Sony CMD-J7: Po plastické operaci (recenze)

O spojení společností Sony a Ericsson na poli mobilních telefonů se již popsalo hodně papíru. Na společné produkty si však budeme muset počkat nejdříve do druhého čtvrtletí příštího roku, zatím si příznivci obou firem musí vystačit s aktuálními výrobky ještě z doby samostatného působení obou značek. Obě společnosti na závěr letošního roku uvádějí na trh své poslední vlastní modely mobilních telefonů. Každý na to ovšem jde z jiného konce. Ericsson překvapuje jednou revoluční novinkou za druhou. Naopak Sony se soustředil pouze na drobné kosmetické změny současných modelů. Nový vyšší model Sony CMD-Z7 jsme vám již představili v této recenzi, dnes je řada na nástupci populárních telefonů nižší střední třídy CMD-J5/6.

Dvojice telefonů Sony CMD-J5/6 si získala v České republice velkou skupinu příznivců a výhodná cena rozhodně nebyla jediným důvodem, i když především poměr výkon / cena je u těchto dvou telefonů výborný. Oba přístroje se stále prodávají, i když na náš trh vstupují jejich nástupci, dvojčata Sony CMD-J7 a J70. Má cenu pořídit si jednu z novinek, nebo si vystačit s původními modely? Odpověď na tuto otázku není až tak jednoduchá, jak by se z prvních informací mohlo zdát. Především je nutné připomenout, že původní modely momentálně těží z extrémně výhodné ceny, která se u obou pohybuje pod 5000 Kč za samostatný telefon. Kdybyste nevěděli, co za tuto stále velmi slušnou sumu obdržíte, můžete si přečíst pádné argumenty v této recenzi Sony J5, nebo si přečíst, jak se liší J5 od o něco mladšího modelu J6. A nebo si raději počkáte na novinku?

Sony CMD-J7 a J70 jsou jednovaječná dvojčata. Funkční rozdíly mezi nimi nenajdete, liší se především barvou předního panelu a jiným tvarem všech kláves včetně těch funkčních pod displejem. Naopak oba telefony mají naprosto shodný hlavní ovládací prvek – boční kolečko. My jsme měli v redakci možnost podrobit testům model J7, ke kterému se bude vztahovat i následující text. O J70 však platí to samé a to jak po stránce funkční výbavy, tak po stránce fyzických parametrů. Sony CMD-J7 (J70) nabízí momentálně v Go sadě s názvem „Elán“ společnost Eurotel za cenu 8490 Kč. A co za tuto cenu dostanete? Mimochodem, na webu Eurotelu je v nabídce Go sad vyobrazena verze J70, ale s popiskem, že se jedná o model J7. Naštěstí je tato záměna vcelku nepodstatná. Tamtéž se můžete dozvědět, že J7 váží jen 75 gramů, což v případě našeho testovacího telefonu opravdu neplatilo.

Sony J7/70 je funkčně naprosto identický telefon s předchůdci J5/J6. Kdo se těšil na nějaké nové funkce, bude zklamán, J7 nabízí úplně stejnou nabídku funkcí jako starší sourozenci. Proč tedy stojí o téměř 3000 Kč více? Tak především má integrovanou anténu. U Sony respektují aktuální módní trendy, a tak se anténa schovala jak u J7, tak u dražšího Z7 do těla přístroje. Analogie s Z7 se opakuje i u hmotnosti telefonu, kdy oproti předchůdci vzrostla. Sony CMD-J7 váží 92 gramů, když J6 váží přesně o deset gramů méně. Aby to však novince nebylo líto, něco naopak ubrala na rozměrech, takže je ve dvou ze tří parametrů o málo menší než J6. Rozměry J7 jsou 133 x 44,4 x 21,5 mm, když J6 má rozměry 144 x 46,3 x 20 mm. V reálu však vypadá J7 výrazně menší, což je především zásluha integrované antény.

