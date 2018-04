Sony Clié SJ30 - první poznatky

Sony Clié SJ30 je možné velice rychle identifikovat, je to totiž lepší bratříček Clié SJ20, s barevným displejem a za pochopitelně o něco větší cenu. V dnešním článku se zaměříme na základní rysy zařízení, podrobnější informace samozřejmě přineseme v podrobné recenzi.





Displej

Když Sony uvedla u SJ30, že to bude lowendový barevný displej, trochu jsem se obával, aby ho nějakým způsobem neošidila jako Palm ve svém Palmu m130. Nestalo se tak, jde o plnohodnotný displej s hires, tudíž rozlišením 320x320 pixelů a barevnou hloubkou 65536 barev. Můžete se podívat na srovnání kvality displejů (na obrázku Clié SJ30 versus Clié T615c).









Barevnost je ještě lepší než u T615c, kde se podání některých barev tvářilo jako po několikerém vyprání v hodně silném prášku. Barvy byly nevýrazné a červená, žlutá a zelená byly značně tmavší a přecházely do hnědého odstínu, tj. žlutá byla okrová, zelená byla tmavě zelená khaki a červená byla spíše do hněda. Nový displej u SJ30 se tak blíží králům v kategorii - tím jsou Clié T665c a NR70(V).



Tělo a design

Velikost vlastního PDA je vázáno na svého předchůdce SJ20 a SL10, které používá dvě AAA baterie k vlastnímu napájení. Z toho pak také vyplývá velikost tohoto modelu, která je identická, pouze v zadní části chybí dvířka na výměnu baterií. Tělo je z tvrzeného stříbřitého plastu. Nikde nenalezneme žádnou ostrou hranu, vše je dokonale zaobleno a krásně padne do ruky. Oproti známé řadě T je tato SL/SJ řada o něco kratší, širší a podstatně tlustší. Vlastní rozměry jso u následující: 104 x 73,6 x 17,8 mm a hmotnost 138 gramů.

Co stojí za zmínku, jsou ovšem úplně nová a přepracovaná hardwarová tlačítka, která jsou nyní mnohem lépe použitelná nejenom svojí velikosti, do které se trefíte i poslepu, ale i ergonomií pro prsty. Dále překlápěcí tlačítko Up / Down je nyní mnohem "user friendly" oproti řadě T, kde se dalo zmáčknout pouze nehty prstů a kde firma preferovala JogDial. Ani u tohoto modelu nechybí známé kolečko JogDial a tlačítko Back.

Baterie a jejich výdrž

Clié SJ30 je osazen interní baterií Li-Ion, kterou je možné dobíjet z dodávaného adaptéru.

Možnost v reálu otestovat životnost baterií je docela ožehavá záležitost, protože se moc dobře exaktně popsat nedá. Každý totiž používá PDA na něco jiného a zaleží i na takových maličkostech jako tapání na dotykovou vrstvu, práce s kartou atp... Každopádné mohu vám podat alespoň přibližné hodnoty životnosti nonstop práce. Při nastavení podsvícení na polovině se první hláška o slabých bateriích objevila po 6 hodinách práce. Při nastavení na minimum se varovná hláška o dobití baterií objevila po 9 hodinách.

Procesor a paměť…

Základní deska bude značně totožná s řadou T, liší se pouze displej a vlastní obal. Uvnitř bije srdce v podobě DragonBall VZ na taktovací frekvenci 33 MHz a operační systém PalmOS 4.1 v paměti Flash ROM, která má kapacitu 4 MB. Paměť RAM o velikosti úctyhodných a dnes již obvyklých 16 MB také potěší.

Výhodou SJ30 je stejný systémový konektor

jako u T a NR řady, takže můžete použít stejné příslušenství, kabely atp. Že by se již výrobci umoudřili a nebudou s každým modelem tvořit nový systémový konektor? :)

Za nízkou pořizovací cenu, která činí něco kolem 250 USD (záleží na prodejci), si však o kolébce musíte nechat pouze zdát, dodáván je nabíjecí a synchronizační kabel. Dále musíte oželet vylepšený IrDA port, který se dal využít pro dálkové ovládání. A také si musíte zvyknout na pouhé pípání na místo polyfonních zvuků… :(

Závěr: