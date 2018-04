Mobil vás bude špehovat celý den. Neuniknete mu ani v posteli

Drobný senzor v podobě malé krabičky se jmenuje Core, tedy alespoň zatím. Sony toto aktivní příslušenství ke smartphonu sice oficiálně představilo, ale zatím se nevyrábí, firma na něm stále pracuje. Proto také popisky na zařízení hlásily: "Model XXXX". A také, že zařízení zatím není schváleno, a tedy ani určeno pro prodej a komerční využití.

To však neznamená, že by to nebyl zajímavý kus nositelné elektroniky, jak se podobnému příslušenství teď módně říká (o nositelné elektronice, a to především o senzorech monitorujících zdraví a pohyb více zde na Technetu).

Senzor miniaturních rozměrů (odhadem 3 × 1,5 centimetru) se vkládá do gumového náramku, který Sony ukázalo v mnoha barevných variantách. Je ovšem velmi pravděpodobné, že senzor bude možné připínat třeba jako sponku nebo se bude vkládat třeba do sluchátek či jiných pásků.

Samotný senzor je bez smartphonu a speciální aplikace k ničemu. S aplikací, kterou Sony zatím ukázalo jen jako video, pak senzor dokáže sledovat každodenní činnost majitele. A to nikoliv jako nějaký sporttracker jen fyzickou aktivitu, ale v podstatě kompletní denní režim.

Fitness senzor Sony Core na veletrhu CES v Las Vegas

Senzor v aplikaci například ukazuje, jak dlouho majitel spal, kolik toho ušel, kolik spálil energie, ale i kolik toho najel v autě nebo jiném dopravním prostředku. Aplikace spočítá i dobu, po kterou majitel poslouchal hudbu nebo si s někým povídal. Data se ze senzoru přenášejí do mobilu přes bluetooth a senzor má na sobě jedno tlačítko a micro USB konektor na nabíjení a připojení k počítači.

Aplikace umí z naměřených dat denní činnosti majitele ohodnotit a odmění ho určitým počtem bodů za zdravý režim. S výsledky se bude možné podělit na sociálních sítích, ale je otázkou, jaká data se budou sdílet a jestli majitelé budou chtít svým známým ukazovat, kolik toho naspali a podobné detaily. A to je možné, že náramek dokáže nakonec měřit i mnohé jiné denní detaily.

Android aplikace pro senzor Sony Core

Těsně po tiskové konferenci jsme si sice mohli náramek se senzorem osahat, ale zkouška reálného provozu možná nebyla. Náramek díky mírně prohnutému tvaru senzoru, který se vkládá zespodu, seděl dobře na pánské ruce. Na dámskou ruku moc nepasoval a problém byl i s dírkami v pásku, které byly nastaveny na poměrně mohutné zápěstí.

Jelikož zatím ani aplikace neexistuje ve finální podobě a Sony senzor i aplikaci nadále vyvíjí, je pravděpodobné, že senzor bude schopen měřit i další veličiny a uvedená aplikace nebude jeho jediným využitím.

Cenu výrobce nezveřejnil, pravděpodobně se další detaily dozvíme za necelé dva měsíce na veletrhu MWC v Barceloně, což na tiskové konferenci oznámilo samo Sony. Prý se máme na Barcelonu těšit.

Tenisový senzor Sony na veletrhu CES v Las Vegas

Náramek pak nebyl jediným podobným doplňkem, který Sony v Las Vegas představilo. Druhým příslušenstvím byl tenisový senzor, který se umístí na spodek rukojeti tenisové rakety a v reálném čase dokáže přenášet informace o vaší hře. Opět se vše posílá do smartphonu a se speciální aplikací pak můžete svou hru detailně analyzovat. Ale i toto příslušenství je zatím ve stádiu vývoje a testování.