Oba telefony se liší také použitou baterií. To, že baterie u J6 je součástí zadního krytu a naopak u J7 je schována pod ním, není to nejpodstatnější. J7 má totiž baterii Li-Pol, když J6 Li-Ion. Rozdíl je také v jejich kapacitě, J7 má baterii s kapacitou 800 mAh a J6 jen s 640 mAh (testovaný telefon nepocházel z nabídky Eurotelu, který ve své nabídce anoncuje baterii Li-Ion). Z těchto údajů jasně vyplývá, že by J7 měla vydržet rozhodně déle na příjmu, než J6. Výrobce u novinky uvádí výdrž až 10 dní, což je však v praxi čirá utopie. Přesto v našem testu vydržela J7 o více než den v pohotovostním režimu déle, než J6. U obou v průběhu testu nebyla provolána ani minuta hovoru. Výsledný údaj 126 hodin u novinky patří dnes do lepšího průměru. Dodejme, že ani jeden testovaný telefon nebyl nový, takže jsme objektivně nemohli zajistit naformátování baterie.

A čím se liší J6 a J7 dále? Pomineme-li barevné řešení, které je v případě J7 výraznější, a to především díky efektní modré perleťové barvě, která pod různým úhlem dopadajícího světla měnila svůj odstín. Jiná jsou i tlačítka na předním panelu, a to jak alfanumerická, tak trojice funkčních kláves pod displejem. Tlačítka na J7 vypadají na pohled lépe, ale při jejich používání budete mít menší jistotu mačkání než u J6. U nového modelu také chybí boční posuvné tlačítko pod ovládacím kolečkem, na kterém se u J6 daly ovládat profily a zamykání klávesnice. Tu u J7 zamknete následným stiskem středního tlačítka pro vstup do menu a následným stiskem klávesy s mřížkou. Když už jsme u tlačítka pro vstup do menu, tak k tomuto účelu slouží u J7, u předchůdce se jeho stiskem dostanete do menu WAPového prohlížeče. Další vzhledové rozdíly jsou již jen kosmetické, konektor pro osobní HF sadu má každý z telefonů na druhé straně a J7 má na vrchu přístroje poutko pro, především v Asii, populární šňůrku. U testovaných vzorků měl J7 subjektivně lepší podsvícení displeje, což však nemusí platit u všech telefonů generálně.

Jak jsme již psali, funkční výbava telefonů je naprosto stejná, se dvěma drobnými výjimkami. Tou první je uvítací melodie, která je u obou telefonů jiná, a tou druhou je množství pozic pro vlastní vyzváněcí melodie. Zde má však navrch starší model, který má pět pozic, zatímco novinka jen tři. Všechny další položky menu jsou identické, a to jak po stránce nabízených funkcí, tak po stránce grafického zpracování. V praxi nepocítíte v ovládání obou modelů žádné rozdíly. J7 má však z našeho pohledu lépe umístěné ovládací kolečko, což je ale věc subjektivní a někomu se to může zdát výhodnější přesně obráceně. Pokud vás zajímá přesná funkční nabídka Sony CMD-J7, stačí si přečíst recenzi modelu CMD-J5, který má stejné funkce jak s J6, tak J7, či J70. Rozdíl je pouze v grafickém ztvárnění menu, které mají tři posledně jmenované telefony stejné a od J5 mírně odlišné.

Takže, vyplatí se investovat o 3000 Kč více do novinky, nebo se stačí spokojit s staršími, ale funkčně stejně vybavenými telefony J5 a J6? Pro prakticky smýšlejícího zákazníka tato investice nemá cenu. Nezíská nic podstatného navíc, pouze o něco menší, ale těžší telefon s o málo lepší výdrží na jedno nabití baterie. Kdo však bazíruje na nejnovějších módních trendech a musí mít každou novinku, pro toho je Sony CMD-J7/J70 jak dělané. Díky skryté anténě mají kompaktnější design a i barevná provedení jsou zajímavější, což platí především o J7. J70 ve stříbrné barvě je konzervativnější, modrá u J7 je vyzývavější. Je však pravděpodobné, že časem cena J7/J70 klesne (od prvního uvedení v nabídce Eurotelu již do současnosti cena klesla o 1500 Kč), ale to se už asi starší J5/J6 nebudou prodávat. Zatím však nabízejí daleko lepší poměr cena/výkon. Pro někoho může být výhodou i možnost odblokování J5/J6 téměř v každém servisu, což je u novinek možné zatím jen výjimečně.