Sony Clié T415 - otázky a odpovědi

T415 B, W - černobílý, nebo barevný?

T415 je černobílý, tedy monochromní model s 16 odstíny šedi. Šušká se sice něco o modelu T810C, který by měl přijít v prosinci, ale to je zatím jen velmi neoficiální šeptanda...

Podstatné je ale zejména rozlišení 320 x 320 pixelů. Sony by chtěla z tohoto rozlišení PalmOS standard, je zde ale ještě HandEra 330 s 240 x 320 a virtuální graffiti ploškou. Formát HandEry zatím diskvalifikuje to, že dosud nenabídla barevný ani manažerský model s tímto rozlišením.

Jak je to s tím zvukem?

T415 bude mít vylepšený reproduktor, který mu umožní přehrávat .wav a .mid soubory (překonvertované z PC). Měl by se třeba objevit výrazně vylepšený alarm.

Lepší reproduktor mají v sobě zabudován jinak jen oba modely firmy HandEra - TRGpro a HandEra 330. Ani jeden z nich však dosud nemá program, který by dokázal například nahradit "beepový" alarm .wav souborem...

A tloušťka?

Důležitým parametrem T415 je tloušťka modelu, neboť se předpokládá, že bude konkurovat ultratenkým manažerským modelům střední třídy. Jak je na tom tedy nové Clié T415 v porovnání s konkurencí?

Model Tloušťka (palce) Tloušťka (mm) Váha (oz/gramů) Clié T415 0,41 10,41 4,3/122 Visor Edge 0,44 11,18 4,8/136 Palm m500 0,40 10,10 4,0/113 Palm Vx 0,40 10,10 4,0/113

Jaký software?

Firmě DataViz se podařilo protlačit až k Sony, takže její Documents To Go se již pomalu stává kancelářským standardem. Osobně to nepovažuji za příliš šťastné, protože existují i jiné (a v mnoha ohledech i lepší) kancelářské balíky (ThinkOffice, QuickOffice, IambicOffice apod.), ale DataViz jsou prostě asi šikovnější a rychlejší...

Co to vylepšené IrDa?

Včera jsme psali o vylepšeném IrDa rozhraní - větší dosah umožní z vašeho PDA udělat univerzální ovladač k mnoha zařízením - T415 vám pak poslouží jako ovladač třeba k televizoru, videu, CD přehrávači apod.

Sony proto již při prodeji vybaví Clié T415 softwarem pro ovládání těchto prvků vaší domáci elektroniky Clié Remote Commander. Firma Sony zavedením této funkce chtěla bezpochyby handheldy dále zpřístupnit lidem, kteří mají strach z počítačů, zato však vědí, co je to ovladač k TV...

Kdy to bude?

Sony Clié T415 by se mělo začít prodávat na konci listopadu.

Bude si T415 rozumět s MP3?

Předpokládá se, že k datu zahájení prodeje T415 bude již k dispozici adaptér PEGA-SA10, který umožňuje poslouchat MP3 i majitelům jiných Clié než řady C7XXN.