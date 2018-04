Sony CMD-J5 – zajímavý telefon za málo peněz (recenze)

S recenzí jsme si počkali až na mobilní telefon oficiálně určený pro český trh. Díky tomu vám můžeme přinést rozsáhlou recenzi napsanou na základě delší zkušenosti s modelem vybaveným českým rychlopsaním T9.

Cestu na mobilní trh si Sony nejprve klestilo spolu se Siemensem, jenž pro Sony vyráběl první telefony. Už první samostatný telefon Sony Z1 byl zajímavý svým řešením a ve své době znamenal určitý zlom a přes laxní přístup koncernu k podpoře mobilů přinesl solidní úspěch. Následovala dlouhá pauza, přerušená jen několika low-end modely. Pak ovšem přišel model Z5, který je dnes velmi úspěšným telefonem třídy hi-tech, což dokládá i jeho umístění v anketě Mobil roku 2000, pořádané naším serverem. Sony se už poučilo, že mít v nabídce jen dobrý hi-tech model nestačí, a tak konstrukci Z5 upravilo na model J5. Ten je více přizpůsoben hračičkům a hlavně má podstatně nižší cenu. Funkcemi odpovídá manažerské třídě, ale je jen o málo dražší než výbavou podstatně chudší Nokia 3310.

Pokud chcete hodně funkcí a legrace za málo peněz, čtěte dál – běžíte po správné stopě.

Vzhled telefonu

Vzhled telefonu je neobvyklý. Především obrovský displej ještě opticky zvětšuje jeho modrý rám. Telefon je vybaven jog-dialem pro snazší ovládání a má speciální tlačítko na volbu profilu a rychlé zamknutí telefonu. Kromě toho má nad jog-dialem výstup na náhlavní soupravu (head-set). Díky tomu je možné náhlavní soupravu rozumně používat i s telefonem zastrčeným v pouzdře.

Zadní stěna telefonu překvapí vestavěným reproduktorem, anténa je kvůli snížení množství záření pohlceného hlavou uživatele odchýlena ze svislé roviny telefonu. Na spodní straně mobilu je systémový konektor.

Telefon se prodává ve stříbrné barvě a názor na vzhled si můžete udělat sami díky fotografiím i videoklipu, osobně ho považuji za velmi elegantní.

Telefon váží 85 gramů, což je váha, které mohou zatím konkurovat jen podstatně dražší telefony ostatních výrobců.

Displej

Jak už bylo řečeno, displej je obrovský. Umí zobrazit 96 x 92 bodů, a to ve čtyřech stupních šedi.Na displej telefonu si můžete nahrát pozadí, wallpaper, který je vždy jako podklad, to je ale jen začátek. Kapitola sama pro sebe je menu. To se totiž v první úrovni zobrazuje v podobě výborně stínovaných koulí nesoucích popisky funkcí. Koule pod sebou mají stíny a pokud jimi pomocí jog-dialu posunujete, stíny se přesouvají. Jak jsme již předeslali, opravdu je to telefon pro hračičky, spíše než pro techniky.

Displej zobrazí až šest řádků po šestnácti znacích, písmo má proporcionální velikost, takže I se vejde více nežli W.

Displej má ve své dokonalosti také ale problémy. Díky používání stupňů šedi je displej méně kontrastní, než by si lidé se slabším zrakem přáli – na vině jsou přechodové efekty a stínování, která trochu komplikují sledování stavu signálu nebo baterie z větší vzdálenosti. Problém částečně řeší odstranění podkladu.

Ani podsvícení není bez chyb. Sony dalo podsvěcovací diody na spodní stranu displeje, a tak je horní část displeje v šeru nedosvětlena, zatímco spodek je přesvícen. Například podsvícení typu indigo známé z nových Ericssonů by telefonu prospělo. Na internetu se již objevily informace o tom, že si lidé diody vyměňují za jinou barvu a dávají si je dokonce i do horní části displeje.

Baterie, výdrž telefonu

J5 je vybavena 640 mAh Li-Ion baterií, což je hlavním důvodem nízké váhy telefonu. Li-Ion baterie je jednoduchá na údržbu, rychle se dobíjí, ovšem její kapacita bude pro mnoho lidí nedostatečná. Deklarovaný pohotovostní čas 120 hodin a hovorový čas 180 minut není dnes nic výjimečného a v oblasti manažerských telefonů patří do průměru. Skutečný výkon je na tom ještě o něco hůře, telefon má kvůli mnoha vestavěným efektům vyšší spotřebu na provoz, má i výkonnější procesor než jeho konkurenti, takže každý vstup do menu ubírá pěknou dávku energie.

