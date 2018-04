Sony Clié T415 končí?

U modelu Sony Clié T415 se objevila na SonyStyle hláška SOLD OUT (vyprodáno). Tato slova v minulosti vždy znamenala předčasné ukončení výroby daného modelu. Byl by to v historii nejmladší Palm, který musel odejít do výslužby.