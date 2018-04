Sony, EA, Google a Zynga udělají z Androidu pořádnou herní platformu

Vše by mělo vypuknout s uvedením Androidu 3.0 Gingerbread. Tedy vlastně pravděpodobně již v horizontu týdnů. I proto v poslední době spekulace sílí. Apple a jeho iPhone a iPod Touch se možná budou muset obávat o neotřesitelnou pozici mobilní herní platformy číslo jedna.

Nekonečné téma: PlayStation mobil

Začněme u samotného Sony Ericssonu. V případě tohoto výrobce se o PlayStation mobilu spekuluje velmi dlouho. Jenže Sony dlouho odmítalo tuto značku společnému podniku s Ericssonem propůjčit. U firmy se pravděpodobně báli, že by mobilní telefon nebyl schopen dostát očekáváním, která tato značka budí. Sony jednoduše nechtělo připustit podobný neúspěch, jakým byla herní platforma N-Gage od Nokie.

V poslední době ale již špičkové chytré telefony dosahují takových hardwarových parametrů, že se na nich dají bez větších potížích hrát i velmi náročné 3D hry, které byly ještě před několika lety výsadou výkonných PC a herních konzolí. U Sony se tak už o osud značky v mobilním světě bát nemusí. Možná i proto mohl před nedávnem šéf Sony Ericssonu, Bert Nordberg slíbit, že v příštích měsících se od jeho společnosti dočkáme velkých překvapení.

Jisté je, že Sony Ericsson by měl v posledním čtvrtletí tohoto roku představit své novinky. Ty poslední jsme viděli v červnu v Singapuru a na trh se dostávají právě teď. Je otázkou, zda nás také Sony Ericsson překvapí třeba tím, že by své novinky stihl uvést na předvánoční trh. A mimochodem, u herní divize Sony před časem bylo volné pracovní místo pro někoho, "kdo má zkušenosti s vývojem mobilních aplikací, přesněji aplikací pro Android."

Google a jeho Zynga

Svou roli v nové herní platformě má sehrát i Google a to hned dvakrát. Poprvé jako firma stojící za operačním systémem Android. Verze 3.0 Gingerbread by měla opět přinést lepší výkon a řadu dalších změn, které z něj udělají opět o něco dospělejší platformu. Podle všeho projde změnami i Android Market. A jednou z těchto změn by měla být speciální sekce pro špičkové herní tituly. Google by tak chtěl včas reagovat na službu XBox Live, která bude dostupná u Windows Phone 7.

Google má k tomuto kroku dvojí důvod. První je údajný nátlak velkých vydavatelských studií, kterým se nelíbí, že se jejich náročné tituly musí v marketu tísnit vedle levných laciných hříček. Druhý důvod je pro Google snad ještě důležitější. Firma totiž před časem koupila herní společnost Zynga, která je největším provozovatelem her v sociální síti Facebook. Google by ale samozřejmě rád potenciál firmy využil i jinde než přímo na Facebooku. Populární hry jako Mafia Wars nebo FarmVille si zatím cestu k operačnímu systému Android nenašly, to se ale má změnit. Google také do svých řad hledal specialistu na mobilní hry. Konkrétně na pozici "Vedoucí produktového managementu v oblasti her". Daná osoba musí mít zkušenosti s výrobou online her pro web i mobilní zařízení.

Herní gigant nechce zůstat stranou

Posledním kamenem do skládačky je vydavatelství Electronic Arts. To se prozatím vydávání titulů pro operační systém Android příliš nevěnovalo, částečně právě proto, že mu nevyhovoval model fungování Android Marketu. To se ale v nové verzi Androidu má změnit. Před několika týdny tak finanční ředitel EA Eric Brown prohlásil, že firma chce využít potenciálu Androidu.

Výše zmíněné řádky jsou především spekulace a střípky, ze kterých jen těžko poskládáme celý obraz. Ale doufejme, že je na nich dost pravdy a že se opravdu můžeme těšit nejen na PlayStation mobil, ale také na Android jako vyspělou herní platformu.