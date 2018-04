Sony: dejte lidem mobil a hry

Spojení nejdynamičtěji se rozvíjejícího prostředku komunikace a nejrozšířenější herní konzole musí vytvořit obrovskou bombu s nebezpečně krátkým doutnákem. S tím počítají oba alchymisté, kteří se rozhodli tuto třaskavou směs namíchat - telekomunikační gigant Vodafone a známý výrobce elektroniky Sony. Z těchto jmen je již zřejmé, že půjde o spojení mobilního telefonu s herní konzolí PlayStation.

Společnosti oznámily, že budou spolupracovat na vývoji řešení, které by uživatelům umožnilo připojit k PlayStationu mobilní telefon. Díky spolupráci těchto dvou zařízení by měli mít lidé vybavení konzolí možnost připojit se k internetu a přes něj se v soubojích utkávat s hráči z celého světa. Přístup k této službě budou mít vlastníci obou verzí PlayStationu, starší „jedničky“ i nové „dvojky“. Obou těchto typů se jen v Evropě prodalo 30 miliónů, v České republice se podle průzkumu BonusWebu pohybuje toto číslo někde okolo 60ti tisíc kusů prodaných konzolí.

První zkoušky této spolupráce by měly proběhnout v Británii, kde je Vodafone největším mobilním operátorem. Pokud ovšem vše proběhne dobře, rozšíření do ostatního světa, a zvlášť do zemí, kde Vodafone provozuje síť, by na sebe nemělo nechat dlouho čekat. Obě společnosti uvedly, že budou spolupracovat na vývoji a prodeji společných produktů, především her a softwaru.

Obdobnou dohodu uzavřela Sony 29. ledna s japonským NTT DoCoMo. Snahou je spojit PlayStation s telefony I-mode od NTT, které umožňují přístup na internet.

„Potenciál, který nabízí rozšíření zábavních možností konzole jejím napojením na mobilní telefon, je enormní. Naše spolupráce otevře zcela nové možnosti na trhu her, zábavy a informačních služeb,“ uvedl Paul Donovan, ředitel firmy Vodafone UK Ltd.

Toto prohlášení je velmi odvážné. Vezmeme–li totiž v potaz, že Sony PlayStation je fixovaná na jedno místo, neboť potřebuje nejen televizi pro obrazový výstup, ale především elektrickou zásuvku, největší výhoda mobilního telefonu tak přijde vniveč. Propojení přes mobil, spíš než pomocí normálního telefonu nebo pevné linky, se tak jeví praktické pouze v případě, že bude spojení rychlejší nebo levnější. Ani jedna tato podmínka zatím splněna není, i když s výrazným nástupem GPRS by již rychlost měla pevný telefon předčít. Jak to bude s cenou, zatím není jasné, první sazby za přenos dat pomocí GPRS jsou na dlouhé hraní po internetu přeci jen trochu vysoké.

Z uvedených faktů tak vyplývá, že spolupráce může přinést mnohem více až ve chvíli, kdy budou fungovat sítě třetí generace. Ty již přinesou datové přenosy rychlostí téměř 400 kbps a později až 2 Mbps. Za takové rychlosti si již mnohý uživatel rád připlatí. Ovšem kolik asi v té době bude stát zavedení stejně rychlé pevné linky? Kromě toho tak lze předpokládat, že mobilní terminály pro UMTS budou přímo kombinovány s kapesními počítači a hry tedy mohou běžet přímo na nich.

Snaha Vodafonu a Sony je však jistě dobře promyšlená. Obě firmy by se nedostaly tam, kde jsou dnes, kdyby dělaly nesmyslné chyby. Uvidíme tedy, co se za tímto spojením skrývá a co přinese uživatelům herních konzolí i mobilních telefonů. Možná přenosnou PlayStation Mobile, možná zvláštní datové tarify pro „pařany“.