Menu a ovládání telefonu

K ovládání telefonu slouží především jog-dial a potom tlačítko se třemi obloučky nalézající se mezi zeleným a červeným sluchátkem na telefonu. Pro přepínání profilů a zablokování telefonu navíc slouží posuvné tlačítko pod jog-dialem.

Jog-dial je ovládací prvek, který Sony prosazuje všude, naposledy i u svých Palm klonů Sony Clié. Stiskem jog-dialu se dostaneme do 3D menu, pouhým otočením knoflíku bez jeho stisknutí se dostanete do telefonního seznamu. Pokud stisknete a otočíte bez uvolnění jog-dialem, jste v seznamu čísel pro volání operátorovi atd. Otáčením jog-dialu vybíráte položku menu, stiskem ji volíte – jednoduché a pohodlné.

Bohužel jsou případy, kdy by se hodilo volbu potvrdit například zeleným sluchátkem telefonu. Typicky při psaní SMS. Jenže to nejde – musíte přehmátnout a stisknout jog-dial. Škoda. Je také škoda, že v podmenu nelze rolovat dokola, nýbrž jen od první položky k poslední.

Středové tlačítko se třemi vlnkami se používá pro rychlý přístup do WAPu (krátký stisk) nebo do SIM Toolkitu (přidržení tlačítka).

Do seznamu hovorů (příchozí i odchozí a nerealizované najednou) se dostanete stiskem tlačítka zeleného telefonu. Kostrbaté je vypínání, kdy musíte přidržet tlačítko s červeným sluchátkem a potom jog-dialem vybrat ano.

Práce se samotným 3D menu je pohodlná, jeho grafické efekty naštěstí nezdržují, ale taky nic neulehčují, jsou pouze pro potěchu oka. Menu je intuitivní, řekl bych, že lépe zpracované, než u modelu Z5. Obecně: s ovládáním telefonu nebudou mít začátečníci problémy.

Když máte nerealizovaný hovor nebo přijde SMS zpráva, telefon (kromě nastaveného způsobu oznámení této události) nechá na displeji indikaci události ve formě ikonky a stiskem jog-dialu můžete vstoupit do přehledu zpráv či hovorů.

Telefonování a telefonní seznam

Telefonní seznam je silnou stránkou J5 a bere si příklad v tom nejlepším z telefonů Nokia. Celkem 500 záznamů v paměti lze používat současně se záznamy na SIM kartě, takže s moderní SIM kartou máte celkem 700 pozic. Ke každému jménu navíc můžete přidat tři čísla a dvě poznámky, u nichž si můžete změnit ikonku, abyste věděli, k čemu záznam patří. Do poznámek lze uložit i e-mailovou adresu a později ji použít z e-mail klienta.

Co mi trochu chybí, jsou funkce pro práce s čísly – tedy kopírování na SIM a do paměti telefonu. To telefon sám zřejmě neumí, Sony ale prodává (bohužel ne u nás) software pro práci s telefonem, kde lze zálohy a změny bezbolestně provádět.

Divně se používají rychlé volby čísel – buďto je můžete používat tak, že jsou to první čísla v seznamu, nebo použijete obecně platnou metodu, že zadáte číslo pozice záznamu v paměti a stisknete křížek. Jednodušší metodu jsem nenašel.

Všechna volaná, příchozí i zmeškaná volání u sebe mají časový záznam, takže neztratíte přehled, kdy jste koho promeškali či volali.

Hlasité hands-free

Výborná to funce hlasitého hands-free umožní při hovoru přepnout hovor ze sluchátka do reproduktoru a potom můžete telefonovat, aniž byste telefon drželi u ucha. Tato funkce díky kvalitnímu reproduktoru je u tohoto telefonu opravdovým přínosem a rychle si na ni zvyknete, reprodukce zvuku je podstatně kvalitnějších než u Alcatelů vybavených touto funkcí. Díky tomu, že reproduktor je na druhé straně než mikrofon a telefon má vestavěný filtr, není při hovoru žádná vazba ani ozvěna.

Skupiny uživatelů

Trvalo mi docela dlouho, než jsem přišel na to, jak používat uživatelské skupiny, málem to došlo tak daleko, že jsem musel sáhnout po manuálu. Takže: telefon umožňuje používat značný počet (cca. 30) předdefinovaných uživatelských skupin. Pro každou skupinu lze mít speciální zvonění, což v kombinaci s možností nahrávat si až 10 vteřin vlastního zvonění přes mikrofon dává opravdu velmi široké spektrum možností. Nelze přiřadit určitému jménu jeho vlastní zvonění jinak, než ho zařadit do samostatné skupiny.

