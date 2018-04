Sony CMD-MZ5 – další mobil s MP3

Sony v květnu tohoto roku začne prodávat nový mobil – Sony CMD-MZ5 – umožňující přehrávat hudbu ve formátu podobném MP3. Hudba bude uložena na kartě MemoryStick (médium vyvinuté a propagované firmou Sony) s kapacitou 64 MB. Na tuto kartu je možné uložit až 2 hodiny hudby. Majitelé CMD-MZ5 si samozřejmě budou moci koupit karty MemoryStick s větší kapacitou.

Samotný telefon vychází z modelu Sony CMD-Z5. Navíc bude mít vylepšený organizér, větší vestavěný telefonní seznam (500 záznamů) a možnost nahrávat telefonní hovory. Tyto nahrávky se budou ukládat právě na kartu MemoryStick.

Hudba na kartě je uložena ve formátu Atrac-3, který je velmi podobný oblíbenému formátu MP3. Sony bude dodávat i software, který konvertuje právě soubory ve formátu MP3 do formátu Atrac-3 a takto zkonvertované je dokáže uložit i přímo na kartu MemoryStick.

Na kartu je možné hudbu ukládat přímo z počítače. Adaptér připojitelný přes rozhraní USB však není standardním příslušenstvím dodávaným s telefonem – musí se dokoupit zvlášť. Sony CMD-MZ5 dokáže hudbu i přímo nahrávat. Telefon lze spojit klasickým audio-kabelem s libovolným zdrojem analogového či digitální zvukového signálu. Nahrávat hudbu je tak možné jak z běžným kazetových přehrávačů, tak i z CD přehrávačů nebo rádia.



Srovnání CMD-MZ5 a CMD-Z5

Telefon při ukládání rozpozná pauzu mezi skladbami a každou uloží jako samostatný soubor. Tuto funkci je možné i vypnout, což se hodí např. při nahrávání klasické hudby, kde jsou pauzy poměrně časté.

Kvůli čtecímu zařízení pro karty MemoryStick je Sony CMD-MZ5 široký přibližně tři centimetry. Ostatní rozměry jsou shodné s modelem CMD-Z5. Sony zatím nezveřejnila ani odhad ceny, za kterou se bude nový mobil prodávat, rozhodně by však měla být podobná ceně, za kterou se prodává konkurenční Siemens SL-45. To by znamenalo, že se bude pohybovat v rozmezí 20 až 25 tisíc korun. A to je ve srovnání s konkurenčními modely přijatelná cena.