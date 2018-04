Sony Clié TJ 25 – poprvé s legendárním Jog Dialem (dlouhodobé zkušenosti)

Trocha histórie

V časoch nie až tak dávnych, keď spoločnosť Palm nebola jediným dodávateľom vreckových počítačov s Palm OS, patrili zariadenia od Sony vždy k priekopníkom v oblasti multimédií. S trochou nadsadenia by sme mohli povedať, že to boli práve PDA s ľubozvučným označením Clié, ktoré pohli ľady a spravili z klasických zápisníkov plnohodnotné zariadenia s farebným displejom, vysokým rozlíšením a multimediálnymi schopnosťami. Tento fakt si Sony veľmi dobre uvedomovala, a preto sa rozhodla označovať svoje modely tajuplnou skratkou PEG (Personal Entertainment Organizer).

Stredná nižšia trieda?

V dobe, keď som ešte ako študent gymnázia začal uvažovať nad kúpou vreckového počítača, trh v tomto segmente ovládali modely s označením Zire. Ja som však mal jasne definované požiadavky, čo od svojho mobilného počítača očakávam. Zire 21 nevyhovoval asi v ničom a Zire 71 zase poskytoval nepreberne možnosti multimédií, ktoré by som určite nevyužil. Potom ako spása z nebies prišlo predstavenie nových Sony Clié TJ 25,35 a bolo jasné, ako bude vypadať moje prvé PDA.

Case – po roku používania

Vonkajšie zhotovenie môjho Clié by som hodnotil ako nadpriemerné. Jedine zadná časť PDA nesie určité známky častého používania. A to hlavne v okolí batérie je kryt poškriabaný a na niektorých miestach je vyšúchaný klasický strieborný náter na umelej hmote. Naproti tomu predná časť je skoro ako nová. Nie je totiž z umelej hmoty, ale je to pekne leštený kov (príjemne chladí), dokonca aj displej nesie len veľmi málo známok horšieho zachádzania. Na úkor vyhotovenia by som ešte chcel pochváliť celkový dizajn, ktorý je viac ako vkusný a hrúbka zariadenia je len 11,9 mm, čím sa môžu pochváliť len máloktoré modely.

Stylus a iné ovládacie prvky

K zariadeniu je dodávaný teraz už klasický kovový teleskopický stylus. Je treba podotknúť, že jeho umiestnenie v PDA je bezpečné a ešte sa nestalo, že by mi vypadol. Ovládacie prvky tvoria štyri hardwarové tlačidlá a Jog Dial navigátor. Tlačidlá sú v strede preliačené, čo je na jednej strane vhodné, ak ste zvyknutí stláčať ich so stylusom, ale na druhej strane sa v preliačine zvyknú usadzovať rôzne nečistoty. Jog Dial je nový navigačný prvok, ktorý firma Sony použila pri modeli TJ 25 po prvýkrát. Prakticky nahradzuje päťsmerové tlačidlo a ovládanie s ním je veľmi pohodlné (plne prispôsobené pre Sony launcher) a hlavne pri prezeraní webových stránok si ho neviem vynachváliť. Zapínacie tlačidlo má aj funkciu hold, čím sa dá zabrániť neželanému spusteniu PDA napr. vo vrecku.

Displej

Ako som v úvode spomenul, Sony vybavovala všetky svoje vreckové počítače (už od čiernobieleho modelu SL 10) displejom s minimálnym rozlíšením 320x320. Inak tomu nebolo ani u TJ 25. Zariadenie dokáže zobraziť 65 tisíc farieb, takže napr. prezeranie fotografií na ňom nie je žiadny problém. Čitateľnosť v uzavretom priestore je dobrá, ale na slnku toho veľa na displeji neuvidíte.

Multimédiá

V tejto oblasti, ako som už naznačil, som nemal vysoké nároky. Hlavné využitie PDA malo byť skôr pracovné, teda školské. Takisto som vlastnil mp3 prehrávač, takže moje Clié MP3 neprehráva, dá sa síce dokúpiť špeciálny konektor, ktorý obohatí toto PDA o MP3 schopnosti, ale vzhľadom na nadobúdajúcu cenu cca 4 000 Sk to asi nikomu nehrozí. V oblasti videa je to už iné, 200MHz i.MXL procesor od Motoroly ide svižne a tých pár trailerov, čo si dám na pamäťovú kartu, zvláda v pohode. S fotkami je to takisto fajn. V dodávke je aj software od Sony, Clié Viewer, takže nákup drahého softu na zobrazenie JPG obrázkov sa nekoná. Ale tu by som rád podotkol, že pamäťová karta je skôr nutnosťou. Zariadenie má totiž na dnešnú dobu len 11MB prístupných užívateľovi.

Batérie a výdrž

Clié obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu na báze Lithium-Ion Polymer. Výdrž ma celkom milo prekvapila, po roku skoro vôbec neklesla pri dennom asi tak > 30 minútovom používaní vydrží 4 dni. Doba nabíjania je do 4 hodín, čo sa mi zdá pomerne dosť, ale neviem ako sú na tom iné modely, takže túto drobnosť jednoducho musím akceptovať. Je treba povedať, že v základnej dodávke sa nachádza kabeláž pre nabíjanie pre európsky aj americký štandard zásuviek.

Konektivita

Zariadenie je vybavené univerzálnym konektorom, ktorý slúži ako aj na synchronizáciu pomocou USB so špeciálnou násadou do konektoru, tak aj na nabíjanie. Mne sa osvedčila synchronizácia cez infra port, je síce pomalšia, ale nemusím hľadať kabeláž a je oveľa pohodlnejšia. Pre záujemcov Sony ponúka aj rôzne dokovacie stanice, ale zase je tu tá cena (nuž za značku sa platí).

Softwarová výbava

Základom je samozrejme Palm OS 5.2.1, ďalej je v dodávke pre Sony už typický prepracovaný Sony launcher, s ktorým by som podľa mňa jednoznačne tromfol všetkých PPC čkárov. Potom tu máme vyššie spomínaný Clié Viewer, Clié Memo (inak veľmi užitočná pomôcka na písanie poznámok na displeji). Takisto je dodávaný soft na prácu s pamäťovými kartami MS, konkrétne Data Import a MS Backup (naozaj neoceniteľné softy) a CLIE Files v celku prepracovaný súborový manažér. Nakoniec je tu pre cestovateľov aplikácia WA Clock. Všetky tieto programy sú navrhnuté tak, aby mali podobný dizajn ako Clié launcher a ponúkajú pekný homogénny dizajn.

Lokalizácia

Toto je asi soft, ktorý by naozaj nemal chýbať v žiadnom tuzemskom zariadení, osobne mám skúsenosti s aplikáciou Piloc lite, ktorá naozaj funguje bez problémov. (Mám slovenskú verziu a zobrazuje aj české znaky).

Zhrnutie

Osobne som s mojim Clié spokojný, poskytuje mi stabilitu, organizáciu času, a aj ďalšie funkcie a pritom ponúka rozumnú výdrž na batérie. Je neoceniteľnou pomôckou v študentskom živote a pre mňa znamená aj dobrý vstup k problematike PDA, osobne si vlastne neviem predstaviť, ako som to zvládal predtým.