korektní, telefon stránku skroluje pouze vertikálně, ale horizontálně se na displej nevejde text celý. Načtený obsah je tedy uříznutý a tím nepoužitelný.

Zábava - 3D Java a VGA fotoaparát

Pokud v něčem Sony Ericsson opravdu válcuje ostatní klasické telefony, tak jsou to hry. Díky Javě 2.0 Micro 3D Edition naleznete v telefonu hry, které byste možná před několika roky opěvovali i na PC. Testovaná verze telefonu obsahovala hned čtveřici her. Na výběr byly trojrozměrné šipky, které jako by z oka vypadly flashové verzi. Další byla téměř neovladatelná 2D mlátička ve stylu jeden na jednoho, kterou lze mimochodem hrát i ve více lidech. Nejvíce nás překvapila tajemná akční řežba Splinter Cell Pandora Tomorrow, ve které se v roli agenta zvláštních jednotek probíjíte horou nepřátel. Nechybí přitom vychytávky jako schovávání ve stínu a podřezávání nic netušících nepřátel. Poslední hrou je již známý Super Real Tennis.

Fotoaparát Sony Ericssonu K500 nabízí VGA rozlišení a fotografie mají tedy 640x480 pixelů. Toto rozlišení je již dnes standardní, ale fotografie z telefonů Sony Ericsson patří ve své kategorii k těm lepším. V menu naleznete také možnost softwarové interpolace, která fotografii zvětší na 1280x960 bodů, kvalita snímku tím ovšem natolik klesne, že tuto volbu nedoporučujeme. Fotografie lze opatřit rámečkem nebo různými barevnými efekty. V nabídce nechybí také noční režim, samospoušť a dvojnásobný digitální zoom. Telefon dokáže také natáčet video s rozlišením 176x144 obrazových bodů.

Sečteno a podtrženo

Sony Ericsson má u nás stabilní a věrnou voličskou základnu. Model K500 svou výbavou i zpracováním zapadá do nové modelové řady vedle K700 a S700. Novinka má trochu lacinější design než zbylé dva modely, což odpovídá ceně pod hranicí osmi tisíc. Pokud se rozhodujete o jeho koupi, měli byste vědět, že vyšší model K700 nabízí navíc Bluetooth, kvalitnější (ale menší) displej a větší paměť.

Ve své třídě bude novinka soupeřit se Siemensem CX65 nebo Alcatelem OT 756. Největšími rivaly mu ale budou ostřílení mazáci T630 a T610 z domácí stáje. Tyto modely začínaly jako absolutní špička a jejich design tomu také odpovídá. Sony Ericsson K500 vedle nich vypadá přece jen trochu jako hračka, ale přitom vyjde téměř o dva tisíce dráž. Za tento příplatek získáte podporu MP3, větší paměť a VGA fotoaparát. Mnoho uživatelů ovšem může zlákat Bluetooth, které nabízí Sony Ericsson T610 a T630.

Fotogalerii displejů naleznete zde.

Budete volit Sony Ericsson K500?