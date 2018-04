Sony CMD-Z5 - japonská perla (recenze)

Japonská firma Sony nikdy v mobilních telefonech neexcelovala co se týče kvantity. Zatímco jiné značky chrlí na pulty prodejen stále novější, byť jen trochu vylepšené typy, drží se Sony v ústraní. Je to jen klid před bouří, protože když něco vypustí, opravdu to stojí za to. Nyní nám Sony představuje model CMD-Z5 a nemá se za co stydět. Předchozí typ CMD-CD5 se u nás vůbec neukázal a Z5 se na našem trhu objeví až na podzim. Již teď vás však můžeme seznámit s tímto "softwarovým gigantem".

DESIGN

Na první pohled telefon přitahuje pozornost. S rozměry 88x49x18mm (výška x šířka x hloubka) se řadí mezi nejmenší mobily. Váží pouhých 82 g a do ruky je jako dělaný. Klávesnice je chráněna aktivním flipem, který zároveň zakrývá spodní část displeje (3 řádky). Pochybnosti, zda vám neunikne nějaká informace, nejsou na místě. Datum, čas, stav baterie, intenzita příjmu signálu a ikonky jsou v horních třech řádcích. Flip je bytelný a působí jistě, takže se nemusíte obávat, že se po čase běžného užívání ulomí. Po odklopení se zpřístupní klávesnice s 16-ti gumovými tlačítky, která jsou vzhledem k velikosti telefonu překvapivě velká. Po levé straně přístroje nahoře je zasazen triumf firmy Sony, advanced jog dial.

OVLÁDÁNÍ

Když se na trhu objevil Sony CMD-Z1 s kolečkem pro ovládání telefonu, byla to novinka, která upoutala pozornost veřejnosti na dlouhou dobu. Nokia 7110 se pokusila tuto raritu napodobit svým roll-on, ale to byla pro Japonce jen výzva. Z5 se může pochlubit novým vylepšeným advanced jog dialem. A v čem že jsou ta vylepšení? CMD-Z1 uměla jog dialem jen listovat v menu, pro aktivaci té či oné položky jste potřebovali druhou ruku. Nokia u své 7110 tento nedostatek odstranila a stiskem roll-on tlačítka položku přímo aktivovala. Advanced jog dial se pohybuje ve třech rovinách. Klasické listování pohybem kolečka nahoru a dolů, aktivace (funkce OK) stiskem, pohyb k sobě a od sebe (např. funkce korektního tlačítka). Můžeme jím i přijímat a pokládat hovory. Telefon je tím pádem prakticky možné ovládat pouze jog dialem, na který si velmi rychle zvyknete. Působí sice křehce, ale v tomto případě zdání klame.

V pohotovostním displeji, se zavřeným flipem, jsou blokovány klávesy i menu. Jog dialem je v této poloze totiž možné jen pozměnit režim zvonění pohybem od sebe. Tuto funkci uvítáte v případě, že potřebujete rychle vypnout vyzvánění nebo přepnout na vibrování. Odklopením krytu aktivujete ostatní funkce. Stiskem jog dialu se dostanete do hlavního menu s 10 položkami. Rolováním přímo z pohotovostního displeje se pohybujete v telefonním seznamu. Stiskem od sebe získáte tzv. dodatečné menu se 4 položkami (Paegas Info, Prohlížeč, E-mail, Hry). Pohybem k sobě se maže poslední písmeno (číslo), nebo vyskakuje z položek. Klávesy jsou pogumované, na dotek příjemné, ale poněkud těžko stlačitelné. Telefon někdy nezaznamená stisk a práce s klávesami se protahuje.

Flip je aktivní, takže jeho zavřením se ukončí veškeré dosud prováděné akce včetně ukončení hovoru. Stejně tak jeho odkrytím hovor přijímáte. Další velké plus pro práci s telefonem. Prostým přiklopením krytu se dostáváte automaticky do pohotovostního displeje. Ovládání Z5 je opravdu originální a propracované, ikonky vás sami celkem přehledně vedou k tomu, jaký máte udělat krok pro kterou operaci. Na každé položce navíc stiskem jog dialu od sebe telefon nabídne aktuální nápovědu.

DISPLEJ

Displej je šestiřádkový po 16-ti znacích, plně grafický a zeleně podsvícený, přičemž intenzitu podsvícení lze nastavit v menu. Pracuje ve 4 odstínech šedi, což oceníte zejména při používání WAPu. Už při zapnutí máme možnost shlédnout jednu ze tří možných úvodních animací, které jsou opravdu dobře propracované a rozhodně stojí za to. Animace se dočkáme i při vypínání. Mobil má možnost nastavení kontrastu LCD displeje od -10 do +10. S touto funkcí je téměř nemožné, aby byl displej nečitelný za jakýchkoliv podmínek. U jiných značek jsme zvyklí na okamžité zhasnutí podsvícení po určitém čase, ale u Z5 vás čeká postupné pohasínání.

