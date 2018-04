Sony Clié T415 - prvně v ruce aneb stojí za to?

Body nejsou rozřazeny na vyloženě kladné a záporné, protože to je každého subjektivní dojem, ale u každého bodu je napsáno, co mi vadilo nebo co se mi naopak na dané funkci líbilo atp.

Super vzhled, design na takové úrovni, že musí uchvátit kaźdého, byť se jedná o absolutního laika. Stříbrné tělo PDA je však z

plastu, a ne z kovu jako u Palm m50x. Tnký design (tloušťka srovnatelná s Palm m505) a malá hmotnost posunuje Clié o třídu výše.

Stříbrný znak Clié ve spodní části PDA i na vnější straně krytu displeje propůjčuje PDA nebývalou eleganci.

Leštěná kovová lišta s piktogramy nad hardwarovými tlačítky působí velice elegantně.

Jog-Dial je klasika a zároveň je super, pokud si na něj zvyknete, nebudete už chtít PDA bez něj! Je umístěn akorát na palec, což je velice ergonomické. Tlačítko Back je umístěno o dost níže pod JogDialem, a tak se hůře mačká.

Chromová část kolem Jog-Dial tlačítka vypadá hodně dobře (technické zpracování je opět na jednićku).

Tlačítko Power je zapuštěno, bohužel ostatní tlačítka jsou vystouplá, takže je nelze zmáčknout stylusem, a navíc si je omylem zmáčknete překlopným krytem, což je hodně nedomyšlené a můžete si pěkně vybít baterie, pokud si toho nevšimnete. Např. pokud budete mít zařízení v tašce, jste bez šance!

Kontrolka - dioda LED pro tichý alarm je oranžová a špatně je vidět za denního světla. Navíc její umístění pod rolovacími tlačítky (rozuměj překlopným joystickem) není zrovna ideální, protože při zavřeném krytu není vůbec vidět!

Displej má dotykovou vrstvu tvrdou - tolik se nepromačkává, což hodnotím kladně a mohu říci, že se na Graffiti ploše píše dobře. Tato dotyková vrstva je přes celý displej až do okrajů, i tam, kde se nepíše.

Rolovací tlačítko (nahoru a dolů) se špatně mačká a lidem s většími prsty bude dělat obrovské potíže ho nahmatat a zmáčknout. Navíc v noci ho špatně nahmatáte, protože splývá s ostatními hardwarovými tlačítky.

Výhodou Clié T415 je jeho vestavěná baterie typu Li-Ion.

Nevýhodou nabíjecí části je možnost nabíjet pouze v kolébce.

Okraje displeje jsou černé, a tak pokud svítí (jsou aktivní) pixely na okraji, splývají s okrajem, což nevypadá moc dobře :(

Displej je ve vypnutém stavu tmavě modrofialový. Pokud ho zapnete, změní se na bílošedý podklad a černomodré pixely (písmo, zobrazovaná data).

Podsvětlení je zelenomodré a není inverzní, což je výhoda (nemusíte používat žádné invertující Hacky atp.). Bohužel není podsvětlení Graffiti plochy, což by dnes mělo být už samozřejmostí.

Displej má okem pozorovatelné zpoždění, takže kreslí šmouhy při rychlém překreslování, a to se mi moc nelíbilo. Navíc displej tím, jak má tmavý podklad, tak jednotlivé pixely mi přišly dost nekontrastní a šedivé, tak jako "v mlze". Navíc pokud použijete tenký font, je to vyloženě koledování si o zkažené oči. Rozlišení 320 x 320 je fajn na obrázky, ale určitě NE na text!

MemoryStick má velice užitečnou záklopku, takže se do zařízení nepráší, a nepotřebujete tak záslepku, kterou byste mohli ztratit. Navíc vedle slotu je malá kontrolka LED používání slotu (čtení/zápis).

Plyfonický výstup alarmu je asi to

nejlepší, co jsem v novém Clié shledal velice pěkným a novátorským. Všechny zvuky mají skvělé podání všech zvuků, přibyly nové alarmy, polyfonický výstup má využití při přehrávání videa a opravdu má i prostorovou hloubku. Navíc je podtržen dobrou hlasitos t í, teď už určitě nepřeslechnete alarm u schůzky, když Vám zazpívají ptáci, nebo zahraje kapela. Stylus má šroubovací hrot i vrchní díl, kterým celý PDA můžete resetovat na zadní straně. Bohužel stylus je hodně tenký (titěrný) a hůře se drží, hlavně lid

em s tlustšími prsty. Ochranný kryt displeje je z vnitřní strany kožený na ochranu displeje a z vnější strany je neoprénový / umělá tkanina. Kryt se dá jednoduše odepnout, a používat tak PDA bez něho.

Infračervený port má větśí dosah. Beamování z vestavěných aplikací a přenos aplikací proběhl bez problému (Clié T415 a Palm m505), takže obavy s nekompatibilitou se nepotvrdily, což je dobře! Na Clié však nebyla nainstalována aplikace Remote Commander, která údajně problémy způsobuje. Zřejmě konflikt sdíl

e ných zařízení (známá to věc z Woken). Pokud jste z Clié v tiché místnosti, je slyšet bzučení násobiče v PDA, což patří do kategorie low-endových zařízení. Při zapnutém podsvětlení už je to skoro řev, takže to není nic příjemného. Třeba když si večer čtete v posteli, tak vám to za chvíli leze pěkně na nervy!

Pokud se na zařízení podíváte z boku, tak spodní část se rozšiřuje, a zařízení se tím dobře drží v ruce.

Nekompatibilní systémový konektor s ostatními modely na spodní hraně zařízení.