Jméno přiřadíte do skupiny tak, že na něj jog-dialem kliknete v telefonním seznamu a první položka před jménem je jméno skupiny nebo nápis „žádná skupina“ – nyní ji můžete měnit.

Telefon lze pomocí bočního tlačítka přepnout tak, aby rozlišoval volající podle skupin, nebo můžete pro všechny paušálně zapnout či přepnout zvonění nebo vibrace. Každá skupina má svoje vlastní vyzvánění.

WAP a internet

Telefon má vestavěný Mobile Explorer společnosti Microsoft, což znamená možnost používat WAP ve verzi 1.1, HTML a dokonce používat POP3 a SMTP poštu.

K WAPu asi nelze nic dodat, prostě funguje, jedinou zásadní výhradou jsou tučné řezy písma. J5 je totiž sama jinde nepoužívá, a tak je tučný font digitálně ztučněný normální řez písma, není dělaný na míru. A je to dost vidět – tučně psané texty jsou slité do sebe a často obtížně čitelné.

HTML prohlížeč jsem zkoušel také a například na text.mobil.cz či na Seznamu se stránku nepodařilo načíst. Bohužel, manuál se nezmiňuje o omezení délky stránky, takže i já HTML prohlížeč shrnuji jako velmi problematicky použitelnou záležitost a doporučím používat primárně WAP.

E-mail klient

Velmi praktickou věcí pro mnoho uživatelů bude vestavěný klient pošty podporující POP3 a SMTP. Vyzkoušel jsem jej na své schránce na Post.cz a fungoval bez problémů, jedinou limitací je velikost displeje. Ovšem pozor – poštu si nemůžete stáhnout a offline s ní pracovat, funguje pouze online přístup, takže používání služby poleze trochu do peněz.

Podobnou výhradu mám k SMTP, tedy odesílání pošty. Sice můžete zprávu napsat offline a pak odeslat připojením, nemůžete jich ale napsat více offline a pokud se spojení nepodaří, o zprávu přijdete.

Je docela možné, že by se dalo rozchodit přijímání pošty i pod Go kartami, telefon byl ale zablokovaný na Paegas a nebylo tedy možno to vyzkoušet.

Datové přenosy

Datové přenosy zvládá telefon až do rychlosti 14,4 kbps nekomprimovaně, což je ale rychlost u nás v praxi použitelná pouze u EuroTelu. Telefon bohužel nemá IrDA port, takže datové přenosy můžete používat pouze interně (pro poštu nebo WAP), a pokud byste se pomocí J5 chtěli připojit i přes notebook, musíte si dokoupit kabel. Ten se u nás ale neprodává, takže v praxi máte smůlu, co vás ale může potěšit, je skutečnost, že kdyby se u nás prodával, tak máte na výběr seriový a dokonce USB kabel a ke kabelu je dostupný i software pro práci s telefonem.

Česká T9

Ještě bychom se měli pozastavit u implementace české podpory rychlého psaní technikou T9. Sony J5 má českou podporu vestavěnou (pokud je koupena v ČR!) a podpora je velmi luxusní. Především oproti Nokii 6210 můžete T9 používat i mimo psaní SMS zpráv, do T9 si můžete přepnout podržením hvězdičky všude, kde něco píšete – tedy i ve WAPu nebo při psaní e-mailu. Podstatně to zvyšuje komfort a například použití WAPICQ s českou T9 je opravdu radost.

V T9 můžete používat jog-dial, kdy variantu psaného slova přepínáte právě otáčením jog-dialu.

Vždy do psaného textu můžete vložit záznam z telefonního seznamu nebo předdefinovaný text. Luxus.

Zvonění a další zvukové projevy

To, že telefon má nějakých dvacet předdefinovaných zvonění a lze použít pět úrovní hlasitosti, není tak podstatné. Nejlepší na tom všem je skutečnost, že telefon zvonění nahrává,neukládá jejich notový záznam. Díky tomu může hrát skutečnou skladbu nebo mluvené slovo a díky tomu jsou i předdefinovaná zvonění velmi hezky hrající.

Pokud chcete, můžete si sami vytvořit vlastní zvonění tak, že si až deset vteřin hudby nebo slova nahrajete do telefonu. Dá se s tím užít hodně legrace, když vám telefon v kanceláři začne vykřikovat vaším hlasem „Hele, zase votravuje starej, toho bys asi měl vzít,“ je to osvěžující a mnoho kolegů to pobaví, zejména v okamžiku, kdy váš šéf bude v téže místnosti.