MENU

Základní menu obsahuje deset položek. Zprávy, Zvonek, Plánovač, Tel. seznam, Hodiny, Přesměrování, Kalkulačku, Seznam hovorů, Detaily a Záznamy. Kolonce Zprávy se budeme věnovat podrobněji o několik odstavců dále. Nyní se podíváme na položku Zvonek. Mobil nám dává na výběr ze třiceti melodií, ve kterých jsou obsaženy i tři, které si zkomponujete sami. Výběr je široký a nepochybuji, že si vybere každý. Můžete si nastavit i vibrování nebo tichý režim. Přiřazení zvonění k jednotlivým skupinám nabízí přístroj také.

Přehledný časový plánovač, do kterého se vměstná 500 vašich záznamů, je dalším bodem k dobru. Ke každému údaji si můžete nastavit jednu z ikonek, samotný text, nadpis a způsob signalizace. Po každém záznamu telefon zobrazí kapacitu zbývající paměti (např. 499 volných). Plánovač je rozpracovaný do detailů a jen dokresluje perfektní image telefonu. Stejně jako budík pracuje i při vypnutém režimu. Telefonní seznam je možné u Sony CMD-Z5 rozlišit do skupin, ke kterým lze přiřadit ikonky (50 různých ikon) a melodie. V položce Hodiny najdeme nejen klasický budík, ale třeba i časovač, který se rozezní po určité nastavené době. Další zajímavostí je přehled času v různých místech na Zemi za pomoci graficky vyvedené mapy světa. Možnost zapnutí a vypnutí analogových hodin je celkem zbytečná funkce, přesto velmi zajímavá a ojedinělá. Na pohotovostním displeji můžeme nastavit analogové hodiny, které, aniž by zakrývaly ostatní údaje, brousí na horních třech řádcích zleva doprava a zpět.

Automatické vypínaní nastaví vypnutí aparátu v určitý čas každý den, hlavně z důvodu šetření baterie. U jiných značek, když vypojíte baterii, hodiny se zastaví a po opětovném zapnutí je třeba znovu nastavit čas. Ne tak u Sony CMD-Z5. Konstrukční řešení telefonu zajišťuje zachování informace o čase a datu, i když vyjmete baterii. Položku Přesměrování není třeba osvětlovat, snad jen přidat poznámku, že je daleko přehlednější, než jak jsme si zvykli u jiných mobilů.

Seznam hovorů obsahuje posledních 30 údajů rozlišených znaménky odchozího, příchozího a zmeškaného hovoru, s údaji o čase a účastníkovi. Služby a nastavení jsou shrnuty do oddělení Detaily. Doporučuji nastavit si zvuk tlačítek alespoň na nenápadné pípnutí, kvůli složitému mačkání kláves. Máme zde výběr úvodních animací, uvítací zprávy, nastavení sítě, jazyka nebo signalizaci délky hovoru (po určitých intervalech). Položkou Nastavení výrobce celý telefon uvedeme do stavu, jaký uložil výrobce, s výjimkou telefonního seznamu. V Záznamech je hlasová schránka a nastavení uvítacího vzkazu na ni.

FUNKCE

S podivem sleduji, co všechno se dá vměstnat do tak malého telefonu. Paměť přístroje, co se telefonního seznamu týče, je 500 záznamů na přístroji a až 255 záznamů na kartě (pokud to umožňuje operátor). Mezi paměťmi lze přehazovat údaje pomocí jednoduchého kopírování. Blokování klávesnice je díky aktivnímu flipu zbytečné, přesto telefon tuto možnost nabízí. Blokování různých typů hovorů (mezistátních, všech atd.) je dnes u lepších telefonů naprostý standard, stejně tak omezený časový limit volání. Přístroj umí zobrazit trvání všech hovorů, délku posledního volání a vše přepočíst na náklady. LED indikace přítomnosti signálu chybí, ale ruku na srdce, jak moc je taková funkce nezbytná? Z5 signalizuje vybití baterie (blikající ikona baterie a zvuková signalizace), délku probíhajícího hovoru a nový příchozí hovor.

Co se týká zvuků a režimů vyzvánění, najdeme v nastavení funkcí víc než dost. Kromě klasického vibračního vyzvánění můžeme nastavit i tzv. inteligentní vibrační vyzvánění. Telefon může vibrovat a poté zvonit, nebo se chovat právě opačně. Také lze zvolit automatické zesilování zvonění. Regulace hlasitosti sluchátka je přístupná při hovoru rolováním jog dialu. Mezi 16-ti klávesami najdeme tlačítko MEMO (digitální záznamník). Záznam části vašeho hovoru zachytí třeba důležitou informaci z hovoru. Stiskem MEMO v pohotovostním displeji dostanete na výběr z deseti možných uložených hlasových záznamů. Telefon je duální, použitelný v GSM sítích 900 a 1800MHz. Signál přijímá dobře a přenos hlasu je perfektní. Podporuje technologii WAP a službu SIM Toolkit. Právě ve WAPu znovu a plně oceníte výhody jog dial kolečka. Do Paegas Info se dostanete v dodatečném menu.

