Sony CMD-Z7 první dojmy a exkluzivní fotografie (preview)

Po nedávném sloučení společnosti Sony se švédským Ericssonem obě firmy vrhají na trh své poslední vlastní přístroje. Po novém roce by již všechny novinky měly nést společné logo a měly by být plodem společného vývoje a výroby. Ericsson se v posledních týdnech chlubí jednou novinkou za druhou a zahanbit se nechce nechat ani druhý do mariáše, japonský Sony. Na rozdíl od Ericssonu, který představuje na rozloučenou samé revoluční novinky, Sony se rozhodl jít do finále pouze cestou evoluce. Nové modely CMD-J7/70 v kategorii low-endů a dnes představovaný CMD-Z7 jsou pouze lehce přepracované stávající telefony J5/6 a Z5. Přestože se nejedná o žádnou revoluci, všechny nové modely nabízejí vše pozitivní z předchůdců a přidávají to, co z nich dělá vyzrálé matadory.

Sony CMD-Z7 právě v těchto dnech vstupuje na trh. Zatím sice jen v Asii a v některých západoevropských zemích, ale podle našich informací ještě před Vánoci si jej budete moci koupit i u nás. Cena by měla kopírovat svého předchůdce, model Z5, takže při zahájení prodeje lze očekávat cenu okolo 13–14 000 Kč. Tomu odpovídá i cena v zahraničí, která se u nedotovaného přístroje pohybuje těsně pod uvedeným rozmezím. Co za tuto cenu dostanete? Tak především elegantní přístroj, jehož design je naprosto originální, a ačkoliv se od předchůdce Z5 příliš neodlišuje, přináší několik podstatných vylepšení. Tím největším je anténa, která se podle nejnovějších módních trendů schovala do těla přístroje, takže telefon definitivně získal tvar malé tabatěrky. Vedle dobře schované antény prodělal Z7 další drobný lifting svého těla, má novou baterii a jiné podsvícení kláves, které je nyní oranžové.

Kosmetická vylepšení na čele s integrovanou anténou však donutila výrobce přidat několik milimetrů ve všech rozměrech a i několik gramů na váze. Přesto výsledné hodnoty, rozměry: 91 x 50 x 25 mm a váha: 95 gramů, nikoho neurazí. Jiné je i samotné menu telefonu, který se však opět ovládá pomocí originálního pětisměrného kolečka na levém boku telefonu . Z7 nabízí velmi slušnou nabídku funkcí. Pozitivem je jistě velká paměť telefonu. Její kapacita pojme 500 vícepoložkových záznamů do telefonního seznamu (i pro SIM kartu), 20 SMS zpráv a zbylá paměť je rozdělena mezi hlasové poznámky a záznamy v kalendáři. V tomto případě je zbylá kapacita udávána v procentech. Z7 umí samozřejmě i nahrávání vlastních melodií pomocí mikrofonu, polyfonické melodie nebo hlasité hands free. Jako novinka je podpora zasílání SMS zpráv, ke kterým můžete přidat obrázek a zvuk. Oblíbené tapety displeje si u Z7 budete moci stáhnout i z WAPu.

Stejně jako u dalších modelů telefonů Sony má i CMD-Z7 integrovaný e-mailový klient, takže se svým mobilem již nebudete odkázáni jen na krátké SMS zprávy. Všechny detaily a praktické zkušenosti s ovládáním zřejmě poslední novinky samostatného Sony na poli mobilních telefonů se dozvíte v připravované recenzi. Naše první dojmy jsou veskrze pozitivní, telefon pracuje rychle a bez problémů a zatím nás nemile překvapila pouze jedna z integrovaných her, black jack. Ne že by se špatně ovládala, ale pokud prohrajete svůj kredit, který vám telefon na začátku hry přidělí, můžete si znovu zahrát až druhý den. U Sony zřejmě chtějí vychovávat mladé gamblery k úctě k hazardním hrám. Naštěstí jsme si mohli spravit chuť u druhé hry, která je také velmi originální, simuluje totiž stolní fotbal. Sony CMD-Z7 je atraktivní telefon, který jistě zaujme mnoho zákazníků. Sony se loučí s grácií.