Telefon má vestavěné vibrační vyzvánění, to je ale dle mého soudu velmi málo vibrující a pokud si ho dáte jen tak do bundy, snadno ho přehlédnete. Také maximální hlasitost vyzvánění je poměrně tichá, je to ale daň za reproduktor kvalitně reprodukující nejen pípání, ale i nahrávky.

Lze rychle přepínat pomocí bočního tlačítka mezi režimem vibračního zvonění, zvonění dle skupin a dvěma režimy hlasitého vyzvánění nastavitelnými dle vašich potřeb.

Telefon má velmi obsáhle definovatelné zvukové projevy. Umí dát najevo, že již minutu telefonujete, můžete mu nastavit, jak má oznámit došlou SMS zprávu a další zvukové projevy. Celkem si lze vybrat ze šestnácti zvuků.

SMS zprávy

Velkou výhodou pro SMS zprávy je česká T9. Sony se ale také poučila v tom, že je vhodno posílat i obrázkové a dokonce zvukové zprávy, a tak lze předkreslené nebo kabelem nahrané obrázky posílat spolu se SMS zprávou. Zvukové zprávy ale mohou být jen ty předdefinované v telefonu, vámi nahrané zvonění přes SMS nepošlete. Telefon neumí pracovat se SMS zprávami delšími 160 znaků, což je při používání T9 docela škoda.

Bohužel k možnostem SMS zpráv posílaných přes software není žádná dokumentace, takže se ještě může stát, že narazíme na zajímavé možnosti, třeba bude možno posílat i zvonění a další prvky přes SMS. Bohužel nelze přes SMS posílat kontakty jinak, než je do SMS zkopírovat z telefonního seznamu.

Lze používat předdefinované SMS zprávy, do již psané SMS zprávy lze vkládat text či kontakty z telefonního seznamu.

Organizér čili plánovadlo

Manažerský telefon by se dnes bez plánovacího kalendáře neobešel a J5 není výjimkou. Má příjemný organizér, kde si můžete vytvořit časově definovanou událost, nebo jen událost k vyřízení, tzv. to-do. Nedostatečné jsou možnosti signalizace události, buďto pět minut předem, nebo den předem – u schůzek vám to asi stačit nebude.

Organizér lze synchronizovat s MS Outlookem a Lotus Organizerem, ale software a kabel se prodává zvláště. Použití s groupware Lotus Notes tedy není možné.

Další přídavné aplikace a hry

Telefon má vestavěnou kalkulačku se základními matematickými funkcemi a dobře udělanou aplikaci pro přepočet kurzů měn mezi sebou. Lze si definovat vlastní měny, což je docela praktické na dovolenou. Další drobností jsou hodiny, spíš orloj, disponující světovým časem. Můžete se posouvat po mapě světa a zjišťovat, v jakém městě je právě kolik hodin. Také si můžete nastavit domovský čas a čas místa, kde jste právě na návštěvě. U hodin lze také nastavit odbíjení po každé hodině (nebo mezi 8-20 po každé hodině), lze použít funkci budíku, časovače.

Telefon má vestavěné čtyři hry, bohužel značně stupidní. V první házíte po opici banánem a snažíte se ji trefit, v druhé skládáte skládačku, ve třetí řešíte hlavolam a ve čtvrté se snažíte simulovat kreslení pískem. Pokud je vám do šesti let, vystačíte si tak na deset minut, o tetrisu, karetní hře nebo hadovi si můžete nechat zdát.

Co telefon nemá

Kromě chybějícího IrDA portu, což je dle mého soudu věc docela podstatná, tu chybí hlasové vytáčení a ovládání. Původně jej firma Sony avizovala a v některých modelech, soudě dle fotek, také je – ale v námi testovaném telefonu podle návodu není a aktivovat se mi jej nepodařilo. Také záznamník hovoru telefon nemá, a to ačkoliv má paměť a schopnost nahrávat zvuky. Lze to sice obejít tak, že si hlasovou poznámku uložíte jako zvonění, je to ale nepohodlné.

Telefon nemá ani HSCSD, ani GPRS, to ale také nikdo nečekal.

Jak je na tom telefon oproti konkurentům

Telefon se může směle měřit s konkurenty jako Ericsson R320, Nokia 6210 nebo Siemens S35 v případě, když oželíte IrDA.Pokud jste hračičkové, nadchne vás a pro systematičtější používání WAPu a SMS je podstatně komfortnější, než všechny uvedené telefony díky české T9 (u Nokie 6210 ji nelze ve WAPu použít). Oproti ostatním telefonům má také více prostoru pro telefonní čísla a ve srovnání s Nokií 6210 se tento prostor i smysluplněji používá. Oproti Nokii 6210 ale nemá místo v telefonu pro SMS zprávy.

