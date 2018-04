Sonim představil nejodolnější mobil na světě. Vydrží i pád na beton

Specifikace odolnosti při stupni krytí IP68 zaručuje, že telefon bez úhony přečká ponořený do kapaliny půl hodiny a to až v hloubce dva metry. Vydržet by měl i pád ze dvou metrů na beton.

Nový Sonim s krytem z tvrzené gumy je odolný vůči prachu, mikročásticím, dešti či slanému vzduchu. Nejodolnější mobil je možné používat v extrémních teplotách od -20 stupňů do +55 stupňů Celsia.

Dvoupalcový displej kryje odolné sklíčko Gorilla Glass, a tak mu nehrozí poškrábání. Předností nejodolnějšího mobilu na světě je i velmi dlouhá výdrž baterie. Na příjmu vydrží nový Sonim až 800 hodin, tedy déle než měsíc. Hovorový čas dosahuje 18 hodin.

Ve výbavě telefonu nechybí FM rádio, stejně jako hudební a video přehrávač. Ve spojených státech se začne Sonim XP1300 Core prodávat v listopadu. Jeho cena na tamním trhu bude 399 dolarů, což je v přepočtu okolo 7 000 korun.

Sonim XP1300 Core technická specifikace: