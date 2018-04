SONY CMD-C1 (recenze)

Úvodem

Vzhled

Telefony Sony většinou nevynikaly ani tak souborem služeb, jako osobitým designem i ovládáním. Vzpomeňme jen futuristickou Sony Z1 z roku 1997, která jako první přišla s ovládáním jog-dialem. Po nepříliš úspěšném Sony CMD-X2000 přichází Sony s novým modelem C1 určeným začátečníkům. Telefon se mezi tím objevil v Twist sadě RadioMobilu a tedy do začátečnický řad míří. Jaký je?Jde o další telefon s integrovanou anténou - po Hagenuku a Nokia 8810/3210 celkem čtvrtý mobilní telefon. Design byl poměrně příjemně obměněn z CMD-X2000, alespoň při pohledu ze předu. Při pohledu z boku je telefon prohnutý do tvaru eska, díky čemuž dobře sedí v ruce. Dva výstupky kolem displeje jej chrání proti poškrábání, esovité zahnutí telefonu pak částečně pomáhá chránit klávesy proti nechtěnému stisknutí.

Velikost 139x45,5x26 ukazuje, že C1 není zrovna zázrak miniaturizace na druhou stranu se díky svému tvaru příjemně drží a jeho váha 107g Vám dovolí zapomenout na jeho přítomnost - na váze se podepisuje Li-Iont baterie (Sony zdarví Ericsson). Dlužno připomenout, že telefon je single-band, tedy nenís chopen provozu v síti DCS-1800, jak se dnes již stává bezmála standardem.

Baterie

Menu

Telefon Sony CMD-C1 je vybaven Li-Iont baterií, která je připevněna drátky k telefonu. Nad ní se vkládá šikmo SIM karta. To, co je velmi sporné, je výdrž baterie. Sony deklaruje přes 100 hodin stand-by, ale v praxi jsme zjistili, že s tímto časem nelze rozhodně počítat a je reálné orientovat se podle 70 hodin stand-by, od našich čtenářů jsme dostali ještě nižší čísla a tak je možné, že se výdrž mění kus od kusu. Proto provedeme ještě další měření a doplníme je.Tlačítkem Menu se dostanete done tak úplně, ale skoro. Je hezky provedené - ikonka, kterou si jogdialem přitočíte k sobě, se zvětší, ostatní se zmenší. Základní nabídka je z rotujících ikon s popisem jejich funkce. Všechny další volby se provádějí pomocí Jog-Dial, stiskem jog-dial vejdete do menu, podržením do SIM toolkitu a dalším stiskem potvrdíte volbu. Případně můžete též použít velkou klávesu Menu.

Co zde najdete:

Možnost volby dvaceti jazykových mutací, výborná věc pro vaše známé, není nic zábavnějšího pro vaše známé než vám na telefonu nastavit maďarštinu.

Třicet úžasných melodií, to je skutečně dostatečný výběr. U textových zpráv jsou příjemné předvolené odpovědi. Kdo používá textové zprávy pro komunikaci je určitě využije, například při jízdě v autě. Zbytek funkcí je standardní - nenajdete tu žádnou zvláštnost a složitost.

Do telefonního seznamu se dostanete, když jako první zmáčknete Jog-Dial. Ve spodní části jsou potom rychlé provolby a následuje telefonní seznam.

Displej a tlačítka

Display zůstal v podstatě stejný jako u X2000. Plně grafický se čtyřmi řádky, přičemž v běžném zobrazení se v prvním řádku zobrazují ikony s informacemi o stavu přístroje ( baterie, síla signálu, .). Slabší je podsvícení displeje, které přechází z dobrého ve spodní části až po velmi slabé v části horní. Je to způsobeno tím, že diody pro podsvícení jsou jen ve spodku displeje a nahoru již kvalitně nedosvítí.

Klávesnice má kromě standardních tlačítek, také tlačítko pro vypnutí zvonění (podle ikony při jednání), buď úplně nebo s krátkým pravidelným pípáním, které ruší méně než zvonění, ale připomíná odpočítávání bomby. Příjemná funkce, otázka je však jak často tuto funkci využijete, proto aby musela mít vlastní tlačítko. Kdyby měl telefon vibrační vyzvánění, určitě by se využilo lépe.

Sony vybavila tento telefon, podobně jako třeba Z1, animovaným pštrosem. Když se odesílá SMS zpráva nebo když se telefon zapíná či vypíná, producíruje se na displeji pštros a například snáší vajíčko. Praktický efekt to ale nemá, nicméně je to milé.

Speciality telefonu

Jog Dial u SONY, žádná novinka. Opravdu usnadní a urychlí práci. Osobně bych však odhadl, že konstruktér je levák, u všech modelů se Jog Dial nachází na levé straně, ne že by se na to nedalo zvyknout, ale jako pravák beru telefon automaticky do pravé ruky a pak ho musím přendat do levé to je zdlouhavé a například v autě nepraktické. Pro používání jednou rukou by také bylo vhodnější přesunout Jog Dial pod displej, který by se posunul o kousek nahoru. Snadněji by se pak ovládaly střídavě tlačítka a Jog Dial palcem; podobně to má mít Nokia 7110.

Důležitá informace pro praváky. Umístění Jog Dial na levé straně by nebylo tak tragické, kdyby byla možnost pohybu v menu také tlačítky (např. první číselná řada). Bohužel jsem tuto funkci neobjevil škoda.

Další funkce

Telefon není duální, to by se v brzké budoucnosti (alespoň doufáme) mohlo ukázat jako nevýhoda.

Co v dnešní době zcela jistě chybí, čas, budík, kalkulačka je velmi příjemné mít všechno v jednom přístroji. Škoda snad další model. Další nepříjemností je absence signalizace nových SMS zpráv jinak, než ikonkou obálky. Na ostatních telefonech se objeví nápis Nová SMS zpráva a můžete si ji ihned přečíst, u tohoto telefonu si musíte všimnout ikonky obálky a projít do menu ručně.

Result

Kdo hledá technicky dokonalý a funkcemi vybavený přístroj, bude se muset poohlédnout jinde. Ti, kteří hledají telefon, který se bude snadno ovládat a bude mít zajímavý vzhled by se mohli nad C1 zamyslet (doporučuji hlavně levákům, kteří mají rádi pštrosy). Z několika barevných mutací bych doporučil béžovou k decentnímu dámskému kostýmku. Já jsem měl k dispozici příjemně fialovou.

Možná si říkáte, že tato recenze je krátká a jednoduchá. Stejný je ale i tento telefon - má pouze standardní funkce a SIM Toolkit, nic navíc na něm nenajdete a kromě třídimensionálního menu také není o čem psát. Pro začátečníky používající jen GSM-900 síť ale jde o dobrý mobilní telefon. Pokud potřebujete něco jednoduššího a lacinějšího a vyhovuje vám vzhled, můžete zde zaparkovat, ale rozhodně nečekejte žádný překvapující výkon ani žádné nadstandardní služby. Dotovaný tleefon se vejde do 3700 Kč s DPH v síti Paegas (srpen 1999), případně do 9000 Kč v Twist sadě. V tom případě ale doporučím zapřemýšlet například i nad Nokia 5110 nebo Sagem RC825 či Panasonic G520 - tyto telefony nabízejí více funkcí v jiném designu a možná méně jednoduchém ovládání...