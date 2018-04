Sony Clié SJ20 – první poznatky

Sony Clié SJ20 je možné velice rychle popsat, jedná se o dražšího bratříčka Clié SL10, s větší pamětí, vnitřní baterií, lepším podsvícením a za pochopitelně o něco větší cenu. V dnešním článku se zaměříme na základní rysy zařízení, podrobnější informace samozřejmě přineseme v podrobné recenzi.





Displej

Když Sony uvedla ve svých prvních zprávách informaci o monochromatickém displeji, blesklo mi hlavou pouze to, zda bude tento displej lepší než mnohými zatracovaný Clié T415. Tento předchůdce měl totiž příliš tmavý displej, což bylo dáno tmavězeleným podkladem na m

ísto bílého.

Displeje SL10 a SJ20 jsou totožné, ale nejmarkantnější rozdíl je v podsvícení, které je u SJ20 mohutně bílé, které dodává displeji velký kontrast a opravdu dobrý bílý podklad. Kontrast a bílý podklad je ještě lepší než u Palmu m505!!!





Vadou na

kráse displeje jsou ovšem pouze “duchy”. Při rychlém pohybu se nestačí displej dostatečně rychle překreslovat a vznikají šmouhy za znaky a grafikou… U normálního textu to zřejmě vadit nebude, horší to však bude u rychlých her, kdy se na displeji budou pou

z

e střídat šmouhy a Vy nic pořádně neuvidíte. Jak jsem již předeslal podsvícení je na hodně vysoké úrovni. Pokud podsvícení vypnete, je displej hodně tmavý, takže podsvícení je dobré používat skoro neustále, až na přímé slunce, které dokáže displej velice dobře prosvětlit.







Tělo a design

Velikost vlastního PDA je vázáno na svého předchůdce SL10, které používá dvě AAA baterie k vlastnímu napájení. Z toho pak také vyplývá velikost tohoto modelu, která je identická, pouze v zadní části chybí dvířka na výměnu baterií. Tělo je z tvrzeného plastu, který má stříbřité tmavé tělo. Nikde nenalezneme žádnou ostrou hranu, vše je dokonale zaobleno a krásně padne do ruky. Oproti známé řadě T, je tato SL/SJ řada o něco kratší, širší a podstatně tlustší. Vlastní rozměry jso u následující: 104 x 73,6 x 17,8 mm a hmotnost 128 gramů.

Co stojí za zmínku, jsou ovšem úplně nová a přepracovaná hardwarová tlačítka, která jsou nyní mnohem lépe použitelná nejenom svojí velikosti, do které se trefíte i poslepu, ale i ergonomií pro prsty. Dále překlápěcí tlačítko Up / Down je nyní mnohem user friendly oproti řadě T, kde se dalo zmáčknout pouze nehty prstů a kde firma preferovala JogDial. Ani u tohoto modelu nechybí známé kolečko JogDial a tlačítko Back.

Baterie

Kolega z palminfocentra neměl možnost testovat Clié SJ20 po dlouhou dobu, proto nemůže být informace o výdrži baterií zcela exaktní. Ale pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že SJ20 měl zapnuto od plného nabíjení 4 hodiny a 30 minut s trvale zapnutým podsvícením a dostal se na hodnotu

baterie 50%

, dá se očekávat výdrž baterie na nějakých 7 až 8 hodin práce, než bude nutné Clié dobíjet, což není vůbec špatné.







Procesor, paměť a vše okolo…

Základní deska bude značně totožná s řadou T, pouze je u tohoto modelu jiný displej a vlastní obal. Uvnitř bije srdce v podobě DragonBall VZ na taktovací frekvenci 33 MHz a operační systém PalmOS 4.1 v paměti Flash ROM, která má kapacitu 4 MB. Paměť RAM o velikosti úctyhodných a dnes již obvyklých 16 MB také potěší.

Výhodou SJ20 je stejný systémový konektor

jako u T a NR řady, takže můžete použít stejné příslušenství, kabely atp. Že by se již výrobci umoudřili a nebudou s každým modelem tvořit nový systémový konektor? :)



Za nízkou pořizovací cenu, která činí 200 USD, si však musíte nechat zdát o kolébce, dodáván je nabíjecí a synchronizační kabel. Dále musíte oželet vylepšený IrDA port, který se dal využít pro dálkové ovládání. A také si musíte zvyknout na pouhé pípání na místo polyfonních zvuků… :(

Závěr: