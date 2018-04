Sony CMD-Z7 a J70 – nové krásky z dílny japonských mistrů

Firma Sony je na trhu GSM telefonů sice dlouhou dobu, ale oproti svým konkurentům má nabídku poměrně úzkou. Pamětníci mi ale dají za pravdu, že každý mobilní telefon Sony nabízel něco extra a vždy stál minimálně z hlediska designu, zpravidla ale také i z hlediska ovládání a funkcí za velkou úvahu.

Před několika týdny se i na našem serveru objevila informace, že operátor Orange nebude telefony kupovat od Ericssonu, ale pouze od šestice dodavatelů. Mezi nimi se kupodivu objevilo i jméno firmy Sony. A opravdu – Sony přichystala pro exklusivní dodávky do sítě Orange nové modely CMD-Z7 a CMD-J70. U ostatních operátorů se objeví tento telefon s několikatýdenním zpožděním.

Jaký je Sony CMD-Z7?

Ve všech rysech jde spíše o evoluci telefonu CMD-Z5, než o zcela nový mobilní telefon. Není se čemu divit, Z5 byl velmi úspěšný telefon v zahraničí, kde bodoval jak svojí váhou, tak funkcemi. Z7 má oproti Z5 především integrovanou anténu, takže telefon má definitivně rozměry i vzhled stříbřité tabatěrky. Ostatně, oproti Z5 bude nový model celý stříbrný (Z5 byla spíše do šediva).

Funkční změny zatím nejsou potvrzeny. Z7 má stejně jako Z5 interní telefonní seznam na 500 kontaktů, HTML i WAP prohlížeč a POP3 i SMTP e-mail funkce. Nebude vybaven ani GPRS, ani IrDA, ani Bluetooth funkcí, což je škoda.

V síti Orange bude telefon nabízen od října, do ostatních sítí bude dodáván o několik týdnů později dle zájmu jednotlivých operátorů. Ceny by měly odpovídat cenám za Siemens S35.

Sony CMD-J70

Tento telefon má být pokračovatelem i u nás velmi populárního CMD-J5 (u Eurotelu nyní prodávaného ve verzi CMD-J6). Hlavní a jedinou podstatnou změnou je integrace antény do telefonu. Ostatní funkce zůstaly zachovány tak, jak je nabízí CMD-J5/J6.

Také tento telefon by se na trhu měl objevit v říjnu.

Ačkoliv v obou případech jde vlastně o remake starších telefonů, nejde o předem prohranou bitvu – mnoho zákazníků, kteří si právě kupují nový telefon, oceňuje design i cenu telefonů Sony – tyto telefony vždy za velmi rozumný peníz nabízely hodně muziky. A zákazníků, kteří striktně požadují GPRS, není stále mnoho.

Sony chystá i další novinky – zatím se cosi šušká o zcela přepracovaných mobilních telefonech nabízejících nejenom GPRS, ale i hry na barevném displeji. Co z toho je pravda a co panika a neověřená šuškanda? Prý do konce roku uvidíme!