SMS

Psaní textových zpráv je jedinou věcí, která se dá tomuto skvostu vytknout. Tlačítka jsou aktivní jen uprostřed, takže se stane, že telefon váš stisk nezaznamená, a to samozřejmě zdržuje. Můžete mačkat seberychleji, ale aparát pracuje podle svého tempa, takže jej mnohdy i předběhnete a to vás nepříjemně zdrží. I při práci se SMS se výrobci snažili vše vylepšit použitím jog dialu, bohužel je to slabá záplata. Na každé klávese je možné rolováním přejít na konkrétní písmeno a vložit jej do zprávy. První písmeno celé SMS je automaticky velké, ostatní malá, a to i po diakritických znaménkách. Přepínání velikosti písmen se děje pomocí klávesy *.

Odesílání zprávy je opět doprovázeno pěknou animací. Příchozí SMS oznámí v pohotovostním displeji ikonka obálky na displeji a po odkrytí flipu i údaj o čase a odesílateli. Pouhým stiskem jog dialu můžete zprávu číst ihned. Úschovna SMS se nachází v kolonce Zprávy a u každé je opět údaj o čase a odesílateli. První zpráva, která se objeví, je vždy poslední došlá. Napsané SMS se neukládají automaticky, ale lze je celkem snadno nahrát do paměti. Příchozí a odchozí zprávy jsou opět rozlišeny jen znaménky. Za napsanou SMS je možné automaticky nastavit podpis. U každé odeslané zprávy se tedy objeví vaše vizitka. Psaní navíc usnadňuje počítadlo, které zobrazuje v pravém horním rohu displeje zbývající počet znaků. Telefon v paměti uchová maximálně 10 zpráv. Můžeme si vybrat i z pěti ti vzorových zpráv.

BATERIE

Práce s baterií Li-Ion je doslova a do písmene radost. Doba napájení je zhruba 3 hodiny, ale pokud necháte telefon v nabíječce déle, než je třeba, nijak ji to nepoškodí. Signalizaci stavu baterie obstarává ikonka v pravém horním rohu displeje a dioda na zadní straně aparátu. V době napájení se v momentě dostatečného nabití změní z červené na zelenou. Dioda svítí pouze v případě, kdy je mobil napojen na nabíječku. Pohotovostní doba je podle manuálů 130 hodin. Telefon při běžném používání vydrží zhruba 2 - 3 dny bez nabití. V základním příslušenství je cestovní nabíječka a stojan, který je možno napojit na kabel a... simsalabim... máme tu stolní nabíječku. Nejednou jsem se podivoval, proč výrobci neudělají něco s těmi konektory napájení, které mnohdy hyzdí celkový vzhled mobilu. U Z5 tomu tak není. Konektor je chráněn černým gumovým krytem, který neplní jen ochranou funkci, ale také vylepšuje design telefonu.

SHRNUTÍ

Hodnotit Sony CMD-Z5 je téměř zbytečné. Poměr mezi klady a zápory je až nespravedlivě velký. Jsem člověk náročný na design a funkce, ale s obojím jsem byl na výsost spokojen. Co se dá telefonu vytknout? Snad jen obtížnější psaní SMS, na které si časem zvyknete, a slabší výdrž baterie. Zbytek jsou jen samé přednosti. Téměř každá funkce je tu vylepšena a zpřehledněna, což samozřejmě umocňuje advanced jog dial, který odstraňuje celou řadu starostí s ovládáním. Nádherná grafika, hned při zapnutí telefonu udiví úvodní animace. Jasné, světle zelené podsvícení displeje vynikne hlavně v noci. Možnosti ve vyzvánění, nastavení padesáti různých ikonek, plánovač s pěti stovkami možných záznamů a další položky dělají ze Sony CMD-Z5 telefon pro opravdu náročné uživatele. Dnes telefon stojí zhruba 23 000 Kč, ale u nás jej zatím v prodejně nekoupíte. Až se u nás objeví (pokud se tak vůbec stane) mohl by se v popularitě vyrovnat Nokii 7110 v době jejího největšího rozkvětu.

Závěrem bychom rádi poděkovali za zapůjčení telefonu nejmenovanému pracovníkovi firmy Jobs.cz, bez jehož pomoci bychom tuto recenzi jen ztěží uveřejnili tak brzo - firma Sony tyto telefony totiž nedováží a na český trh se dostávají bůh ví odkud.