Sony CMD-J5 (preview)

Firma Sony si udělala v poslední době mnoho příznivců hi-end modelem CMD-Z5, který do rozměrů a téměř i váhy kreditní karty vměstnal úctyhodné množství funkcí. Jenže ne každému musí nutně vyhovovat telefon s flipem a tak se firma Sony chystá vyjít vstříc i milovníkům klasických tvarů. Připomínáme, že následující informace nevycházejí z oficiálních produktových informací firmy Sony, ta zřejmě zatím ani žádné neuvolnila.

Nový mobilní telefon ze stáje Sony se bude jmenovat CMD-J5 a váží 85 gramů včetně Li-Iont baterie, s níž by měl vydržet 120 hodin v pohotovostním režimu, nebo 180 minut hovoru. Telefon je vybaven velkým displejem zobrazujícím stupni šedi, obdobným jako Z5 a jde samozřejmě o dualband 900/1800.

Co se funkčního vybavení týká, v telefonu nenajdete jedině IrDa, jinak disponuje snad vším, co byste od telefonu vyšší třídy mohli čekat. Kromě SIM toolkitu a možnosti vytváření profilů má také vibrační vyzvánění a paměť na 500 telefonních čísel nebo emailů. Data a faxy lze přenášet pomocí kabelu a podpůrného software, vestavěný organizer má být možno synchronizovat s PC. Podporováno je zjednodušené psaní T9 (haló, český slovníku, všichni se na tebe těšíme) a novinkou je hlasité handsfree, tedy možnost pustit si reproduktor telefonu nahlas a mluvit i bez toho, že byste měli telefon u ucha. Vestěvěno by mělo být i hlasové ovládání na úrovni vytáčení čísel.

Co se mobilního internetu týká, je telefon vybaven Microsoft Mobile Explorerem, může tedy zobrazovat jak WAP 1.1 stránky, tak HTML, podporován je také email klient umožňující práci s POP3 a SMTP.

Telefon se ovládá přes tlačítko Jog-dial - tentokráte již nejde o žádné kolečko na boku telefonu, ale o tlačítko uprostřed telefonu a s funkčností podobnou zhruba tak touch-pointu známému z notebooků. Menu telefonu má být v podstatě stejné, jako je tomu u CMD-Z5, ostatně telefon se funkčně liší jen velmi málo (např. integrované hlasité hands-free).

Jak se na nový Sony CMD-J5 dívat? Firma Sony zcela evidentně využívá zkušeností ze světa spotřební elektroniky a hodlá nabízet velmi podobnou funkčnost v několika designových proměnách, což je krok jistě správný. Ne každý si oblíbil flip, mnoho lidí má rádo klasické mobilní telefony, ale funkce Z5 by jim vychovovaly. Sony jim nyní hodlá vyhovět. Telefon by se na evropském trhu měl objevit na podzim letošního roku, do ČR ovšem sama Sony oficiálně mobily nedováží a tak se zřejmě budeme muset spolehnout na šedý dovoz. Cena telefonu by měla být o něco nižší, než CMD-Z5.