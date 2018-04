Sony CMD-C5 (preview)

Telefony Sony v době začátků GSM u nás patřily mezi to nejlepší a nejfajnovější zboží. Majitelé Sony CMDX1000 mi jistě dají za pravdu, že ještě dnes je to telefon, který se směle může měřit s ledasčím novým. Ale technický pokrok nezastavíte - single band telefony dnes nejsou v módě, požadavky na SIM toolkit a EFR už představují de facto nutnost.

S většinou změn se vyrovnal docela zajímavý telefon Sony CMD-C1 pozicovaný mezi střední třídu low-end telefonů. Integrovaná anténa byla kladem, zajímavě řešené 3D menu ovládané přes jednoduchý jog-dial představovalo zajímavé zlepšení pro začátečníky. Jenže Sony CMD-C1 již vloni, když přišla na trh, trpěla důležitým neduhem - telefon nebyl dualbandový.

Společnost Sony se rozhodla tento kritizovaný bod odstranit a udělala to na poslední možnou chvíli. Zakrátko by totiž telefon bez podpory dualbandu nebyl prodejný. Nový telefon Sony CMD-C5 vychází z předchozího C1 a přidává jako nóvum schopnost práce jak na GSM-900, tak na DCS-1800 - a také několik funkcí, které zvyšují jeho použitelnost i cenu.

Trochu nepříjemné je, že váha telefonu tak vzrostla o nějakých 30 gramů na 139 gramů, Sony navíc evidentně nezvládlo integrovat dualbandovou anténu a tak se muselo uchýlit ke klasické anténě. Ta nyní z telefonu poněkud vyčuhuje a pokud jste si na CMD-C1 oblíbili to, že vám při vyndávání z kapsy nezadrhává o anténku, u CMD-C5 je zase všechno postaru.

Sony deklaruje cca. 180 hodin stand-by či až pět hodin hovoru, všichni ale víme, že tato data je třeba brát s rezervou - C1 vydržela stěží polovinu deklarovaných hodnot a i zde to bude podobné. Příjemné ale je, že pro Sony jakožto giganta v produkci Li-Iont baterií nebylo zatěžko i do tohoto low-end telefonu vměstnat Li-Iont baterie, což se ostatně podepisuje na výdrži a váze.

Co se funkcí a menu týká, styl ovládání zůstal v 3D provedení známém z C1, telefon ale dostal několik nových funkcí. Především přibylo integrované vibrační vyzvánění, dále kalendář, alarm a z toho vyplývá, že i hodinky. Pro nedostatek telefonních čísel najdete v telefonu paměť na dalších 100 čísel. Telefon by měl zvládat data/fax až do rychlosti 14,4 kbps (zatím možno jen v síti EuroTelu) a to s PCMCIA kartou, ta ale není zatím na trhu.

SMS zprávy lze zadávat pomocí technologie T9, zatím bez podpory češtiny.

Telefon má celkem cca. 30 vyzváněcích melodií a můžete si k telefonním číslům v paměti přiřadit i melodii, kterou vám mají vyzvánět - tedy použít jakousi jednodušší a pro někoho možná i praktičtější náhradu profilů.

Telefon by se měl na trhu objevit v únoru, otázkou ale je, zda se to týká i trhu českého. Zde přestalo Sony být aktivní a samo telefony neprodává. Jedinou možností - a po pravdě také nejlogičtější - je přímý kontrakt operátora do předplacených sad. Telefon by se cenově měl pohybovat na úrovni 12000 Kč bez DPH, je tedy otázkou, zda se tento telefon do předplacených sad dostane.