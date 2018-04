Sony - barevný T415 má jméno T600C !

Firma Sony ještě oficiálně nepředstavila očekávaný barevný model Clié, který měl být barevnou variantou modelu T415, nicméně některé informace se již z jejich japonských stránek dostaly na veřejnost.

Sony Clie N600C bude mít PalmOS 4.1. procesor Dragonball VZ 33MHz. Pamětí je 16 MB RAM a 8 MB ROM. Displej s rozlišením 320x320 pixelů je schopen zobrazit přes 65 tisíc barev,

Rozměry jsou 118x72x12,5 mm (tloušťka je tedy oproti T415 o několik mm větší) a váha je 138 gramů (oproti 122 gramům T415).

Infomace o T600 jsou zatím pouze v japonské verzi. Počítač obsahuje obvyklý PIM software, web browser Xiino, Email, multimediální programy QuickTime, Picture Gear Lite, TVScape, mapový Nyvin You Pocket, kreslící CLIE Paint, World Alarm Clock a dálkový ovladač CLIE Remote Commander. Mezi utilitami najdete "karetní" MS Gate, MS Import, MS Export, MS Autorun, MS Backup, synchronizační IntelliSync Lite.

T600C bude mít rovněž rozšířený IrDa slot (jako T415) a USB kolébku.

Clie T600C bude mít program - hodiny na zobrazení lokálního času i tří světových časů. Obsahuje rovněž multialarmy s výstupy na LED a vibrace. Dálkový ovladač k ovládání přístrojů domácí spotřební elektroniky v barevné verzi Aplikace CLIE Paint - proč kupovat drahé shareware kreslící programy, když dostanete jeden parádní rovnou od Sony ? O dostatek příslušenství se nové Clie nemusí opravdu bát - k dispozici budou fotoaparát, GPS modul či CF adaptér. Dokoupit můžete i MP3 přehrávač. Většina příslušenství bude dostupná cca v polovině prosince 2001.

Informace o případné dostupnosti a ceně modelu Sony mimo Japonsko se zatím neuvádí. Podle zkušeností s předchozími modely by to však nemělo dlouho trvat. Sony uvolňuje informace o novém Clié jen pomalu a mezi řádky. Barevný Clié T600C by prý měl být dostupný 8.prosince za 40.000 JPY, což je asi $325.