Sony Clié T415 - detailní pohled

Zkušenosti a obrázky byly převzaty z recenze, kterou uskutečnili američtí kolegové ze serveru brighthand.com

Sony Clié T415 se vrhl do světa ultratenkých modelů Palmů. Po svých předchůdcích Palm V, Visor Edge a nynějších modelech Palm m50x se pokusíme ukázat, zda se tento vstup novému Clié opravdu povedl, nebo ne.



Nový Sony Clié T415 vypadá ve svém matně stříbřitém hávu opravdu velice dobře. Jedná se o tenký kovový obal, tak jako u Palmů m50x řady. Celé PDA je opravdu tenké a je plně srovnatelné s Palm m500, tj. tloušťka něco kolem 11 mm, což je velice dobré pro ty, kdož nosí PDA v kapse u košile.

Technické údaje: PalmOS verze 4.1 8 MB DRAM a 4 MB Flash ROM

Rozlišení 320 x 320 bodů, monochrom displej

USB kolébka Tenké kovové pouzdro

Jog-Dial kolečko pro snazší ovládání Rozšířená funkce podsvícení pro lepší čitelnost Polyfonický výstup alarmů (více tónů najednou / stejné jako u zvonění mobilů Sony) Vibrační alarm Li-Ion akumulátor 800 mAh (výdrž cca. 15 dnů při normálním používání)

Napájení a dobíjení zdrojem (100-220 V / 5.2 V) Dálkové ovládání pro ovládání komponent Sony

Rozměry 120 x 71 x 10,5 mm

Hmotnost 4,3 oz Desktop: Windows 98 / Millenium / 2000 / Professional / XP 64 MB RAM, 150 MB HDD, USB, CD-ROM Balení:



Uvnitř klasicky zelené krabice, jako u ostatních modelů značky Sony, nalezneme kromě vlastního Clié T415, USB synchronizační kolébku, napájecí zdroj pro dobíjení zabudovaných Li-Ion baterií, jemný kryt displeje, instalační CD s potřebnými Desktop a bonusovými aplikacemi a manuály.





Software, který je s PDA dodáván, je uchvacující a zvětšuje ještě více užitnou hodnotu celého kompletu a vlastního zařízení, no posuďte sami:

Software pro Sony Clié:

Clié Paint

PictureGear Pocket

PhotoStand

GMovie

World Alarm Clock

Clié Remote Commander

Sound Utility

Acid Solitaire

Pocket Gourmet

Pocket Vineyard

AvantGo

Bejeweled

Documents To Go

PowerOne Calculator

PhoneMate

StreetFinder Express

Vindigo

WorldMate

Zap! 2000

Software pro Desktop (stolní PC):

Intellisync 4.0

Palm Desktop pro Clié 4.0.1

PictureGear 4.4 Lite

QuickTime 5

Memory Stick Export

Sound Converter

Pohled zvenku:

Clié je opravdu povedený designérský kousek a je se na co dívat. Krásná stříbrná barva, zaoblené rohy a žádná ostrá hrana. Tlačítka jsou chromově stříbrná, pěkně zaoblená a přístupná na kovové liště, tak jak to známe z ostatních předchůdců této značky. Pod touto lištou se ční krásná plastická značka Clié. Tlačítko pro zapínání je umístěno vpravo dole a je pěkně zapuštěno, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí.



Hardwarová tlačítka mají klasické uspořádání, t

u

díž uprostřed rolovací, které je řešeno jako překlápěcí, tak trochu připomínající joystick, ostatní tlačítka jsou po obou stranách. Pod rolovacím joystickem je umístěna malá LED kontrolka zapnutí, tak jak byla u předešlých modelů umístěna v zapínacím tlačí

tku.





Displej Sony Clié je úplně něco nového a to hlavní, o čem se diskutovalo, než přišel na trh, a také hodně spekulovalo. Bohužel není stejný, jako to bylo uváděno na reklamních letácích a webových stránkách firmy Sony. Displej má rozlišení 320 x 320 pixelů, čímž se řadí k přístrojům s extrémním rozlišením a přidává se do rodiny Sony N760 a N610. Jedná se o černobílý displej s 16 odstíny šedi, pokud se tomu tak dá říkat. Kolegové z amerického brighthandu se shodli na tom, že barva je spíše hodně sytá tmavě mod

r

á než černá. Velkou výhodou displeje je jeho velká reflektivnost odrazné desky na pozadí, tím mohlo být dosáhnuto skvělého kontrastu černé (tmavě modré) a skoro bílého pozadí. Pokud máte displej perfektně nasvícen okolním světlem, např. ve dne, je displej

skvěle čitelný a kontrastní, ale běda, při špatných světelných podmínkách nepřečtete skoro nic, chce to holt podsvítit. Podsvícení je zelené luminiscenční a není invertované, což je dobře. Aktivuje se klasicky, delším podržením tlačítka pro zapnutí. Displej se

svým rozlišením používá technologii tzv. double pixeling, což znamená, že čtyři pixely zobrazují jeden normální u aplikací, které běží pod normálním rozlišením 160 x 160 bodů.



Hrany nového Sony Clié jsou zkoseny, a tak se PDA velice dobře drží v ruce. Na levém boku nalezneme otočný Jog-dial, neboli otočné tlačítko s možností stisku, kterým se provede výběr. Pod otočným kolečkem se nachází tlačítko Back (Zpět), které Vás vrátí do předešlé spuštěné aplikace. Pravý bok je jako vždy vyhrazen místu pro stylus a

není tam nic jiného.





Na horní hraně je umístěn IrDA port a také rozšiřující slot pro MS karty, vedle které je malá kontrolka LED, která indikuje práci s paměťovou kartou. Bohužel se v balení nedodává 8 MB karta pro zálohu dat atp., tak jako tomu bylo u předešlých typů. Slot zvládne karty o kapacitě až 128 MB. Rád bych se zmínil blíže o vestavěném IrDA portu. Podle údajů výrobce je tento infra port posílen, a dokáže tak ovládat ostatní Sony produkty jako dálkový ovladač s přidanou aplikací na CD s názvem Clié Remote Commander. Je to skvělá věc jako ovladač, můžete si nastavit, např. že JogDialem budete přepínat kanály, a už to frčí, naprostá fajnovost. Zklamání ovšem přichází, když si chci z jiného PDA beamnout aplikaci nebo vizitku, bohužel to nejde, americký

autor to nezjistil. Já se domnívám, že možná je chyba v knihovnách obsahujících příkazy pro ovládání infra portu a sdílení s aplikací Clié Remote Commander. Takže buď budete používat své PDA jako dálkový ovladač, nebo jako PDA :) Ze spodu zařízeni najdeme systémový konektor pro připojení do kolébky a pro další rozšiřující zařízení. Konektor je bohužel odlišný od předešlých typů, a tak Vám nezbude, než si zvyknout a pořídit si nový kabel a příslušenství. Kolébka je USB a Clié v ní můžete nabíjet pomocí přidan

é

ho napáječe. Bohužel však nemůžete využít nabíječku pro nabíjení na cestách, protože nabíječka není opatřena stejným konektorem, jako je na vlastním PDA, což je škoda :(



Na zadní straně nalezneme malou dírku pro RESET Palma a také dírky od piezo elementu, který vyluzuje polyfonické (mnoha tónové) alarmy. Dále na CD nalezneme software pro konverzi WAV a MIDI souborů, a tak si můžete přehrávat i nějakou tu muziku… No a nakonec další libůstka, kterou je tichý vibrační alarm, který využijete např. na jednáních.







Z

ávěr: