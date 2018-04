Sony chce pořádnou inovaci a proto s top modelem čeká. Nebo jen mlží?

Jedním z důvodů, proč v Barceloně k představení nové generace top smartphonu modelové řady Xperie Z nedošlo, může být i úspěch té stávající. Podle viceprezidenta zastoupení společnosti pro západní Evropu Pierra Perrona si totiž modely Xperia Z3, Xperia Z3 Compact a Xperia Z3 Tablet Compact vedou nad očekávání dobře. Představení nástupce současného top smartphonu a následně jeho dalších derivátů by tak bylo pravděpodobně příliš unáhlené.

Sony by nerado představilo novinku, která by se od současného modelu lišila třeba pouze rozlišením fotoaparátu. Kromě inovace designu se chce totiž zaměřit také na zlepšení uživatelského komfortu. Nicméně tento přístup neznamená, že by společnost absencí novinky na veletrhu MWC, na němž představila především Xperii Z4 tablet (více se dočtete zde), přešla na roční cyklus. Zmínka o něm padla především v souvislosti s finančními problémy, s nimiž se mobilní divize japonské společnosti potýká (více zde).

Nabízelo by se tak, že Sony pouze v případě modelu Xperia Z4 mlží. Že má závažnější důvody, proč k představení očekávané novinky nedošlo. A to i třeba proto, že právě kvůli finančním potížím již dříve oznámilo ztenčení portfolia smartphonů. Viceprezident pro globální komunikaci Tim Harrison však toto vyvrací. „Z4 je další generací, kterou oznámíme,“ reagoval na spekulace.

Zároveň dementoval dohady o přechodu na roční cyklus představení stěžejních novinek. „Obecně platí, že nějaké úpravy v souvislosti s omezením produktů patrné budou, ale určitě nebudeme podávat konkrétní informace, kdy nové produkty představíme. Ne v této fázi,“ dodal.

Přitom ještě loni, kdy představilo Xperii Z3 na veletrhu IFA v Berlíně, se Sony drželo dříve avizované strategie vypouštění nového top modelu každého půl roku. To je však příliš brzo na to, aby nasbíralo dostatek uživatelských postřehů, které by využilo při vývoji nové generace. Generace, která nebude jen evolucí, ale revolučním modelem, který uživatele přesvědčí k jeho pořízení.

Že není tvrzení viceprezidenta pro globální komunikaci popírající změnu cyklu pouhým výkřikem do tmy, nasvědčuje únik snímků, které zveřejnil portál Future Supplier. Na nich je zachycen údajný rám Xperie Z4 ve srovnání s rámem aktuální generace. Novinku by tak Sony mohlo představit již během jara, pravděpodobněji však až v létě.

Nejde-li o pouhé zkreslení, měla by být Xperie Z4 oproti současné generaci o něco tenčí. Nepřehlédnutelné jsou tak především změny v rozmístění některých prvků na těle smartphonu. MicroUSB se u novinky přesune z boku na spodní hranu. Pozornému oku neunikne ani absence slotu pro paměťovou kartu microSD, záměna čelního fotoaparátu a senzorů, sluchátko přemístěné z plochy nad displejem na samotný okraj krycího skla.

To by mělo před poškozením chránit QHD panel (1 440 x 2 560 pixelů). Xperia Z4 by měla být totiž podle dřívějších spekulací prvním smartphonem od Sony s ultrajemným displejem (více čtěte zde).