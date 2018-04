Sony Clié T415 - přichází revoluce!

Sony a PDA, co dodat, snad jenom, že firma Sony nás zásobí opravdovými skvosty a s PDA se u nich přímo roztrhnul pytel… Už vidím ty palcové titulky, Sony opouští výrobu hifi techniky a dává se na výrobu PDA zařízení… :)))

Co obsahuje baleni?

Toto je opravdová libůstka, dnes už si spousta firem produkujících PDA zařízení uvědomuje, že pouhým prodejem PDA to nekončí, a tak dodávka tzv. bonus software přímo od výrobce na CD-ROM již bývá samozřejmostí. Software od Sony je následující:

A na závěr již stačí uvést prodejní cenu, která činí 299,99 USD. No posuďte sami, že firma Palm Inc. to nebude mít lehké, protože Sony jí silně dýchá na paty. Jedná se opravdu o super zařízení za velice zajímavou cenu! Navíc dostanete spoustu softwaru, skvělý design a spoustu v