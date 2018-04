Samsung, Sony i HTC vezou do Berlína novinky. Některé budou revoluční

Veletrh IFA v Berlíně získává v posledních letech z hlediska dění v mobilním světě na důležitosti, oblíbili si jej především u Samsungu a v Sony. Korejská firma tu vlastně již tradičně odhaluje novou generaci tabletomobilu Glaxy Note a nejinak by tomu mělo být i letos. Samsung Galaxy Note III je jednou z očekávaných premiér. Tradiční akce Mobile Unpacked začíná ve středu v šest hodin odpoledne a my budeme pochopitelně u toho.

Kromě nového phabletu, jak se přerostlí kříženci mobilů s tablety anglicky nazývají, ovšem uvidíme i další novinky. Před úniky se například nepodařilo ochránit chystané chytré hodinky Galaxy Gear, které nemají za úkol smartphony nahradit, ale budou jejich doplňkem. To ovšem nejspíš není vše, novinek by mělo být ještě více a vzhledem k šíři portfolia Samsugnu jsme sami zvědavi, čím nás firma překvapí.

Jako první se ovšem v Berlíně s novinkami "vytasí" japonská firma Sony. Ta už chytré hodinky v nabídce má, takže letos půjde především o novinky z oblasti fotomobilů. Už řadu dní firma postupně publikum láká na premiéru nástupce modelu Xperia Z. Zatím se novinka skrývá pod označením Honami, ale nejspíš se bude jmenovat Xperia Z1. Ve výbavě má zaujmout dvacetimegapixelový fotoaparát s novou optikou G-Lens, nejsilnější mobilní čip současnosti (Snapdragon 800) nebo baterie s ohromnou kapacitou.

Detail čočky fotoaparátu smartphonu Sony Xperia Honami Z1

Kromě nového topmodelu také nejspíš uvidíme i nové objektivy, které budou sloužit jako příslušenství k chytrým mobilům. V těle objektivu totiž bude schován vlastně celý fotoaparát i s čipem. Smartphone bude sloužit jen jako hledáček a půjde v něm snímky ukládat a zpracovávat.

Dvojice objektivů určitě nebude levnou záležitostí, však ten špičkový by měl dosahovat parametrů hodných profesionální fotografie. Sony tak v Berlíně výrazně zamíchá kartami ve světě fotomobilů, kde teď vládnou Samsung s Galaxy S4 Zoom a Nokia s PureView modelem Lumia 1020.

Právě Nokia je jedním z významných výrobců, který v Berlíně nejspíš žádné novinky odhalovat nebude, a to především kvůli tomu, že nejprve musí Microsoft představit vylepšený operační systém Windows Phone 8.

To však neznamená, že by výše uvedené novinky byly vším, co v Berlíně uvidíme. Naopak, bude to jen začátek.

Nvidia konečně ukáže prodejní verzi androidího herního zařízení Shield a čekají nás i další technické novinky. Zkoumat je ovšem budeme až závěrem naší návštěvy veletrhu v pátek odpoledne.

Do té doby si stihneme prohlédnout třeba nové modely HTC. Tentokrát nejde o žádné převratné novinky, dočkáme se dvou levnějších telefonů z řady Desire. Dražší model, ukrývající se pod označením Zara, má mít prodejní jméno Desire 601 a do řady Desire přinese design podobný top modelu One. Druhá novinka bude ještě levnější model, který se zatím označuje jako Desire Z3. Naopak očekávaného přerostlého HTC One Max se v Berlíně nedočkáme.

Na výstavišti bude mít velký stánek také Alcatel, který se v poslední době na poli mobilních telefonů opravdu snaží. A v Berlíně tuto snahu předvede s plnou parádou. Podle našich informací bude novinek opravdu hodně a dočkat se máme i skutečně lákavých kousků. Mobilní nadšenci budou sledovat především nové zástupce řady Idol, do které patří topmodely této značky.

Zcela jistě uvidíme finální provedení čtyřjádrového Full HD modelu Idol X, který firma ukazovala už v Barceloně, ale který se teprve teď chystá do prodeje. Většina modelů Alcatelu sází na barevný design a líbivé provedení. Do Berlína ovšem firma chystá i jednu lahůdku. Mnoho vám o ní zatím říci nemůžeme, tak jen prozradíme, že bude mít luxusní kovové tělo, velmi dobrou výbavu a efektní detaily.

Zatím žádné novinky nehlásí čínský Huawei, který se v současnosti soustředí na zavádění tenoučkého modelu Ascend P6 na trh. Ovšem jak tuto čínskou firmu známe, nedá jí to, aby v tichosti nepředstavila alespoň nějaký nepříliš významný model. Tipujeme to třeba na druhý levný Windows Phone model Huawei Ascend W2.

Novinek tedy nebude v Berlíně rozhodně málo. Navíc veletrhem IFA podzimní dávka mobilních novinek jen začíná. Během podzimu se přinejmenším máme nač těšit v podání Nokie. A milovníci značky Apple mají v kalendáři zvýrazněno datum 10. září, kdy by se měl světu představit zcela nový iPhone, nejspíš hned ve dvou vydáních.