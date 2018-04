Sony má i nemá chytré brýle. Jedny jsou na tenis, druhé překládají

Předloni ve Vegas na veletrhu CES Sony představilo top model Xperia Z. Loni pak o trochu později v Barceloně Xperii Z2. Mezi tím to byla Xperia Z1 v Berlíně a loni opět v Berlíně Xperia Z3. Za dva roky tak Sony stihlo představit a prodávat čtyři top modely. Konkurenční Samsung, HTC, Apple a další firmy si za stejné období vystačily s jediným top modelem.

Proto se očekávalo, i s ohledem na dřívější prohlášení Sony, že prostě půlroční cyklus udrží. Představení další generace top modelu Xperia řady Z se tak odkládá, možná do března na veletrh MWC. Jenže Sony na tiskové konferenci neukázalo vůbec žádný nový smartphone. Navíc se tisková konference tentokrát táhla jako med, samé odbočky a připomínky úspěchů. Nových produktů nakonec bylo málo a navíc se jim moc času na pódiu nedostalo.

Novinky spotřební elektroniky, jako jsou ultratenké televize Bravia (v polovině jsou stejně silné jako smartphony), řada produktů Hi.Res Audio včetně audiofilského Walkmanu, „levnou“ 4K kameru a 4K akční kamerku vám podrobně představí kolegové z Technetu - to je jejich parketa. Novinky mobilní jsou zde:

„Nové“ hodinky

Podstatnou „novinkou“ jsou chytré hodinky Sony SmartWatch 3, které stojí na platformě Android Wear. Novinka v uvozovkách je to proto, že SmartWatch 3 už Sony ukázalo loni na podzim v Berlíně na veletrhu IFA. Tenkrát ale bez podrobností a slibovalo, že jim dodá nové funkce.

V Las Vegas se objevily trojky v kovovém provedení a s kovovým řemínkem. Hodinky jsou poměrně velké, design čtvercového půdorysu není nikterak zásadně nápadný, zajímavý, oslnivý. Ale ani ošklivý, v kovovém provedení s kovovým náramkem to hodinkám slušelo. Kov jim přidal pocit luxusu, kterého se zatím ostatním hodinkám od konkurence nedostává. A jsou odolné, odpovídají certifikaci IP68.

Za kolik budou, řečeno nebylo, podle tiskové zprávy se začnou prodávat od února. Dostupnost na českém trhu také oznámena nebyla, ale snad by se v prodeji objevit měly. Hodinky jsou zajímavé zabudovaným GPS senzorem, takže je lze používat pro různé aktivity i bez smartphonu, třeba zaznamenají trasu běhu nebo výletu. Těsně po tiskové konferenci věnovalo Sony hodinkám na svém tradičně obrovském stánku jen minimální prostor a obsluha je moc ochotně z ruky dávat nechtěla. Zkusíme je detailněji prozkoumat v dalších dnech.

I další mobilní novinky Sony se týkají nositelné elektroniky. Sluchátka Smart B-Trainer jsou určena na běhání. Mají senzor tepu, umí přehrávat hudbu a zaznamenávají trasu běhu. Umí i radit, jak běžet. Displej nemají, konfigurují se přes smartphone, kam se také následně posílají výsledky z tréninku. Ale až doma, smartphone s sebou není nutný. Musíme dodat, že je to zatím jen koncept.

Chytré brýle s mnoha ale

Na stánku Sony ukázalo i dva koncepty chytrých brýlí, opět tedy nic, co by se mělo co nejdřív prodávat. Jeden se jmenuje SmartEyeglass Attach! a představuje přídavný modul se zobrazovačem a kamerou, který by měl jít připojit k různým brýlím produkovaných partnerskými firmami. Obraz v pravé obroučce nebyl špatný, samotný modul sice rozhodně není malý, ale asi pro zájemce akceptovatelný.

Otázkou je, co s tím Sony chce dělat. Zatím SmartEyeglass Attach! považuje především za sportovní příslušenství, v demonstracích na stánku tam běžela dema pro tenis, golf a běh. Bylo to zajímavé, ale zatím hodně syrové. Ne nadarmo samo Sony brýle považuje za vývojový prototyp a spíš demonstrátor toho, k čemu by chytré brýle mohly být.

Druhý koncept představoval brýle úplně jiné, v podstatě samostatnou jednotku. Na stojánku vypadaly vcelku normálně, na hlavě už ale vynikla jejich mohutnost a hlavně velké tmavé okraje obrouček skrývající projektory vypadaly podivně. Brýle promítaly zelený monochromatický obraz doprostřed, tedy v praxi vlastně jen text. Informace byly různé, třeba překlad toho, co vám někdo říká v cizí řeči. Brýle i uměly poznat obličej, který byl v databázi, a napsaly pak jméno dotyčného. K brýlím bylo připojené poměrně velké kolečko s elektronikou: mikrofonem, baterií atd.

I tyto brýle jsou jen prototyp, a to nejen papírově, ale i funkčně, alespoň podle toho, co jsme mohli vyzkoušet. O ceně a dostupnosti se nemá cenu bavit, podle nás jsou v současné době v praxi nepoužitelné a neprodejné.