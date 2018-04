Sony CMD-J6: Nový kabát a nižší cena

Sony CMD-J6, který najdete v nové Go sadě Eurotelu pod názvem „Sonet“, není novým modelem japonského výrobce v pravém slova smyslu. Jedná se o mírně upravenou verzi u nás populárního modelu CMD-J5, který se již několik měsíců prodává. Rozdíly mezi oběma sourozeneckými modely jsou především ve vzhledu, dále o několik gramů ve váze obou přístrojů a oba mají vzájemně nekompatibilní baterie. Rozdíl je ale především v ceně, která jasně mluví pro novinku od Eurotelu. CMD-J6 stojí v Go sadě velmi přijatelných 4995 Kč, což je nejen o 1504 Kč méně než u staršího sourozence J5 v Twist sadě konkurenčního Paegasu (momentálně však byla distribuce této Twist sady pozastavena), ale i o 1582 Kč méně, než u Oskara, kde je ale J5 neblokována. Pokud nebudete chtít samotnou Go kartu, bude cena nové J6 ještě výhodnější.

Pokud nevíte, co všechno vám Sony J6 nabídne, podívejte se na naší obsáhlou recenzi modelu J5. Funkčně jsou totiž oba přístroje naprosto shodné, což naznačí již otevření manuálu, který je pro oba modely stejný. Výhodou nové J6 může být novější verze firmwaru (testovaný telefon měl verzi: 5.1.1/4), což ovšem prokáže až dlouhodobé používání telefonu v běžném provozu. V našem krátkodobém testu se žádné rozdíly neprojevily. V následujícím textu najdete rozdíly, které oba modely telefonů Sony odlišují.

Sony CMD-J6 je na rozdíl od svého sourozence lehčí o tři gramy, takže jeho celková hmotnost je pouhých 82 gramů. Naopak rozměry obou přístrojů jsou naprosto identické, tedy alespoň podle údajů výrobce a činní 144 x 46,3 x 20 mm. Tvar obou telefonů je až na detaily opět identický. Jinak řešený je výstupek u ovládacího kolečka na boku telefonu, když u novější J6 je v její horní části lehce vybrán, telefon tak z boku opticky vypadá tenčí. J6 nemá dále drobné výstupky na zadní straně antény, má větší tlačítka numerické klávesnice, což výrazně přispívá k většímu pohodlí při psaní SMS zpráv, a o málo menší jsou u J6 naopak obě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Tvarově se také liší prostřední klávesa pro přístup k WAPu a především kryt baterie. Samotné články, které jsou ovšem do krytu pevně integrovány, jsou stejné, a to jak kapacitou, tak použitou výrobní technologií Li-Ion. Ovšem právě s ohledem na rozdílný kryt jsou obě baterie navzájem nezaměnitelné!

Vedle drobných rozdílů ve tvaru obou telefonů, je největší změnou u nové J6 barevné a designové řešení telefonu. Narozdíl od J5, která byla standardně vyvedena v kombinaci stříbrné, černé a modré barvy na předním panelu, je Sony J6 tmavě šedivá se stříbrným lemováním ve dvou odstínech okolo displeje a v jednom odstínu stříbrné barvy na boku přístroje. Jinak řešený je i kryt reproduktoru, který již není vyveden ze samostatného plastového výlisku, ale je součástí předního krytu telefonu. Trochu jinak je řešený i lem displeje, který je menší než u J5. Puntičkáři mohou podotknout, že se změnila i barva a provedení nápisu „Sony“ pod displejem. Nápis již není plastický a je barevně méně kontrastní s pozadím oproti sesterskému modelu Sony J5. Zadní část telefonu je u J6 vyvedena ve stejném odstínu jako část přední, což je oproti J5 opět drobný kosmetický rozdíl. U původního modelu byla zadní část přístroje matně šedá, u J6 je naopak provedena z lesklého plastu, který vypadá o poznání hodnotněji. Naopak možným nedostatkem nové J6 oproti předchůdci, může být absence mírně zvýšeného okraje telefonu u displeje, který by mohl ušetřit krycí sklo od nežádoucího poškrábání.

Jak již bylo uvedeno, funkční možnosti obou telefonů jsou naprosto shodné. U testovaných vzorků byl sice například odlišně nastavený kontrast displeje (i po korekci z menu přístroje), to ale nemusí být přímá vlastnost nového Sony. Rozdíly jsme nenašli ani při psaní SMS zpráv pomocí české verze prediktivního psaní T9. Podle údajů výrobce by měla nová verze telefonu mít i o něco delší výdrž baterie při hovoru, a to zhruba o 30%. Tuto vlastnost se nám ovšem v testu nepodařilo ověřit, protože na rozdíl od J6 nebyla starší sestra J5 úplně nová, což by mohlo výsledky zkreslit. Pokud je výdrž baterie opravdu u J6 vyšší, bude příčinou nová verze FW, která ovšem může být instalována i do modelu J5.

Sony CMD-J6 je velmi zajímavý telefon s velkým množstvím funkcí, například e-mailovým klientem a tedy i datovými přenosy, velkou pamětí na telefonní čísla (500 záznamů v telefonu) nebo třeba implementací českého slovníku T9. Telefon je také poměrně malý a na svojí kategorii velmi lehký. Všechny přednosti ještě více vyniknou při pohledu na jeho cenu, která je opravdu velmi příznivá. Necelých pět tisíc Kč za telefon v předplacené sadě je suma, která jistě zláká mnoho zájemců a konkurenčním značkám může hodně zákazníků přetáhnout. Právě s ohledem na cenu je samozřejmě nová J6 od Eurotelu zajímavější nabídkou než starší model J5 u zbylých dvou operátorů. U Paegasu se však momentálně již předplacená sada se Sony J5 koupit nedá, takže se dá předpokládat, že i tento operátor zanedlouho nasadí do prodeje novinku J6. Zájemci o inovovaný telefon ze stáje japonského Sony však musí počítat, že přístroj je v předplacené sadě samozřejmě zablokovaný. Podle našich informací je však již možné jak model J5, tak J6 odblokovat, a to bez hardwarového zásahu do telefonu.

Za zapůjčení telefonu děkujeme firmě Asfix.