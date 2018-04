Sony Clié řada NX - software, software, software

PIM a kancelář

PalmOS 5.0 PIM programy

Na jejich rozbor bude ještě dost prostoru, až se objeví model s anglickým PalmOS. Sony do řady NX implementovat všechny podstatné komponenty obvyklých PalmOS ROM aplikací.

Documents To Go 5.0 standard

Obvyklý kancelářský software od DataViz. Obsahuje textový procesor Documents To Go a tabulkáč Sheet To Go.

Clie Memo

Sony vybavila nový model i program na ručně psané poznámky s názvem Clie Memo.

Obrázky a video

Clie Camera

V modelu PEG NX70V je vestavěná kamera a umí toho opravdu o dost víc než její předchůdkyně v žadě NR. Snímání obrázků v JPEG formátu a v rozlišeních 640x480, 320x480, 320x240 a 160x120. Digitální 2x zoom a řadu funkcí už jsme uvedli v tabulce technických parametrů.

Movie Recorder/Player

Snímání videoklipů patří rovněž k příjemným novinkám modelu NX70V. Samozřejmě aplikace snímá nejen obraz, ale i zvuk pomocí vestavěného mikrofonu. Délka záznamu záleží na velikosti vaší MS karty - s 128MB Memory Stickem uložíte až 70 minutový film v rozlišení High picture quality mode a 120 minut v Standard mode.

V MoviePlayeru ovšem můžete přehrávat i klipy, které jste nepořídili sami vestavěnou kamerou. Můžete třeba zkonvertovat desktopový AVI soubor pomocí PC Image Converteru a pustit si ho ve vašem Clie v MPEG a QuickTime přehrávači.

Clie Viewer

Aplikace na prohlížení obrázků má vestavěny funkce odesílání obrázků emailem.

Photo Stand

Prohlížeč obrázků - můžete vytvářet slideshow a umí i zvukový doprovod. V obrázcích můžou být zobrazeny i hodiny a kalendář

Clie Album

V tomto programu si můžete vytvářet tématická fotoalba z vašich snímků. Lze je i kompletně přenést do PC.

PhotoEditor

Zde si můžete pohrát s další úpravou vašich obrázků, upravovat kontrast, jas, sytost a další prvky.

Zvuky a hudba

SonicStage a AudioPlayer

Přehrávač písniček a konvertor. Sony ovšem přiložila i běžný AudioPlayer.

Hlasový záznamník

Pořizování hlasových záznamů je dalším užitečným vylepšením nové řady. S 128 MB MS kartou můžete zaznamenat 190 minut v kvalitě SP a až 520 minut v LP kvalitě. Poznámky můžete posílat emailem.

Internet a komunikace

NetFront 3.0 for Clie

je browser, který nejenže podporuje vysoké rozlišení, nýbrž umí i tabulky a rámce.

Najdete v něm záložky a mnoho funkcí Java scriptu. Program umí obrázky ve formátech JPEG i GIF (i animované GIFy). Podpora SSL jistě taky není k zahození.

Clié Mail

využívá schopností nových modelů - umí třeba posílat vyfocený obrázek, nebo hlasovou poznámku, a to pomocí ikonky přímo z prohlížečů. Maily umí přijímat i automaticky (interval zjišťování je volitelný). Samozřejmostí jsou konfigurovatelné adresáře pro ukládání emailů i vyhledávání ve správci kontaktů.

Seznam všech aplikací k novým modelům Sony Clié NX:

Categorie Software Launcher CLIE Launcher PIM - programy pro správu osobních informací Address register Schedule chart To Do Memo pad Portable calculator CLIE Palm Desktop *1 Přehrávač hudby Audio Player Ver.3.0 Správa hudebních souborů, přehrávání, komprese SoniC$stage *1 Ver.1.5 Vstup znaků Software Graffiti Internetový prohlížeč NetFront v3.0 for CLIE Přehrávače videoklipů Movie Player Macromedia Flash (TM) Player5 Konverze videoklipů a obrázků Image Converter *1 Emailový software CLIE Mail Ver.2.0 CLIE Mail Conduit *1 eKnihy PooK Kamera CLIE Camera (jen model PEG-NX70V) Movie Recorder Obrázky CLIE Viewer PhotoStand Ver.1.4 Přehrávání klipů QuickTime5 *1 Správa grafických souborů PictureGear Studio T V proram TVscape TVscape Conduit *1 Map ový software Navin' You Pocket MapCutter *1 Ukázky map Navin' You Pocket private map sample edition Kreslení Photo Editor Fotoalbum CLIE Album Kancelář (textový editor a spreadsheet) Documents To Go (R) Ver.5.0 Standard Edition Alarm a světový čas World Alarm Clock Hlasové poznámky Voice Recorder Ručně psané poznámky CLIE Memo Dálkový ovladač CLIE Remote Commander Ver.1.3 Slovník English-Japanese * harmony English dictionaries Pomocné programy od Sony Internet setup CF Utility Sound Utility Ver.1.2 Sound Converter2 CLIE Files Memory Stick Import Memory Stick Export *1 Ver.1.3 Memory Stick Backup Intellisync Lite for Sony CLIE *1