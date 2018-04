Sony CMD-C1 - toho si asi zamilujete (preview)

Sony nikdy nepatřil mezi suverénní velikány trhu GSM telefonů, ale vždy uměl přijít s něčím, co sedlo přesně jako zadek na hrnec. Konkrétně Sony CMD-Z1 byla svého času velká bomba - dobře si ji pamatuji i proto, že to byla první recenze, kterou jsme na Mobil serveru dělali.

Sony má ráda trošku extravagantní vzhled, promakané ovládání dimenzované na jednoduchost a trochu té stylovosti. Jenže po úspěšných modelech Sony CMDX-1000 a CMD-Z1 přišla delší doba půstu - CMDX2000 nebyl nijak úspěšný model a CMD-Z1 plus se také nikdy u nás neprosadila. Sony nespala - jen do toho prostě šlápla v jinou dobu a na CeBITu se vytáhla s něčím, co může zase na dlouhou dobu mobilní telefony poznamenat.

A tak na CeBITu představila CMD-C1 - mobilní telefon určený jako laciný dotovaný telefon. A to je právě to tak fascinující - C1 má velmi zvláštní -a řekl bych i příjemný - design, zajímavě řešené ovládání vybočující z toho, co jsme doposud znali. C1 je určená především lidem, kteří mobilní telefon v ruce nikdy nedrželi a chtějí se co nejméně zaobírat tím, co vlastně v ruce drží. Až bych řekl - My first mobile phone - čímž narážím na kampaň firmy Sony v západní Evropě s centrálním sloganem My first Sony určenou mladé generaci.

Sony CMD-C1 zasazuje rány ostatním laciným mobilním telefonům hned v několika frontách - především ale tím, že vůbec nevypadá jako laciný mobilní telefon. Integrovaná anténa už od dob Hagenuka a nově i u Nokia 3120 byla hrobem na signál - ovšem Sony CMD-C1 si v prototypu na výstavišti poradila se signálem podstatně lépe, než Nokia 6110 - ačkoliv na signálové magnety typu Sagem, Alcatel nebo Siemens rozhodně nemá. Na integrovanou anténu je to ale úspěch a rozdíl oproti Nokia 3120 je výrazně ve prospěch Sony. Připomínám, že jsem porovnával prototypy a v sériovém výrobku může být vše jinak.

Celá C1 váží 107 gramů se standardní baterií, což je při výdrži 115 hodin stand-by případně 5,5 hodin hovoru, což je na tu váhu velmi hezký výkon - rozměry telefonu jsou 139 x 43 x 26 mm. Telefon se dodává standardně ve čtyřech barvách - vidíte je na snímku a jde o stříbrnou, perleťovou, modrou a červenou metalýzu.

K ovládání slouží tradiční Sony jog-dial - tedy kroutící tlačítko na boku telefonu. To nedávno okopírovala i Nokia, takže se s ním pracuje asi opravdu pěkně J Ale nyní k tomu zvláštnímu způsobu ovládání - to se jmenuje 3D Spinning menu. V praxi to znamená, že na displeji s vysokým rozlišením bodů se zobrazuje grafické menu s ikonkami - jog dialem pak otáčíte ikonkami, které jsou jakoby uspořádány v kruhu, jenž se perspektivně vzdaluje - největší ikonka má pod sebou popisek a při stisku jog-dialu potvrdíte tuto volbu. Ikonky jsou poměrně jasné, nemusíte nad nimi dlouho přemýšlet.

Co se funkcí týká, má všechny běžné funkce GSM Phase 2 a vybrané GSM Phase 2+ a to včetně podpory SIM Toolkitu a předplacených karet s AoC. Zato tímto telefonem nelze přenášet data ani faxy.

Zvláštností telefonu je klávesa úplně dole v prostředku - jsou na ní nakreslení tři panáčkové. Toto je Manner Key - tedy jakási personalizační klávesa. Ta vám dovolí měnit vyzvánění u příchozích hovorů, příchozí hovory přepínat na tiché vyzvánění atd. Vybrat si můžete z 30 různých zvonění - celkem tedy můžete rozlišit až 30 příchozích hovorů, když ke třiceti číslům přiřadíte speciální vyzváněcí tón.

Telefon zvládá EFR, je vybaven Li-Ioínt bateriemi a Sony již ohlásila hands-free sadu. Prostě je na co se těšit - už proto, že telefon patrně i velmi zajímavou cestou zamíří do České republiky, o čemž vás budeme ještě podrobně informovat.

Telefon by měl být k dispozici v květnu 1999. Sony do něj docela právem vkládá velké naděje - na výstavišti jste si mohli i zašplhat - kdo byl nahoře na trochu zvětšené C1 dříve, než mu to moderátor odpočítal, mohl si odnést hezký dáreček.

A chcete vědět, co se mi u Sony nejvíce líbilo? To nebylo v hale 26, ale v jedné z počítačových hal - tuším v hale 13. Sony tam vystavovalo svoje notebooky - naprosto perfektní řadu Vaio. Osobně se mi nejvíce zamlouval tento subnotebook Vaio vybavený kamerou (v LCD displeji vidíte, jak to fotím...), 1xPCMCIA, Pentiem II na 233 MHz a hlavně perfektním displejem s ohromujícím kontrastem, výbornou klávesnicí a úžasným celkovým provedením. Cena cca. 4200 DM, ale Jirka Brger z Notebooků (potkali jsme ho na CeBITu, jak se poflakoval okolo) nám prozradil, že Sony nestačí dodávat na trhy v Asii a v USA, tak abych se netěšil, že ho hned tak v Evropě koupím. Škoda, je to opravdu hodně hezká hračka. Ale to jsem dosti odbočil od GSM - berte to jako ukázku toho, že Sony se letos na CeBITu slušně vytáhlo a to nebyla C1 a Vaio tou poslední lahůdkou. Ale to už necháme ostatním...