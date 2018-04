Sony Clié TG50 - OS5, Bluetooth a klávesnice!

Sony ještě před CeBITem uvádí nový model a je to opět něco jiného, než jsme bylo zvyklí. Nová PalmOS5 řada Sony Clié TG přináší klávesničku, displej bez Graffiti plošky a Bluetooth. Cenově se usadí někde ve střední třídě PalmOS modelů.

Technické parametry:

procesor: 200 MHz XScale Intel

operační systém: PalmOS 5.0 (japonská verze)

paměť: 16MB DRAM (11 MB na uživat.data) / 16 MB ROM

(11 MB na uživat.data) displej: 320x320 pixelů, 16-bit color

rozšíření: Memory Stick (MS Pro kompatibilní)

konektivita: Bluetooth, IrDa

klávesnička: QWERTY, s podsvícením

rozměry: 126x71,6x16,2mm, váha 184 gramů

váha audio: hlasový záznamník, MP3

baterie: Lithium Polymer

Nadstandardní je tradičně softwarová výbava, ve které nechybí:

PalmOS obvyklá výbava s doplňky od Sony (Clie Launcher)

komunikace - ClieMail, ClieMail Conduit, NetFront3.0

grafické programy - Image Converter, PhotoStand, PictureGear Studio, PhotoEditor, Clie Viewer, PhotoEditor, Clie Album,

audioprogramy - AudioPlayer, SonicStage, Voice Recorder, SoundUtility, Sound Converter

multimédia - MoviePlayer, Macromedia Flash Player, TVScape

další - Clie Remote Commander, World Alarm Clock, Picsel Viewer, Remote Camera, Intellisync Lite

produkty pro podporu karty - MS Import, MS Export, MS Backup, Clie Files

Sony tedy i tímto modelem potvrdila odklon od "bundlování" kanceláře Documents To Go směrem k prohlížeči Picsel Viewer. Čas teprve ukáže, zda to je dobrý tah, či chyba. Unikátní je i přítomný Macromedia Flash Player. Problémem ale zůstává volná paměť - uživatel má k dispozici 11 MB, což dnes opravdu není mnoho a podle všeho nebude OS5 verze JackSpratu hned tak k dispozici...

Clie TG50 se bude v Japonsku prodávat od 15.3. za 39.800 YEN, což odpovídá asi 340 USD, dolarové ceny v USA a Evropě jsou pak ale téměř vždy vyšší. K modelu obdrží uživatel rovněž pár sluchátek.