Výhodou Sony CMD-J5 je cena. Telefon se prodává okolo 11 000 Kč s DPH, tedy za cenu, kde konkurenti začínají bez DPH. Přitom, pokud oželíte IrDA, má vše, co konkurence (ještě HSCSD u Nokia 6210). Navíc telefon najdete mezi doťáky RadioMobilu, kde je ještě podstatně levnější a proslýchá se něco o předplacené sadě.

Pokud bych měl dát závěrečný vyjádření k tomuto telefonu, konstatoval bych, že má dvě podstatné nevýhody. Tou první je absence IrDA, a tato nevýhoda někomu nevadí, tou druhou je podpora ze strany Sony v ČR. Ta je nulová a Sony se u nás ke svým telefonům chová dosti macešsky. O solidním servisu, nákupu příslušenství a poradenství si můžete zřejmě nechat zdát. Pokud ani tato nevýhoda není pro vás nejpodstatnější, pak vězte, že Sony CMD-J5 je telefon nabitý funkcemi za velmi, ale velmi příhodnou cenu oproti konkurenci.

Přinášíme tabulku parametrů telefonu a laboratorní výsledky jeho testů.

Popis Sony CMD-J5 Základní parametry Rozměry (mm) 122 x 41 x 15 Pásma GSM 900/1800 MHz Hmotnost (g) - Standard aku / Ultra Slim aku 85 Integrovaná anténa NE Konektor externí antény Ano Displej Grafický, 96 x 92 bodů Typ akumulátoru Li-Ion 640 mAh Paměť Paměť v interním telefonním seznamu 500 (až 5 záznamů k číslu) Paměť telefonu na SMS 10 Paměť přijatých hovorů 10 Paměť odeslaných hovorů 10 Paměť zmeškaných hovorů 10 SMS Potvrzení o doručení SMS Ano Předdefinované SMS Ano Zprávy sítě Ano Prediktivní psaní SMS (T9) v češtině ANO Nahrání melodie přes SMS zřejmě NE Datové služby Data, Fax ANO GPRS NE Rychlost přenosu dat 14,4 kbps ANO HTML Browser ANO HW modem ANO WAP ANO IrDA port NE Připojení k PC přes sériový kabel ANO (i USB) Nahrání melodie přes kabel / IrDA NE Funkce volání Vyzváněcí tóny 25 Vlastní melodie ANO Vibrace ANO Rychlá volba ANO Pevná volba ANO Uživatelské profily ANO Skupiny volajících ANO Konferenční hovory ANO Vypnutí mikrofonu ANO Hlasové vytáčení NE Hlasový přijmutí / odmítnutí hovoru NE Hlasový záznamník NE (lze jako zvonění) Hlasitý odposlech (hlasité handsfree) ANO Další funkce SIM toolkit ANO GSM banking ANO EFR ANO Zámek kláves ANO Hodiny, datum ANO Budík ANO Kalkulačka ANO Hry ANO

Technické parametry

V druhé tabulce je zobrazena technická specifikace telefonů (například výstupní výkon, frekvenční chyba, odchylka, citlivost apod.), měřená na dvou frekvencích - v pásmu GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz.

Popis Sony CMD-J5 GSM Pásma 900 / 1800 MHz Časy Výdrž při hovoru (hh:mm) 3:52 / 5:18 Výdrž v pohotovosti (hh:mm) 125:27 / 131:05 Vysílač Max. výstupní výkon (dBm) 31,6 / 29,2 Odchylka výkonu (dB) -0,4 / -0,2 Frekvenční chyba (Hz) 18 / 19 Fázová chyba (deg) 2,9 / 4,1 Přijímač Citlivost (dBm) -108,2 / -108,6 Potlačení na vedlejším kanálu (dBc) 13,1 / 13,8 Potlačení na vlastním kanálu (dBc) -7,1 / -7,2

*Poznámka: hodnoty za lomítkem jsou uvedeny pro GSM1800 frekvenci.

. Vysvětlení pojmů pro testy vysílače a přijímače:

Vysílač:

- Max. výstupní výkon(GSM900=30/GSM1800=33 - méně=horší spojení, víc=větší odběr energie)

- Výkonová odchylka (0 - méně= horší spojení, víc= větší odběr energie)

- Frekvenční chyba (čím větší, tím více je spojení rušeno)

- Fázová chyba (čím větší, tím více je spojení rušeno)

Přijímač:

- Citlivost (čím více do mínusu, tím lepší citlivost na signál)

- Potlačení sousedního kanálu (čím nižší, tím je zvuk lepší)

- Potlačení stejného kanálu (čím více do mínusu, tím je zvuk lepší)